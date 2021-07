Review ASUS ROG STRIX SCOPE NX TKL DELUXE – o tastatura compacta pentru pretentiosi

Perifericele ASUS sunt foarte bune si apreciate in lumea intreaga. Seria ROG s-a impus puternic nu doar prin laptop-urile deosebite dar si prin celelalte produse periferice de buna calitate. Tastataurile, mousii, castile sau chiar monitoarele ROG sunt apreciate de jucatori din toata lumea. Chiar si de cei mai pretentiosi.

Tastatura de astazi este un model TKL, adica un model compact fara NumPad gandit in special pentru jocurile competitive. Este o tastatura cu switch-uri ROG NX RED, liniare, iluminare AURA Sync si vine la pachet cu un palm rest.

ROG Strix Scope NX TKL Deluxe are o denumire destul de mare, insa nu trebuie sa o tineti minte. Trebuie doar sa stiti cateva informatii despre tastatura in cazul in care doriti sa o cumparati. Aveti suficiente motive sa faceti asta si o sa vedeti imediat.

Constructia tastasturii este una solida. Este o combinatie interesanta de plastic si metal, metalul fiind folosit pe partea cu butoanele pentru a oferi un spor de rezistenta si un aspect mai placut. Plasticul este vizibil pe partea din spate.

Dispune de numeroase zone aderente pe partea din spate inclusiv pe picioarele de sustinere. Tastatura sta neclintita pe birou si nu alunca deloc.

Tastele sunt bine spatiate si poti scrie fara probleme un text de 1000 de pagini fara sa gresesti cuvinte prea des, dar te poti juca si in voie intr-un confort absolut.

Tastele sunt placute la atingere fiind realizate dintr-un material premium care nici nu lasa degetul sa alunece atunci cand iti transpira. Un lucru important de mentionat este prinderea butonului de switch. Prinderea este in forma + si automat tasta o sa se prinde mult mai bine. Are un joc minim si te ajuta sa fii mai precis.

Switch-urile proprietare ASUS sunt bune la prima vedere. Din pacate nu am avut ocazia sa testez o tastatura pe termen lung sa vad cum se comporta peste 6 luni-12 luni. Dar la prima vedere sunt bune, imi inspira incredere la fel de mult ca orice alt switch realizat de orice alt brand premium.

Sistemul de iluminare este si el top. Tastatura are iluminare RGB si in soft o sa gasiti numeroase efecte de lumini. In plus poate fi sincronizat prin AURA Sync cu alte componente din sistem.

Desi are switch-uri liniare acestea mi se par un pic zgomotoase. Sunt mai zgomotoase decat alte switch-uri RED testate de mine. Conform producatorului, switch-urile Red au un punct de actionare de 1.8mm, necesita o forta initiala de 40gf si o forta totala de 55gf.

Cablul este detasabil si foloseste interfata USB Type C. Palm rest-ul oferit in pachet este magnetic si foarte moale, placut la utilizare. Va recomand sa folositi asa ceva deoarece va imbunateste mult confortul.

Tastatura se comporta excelent in gaming si mi-a placut sa o folosesc. In afara de nivelul de zgomot al switch-urilor, un pic peste alte switch-uri similare, tastatura mi-a placut mult. Pana acum perifericele ASUS nu mi-au pus probleme. Tot ce am avut la test s-a comportat exemplar si daca au fost produse scumpe sigur au meritat banii.

Eu am gasit la eMAG o tastatura similara dar cu switch-uriel de la Cherry. Costa 900 lei.