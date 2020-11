Review casti Razer BlackShark V2 Pro

Am testat nu de mult prima pereche de casti Razer BlackShark. S-a intamplat in luna august si m-am declarat foarte multumit de respectivele casti. Acum am testat versiunea V2 Pro, foarte similara, dar cu cateva caracteristici speciale.

O sa fie un review scurt si va invit sa cititi primul review. Castile sunt foarte asemanatoare mai ales la capitolul design. Nu am ce sa completez acolo, dar o voi face pe partea audio.

Marea diferenta este ca V2 Pro sunt wireless! Iubesc castile wireless pentru ca-mi ofera acea mobilitatea de care am nevoie in timp ce ma joc. Pot sa ma ridic de pe scaun fara sa cada castile de pe urechi caci de multe ori uit ca ne leaga un cablu. Avantajul la castile wireless este ca ai mobilitate si nu te mai simti legat de PC.

Poti alege sa folosesti castile si prin jack de 3.5mm, o veste foarte buna mai ales daca vrei sa te bucuri din plin de ele. Atat pe jack cat si pe wireless am fost incantat de sunet. Fata de primele casti testate am simtit o diferenta notabila a sunetului. Noile casti se aud mult mai bine, bass-ul este mai clar iar sunetele inalte sunt mult mai placute. S-a lucrat la imbunatatirea sunetului care oricum era foarte bun.

Daca inainte trebuia sa reglezi putin sunetele inalte incat sa nu fie foarte ascucite, la V2 Pro nu mai este aceasta problema.

Design-ul a ramas acelasi, softul este acelasi, sunetul s-a imbuntatiti si acum avem de luat in calcul si autonomia, ca doar sunt wireless. Si este de bine si la acest capitol. Castile au un volum foarte ridicat inclusiv pe wireless si mi-a placut sa ascult muzica la ele. In aceste conditii, gaming + muzica, puneam castile la incarcat la cateva zile, sa zic 2-3 zile.

Sunt printre putinele casti Razer la care am putut asculta muzica si sa imi placa, iar spatialiteatea in gaming sa nu aiba de suferit. Daca te joci putin cu softul poti optimiza castile pentru muzica, iar atunci cand alegi sa te joci sa ai parte de un sunet foarte bun, cu spatialitate si claritate.

Razer BlackShark V2 Pro costa 999 lei la Altex.