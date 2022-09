Review Acer Swift X – laptop business de 16 inch cu i7-1260P

Acer Swift este gama de laptop-uri a producatorului taiwanez unde o sa gasiti modele subtiri si usoare, dar in acelasi timp cu hardware puternic. Gama Swift a oferit pana acum modele pentru business, dar si modele pentru cei cara calatoresc des si au nevoie de un companion usor si subtire. Swift X, modelul recent testat, este un laptop pentru acasa ce poate fi folosit si la birou.

Swift X este un laptop ce poate fi folosit atat acasa pentru divertisment, dar si la birou pentru productivitate. Este acel tip de laptop cu o conectiva buna, un design familiar si in acelasi timp usor, subtire, puternic si excelent pentru diverse activitati.

La mine a ajuns un Swift X echipat astfel:

Ecran de 16 inch cu rezolutie WXGA IPS

Procesor i7-1260P

16GB RAM DDR5

512GB SSD PCIe NVMe

Wi-Fi 6E

Bluetooth

Baterie de 56Wh

Design-ul acestui model este unul simplu, insa ofera un ecran dus pana in marini si astfel are un raport corp-ecran foarte bun. De asemenea, este si subtire, iar poturile pe care le sunt suficiente si utile in orice situatie:

2x USB C cu Thunderbolt 4 care accepta si alimentare, HDMI 2.1, 2x USB 3.2, jack pentru casti

Lipseste portul LAN pentru ca se presupune ca vei folosi Wi-Fi 6E. Nici unitate optica nu are, ca nu se mai poarta oricum, deci folositi ce aveti. Oricum mi se pare ca este suficient.

Fiind un laptop atat de simplu ca design nici nu sunt multe de spus. Materialele folosite inc onstructia sa sunt unele premium incat sa ii ofere rezistenta. Are in jur de 1.7kg si masoara aproximativ 18mm.

Ecranul este un IPS de 16 inch cu rezolutie 2560 x 1600 pixeli, iar asta este interesant la el. Este un patrat, deci poti sa ai mai multe avantaje in utilizare avand acest format. Sigur, filmele nu se vor vedea cel mai bine, insa pentru productivitate eu zic ca este mai bine asa.

Sistemul de racire este format din doua ventilatoare si doua conducte de cupru. O parte din aer este tras prin tastatura, fiind o inovatie a celor de la Acer. Spun ei ca tastatura (sau zona tastaturii) aduce cu 10% mai mult aer in sistemul de racire decat orice alt laptop.

Tin sa ii cred pentru ca va spun imediat si temperaturile obtine in sarcina.

Asadar, avand un design simplu, subtire si usor, ati crede ca sistemul de racire a fost neglijat. Sa fim sinceri, procesorul nici nu are nevoie de un sistem avansat, fiind un model care are un TDP de 28W. Acesta are 4 nuclee de performante si 8 de eficienta, este realizat pe 10nm si are 18MB cache LVL3.

Seria 12 de la Intel are acest sistem hibrid cu nuclee de performanta si eficienta care ar trebui sa fie mai practice pe laptop-uri si sa consume mai putin. Din fericire aici isi face treaba bine.

Procesorul este puternic, face fata la taskuri zilnice, ba chiar poate duce si ceva mai dificil, cum ar fi un joc mai avansat. Se descurca fara probleme. Iar in conditii de stres, temperatura este undeva la 52 de grade Celsius, poate unele nuclee sa ajunga la 65 de grade. Dar in rest, in idle, nu trece de 35-38 de grade.

Placa video in acest model este o integrata Intel, dar sunt modele care vin cu noile Intel ARC A370M. Pe acelea as vrea sa le testez ca sunt tare curios de noile placi video.

Autonomia acestui laptop este incredibila. Cu o baterie de 56Wh, am prins o zi de utilizare normala. Sigur, poate ca in sarcini mai intense va rezista in jur 6 ore, dar daca nu faci mai nimic cu el, doar socializare, un serial, o stire, te tine o zi intreaga.

Pretul pentru un astfel de laptop este in jur de 1300 euro. Inca nu l-am gasit disponibil in Romania.