Huawei AX3 WiFi 6 review: un router arătos cu câteva funcții utile [VIDEO]

Recent am avut la teste un nou router, acesta vine de la Huawei și se numește Huawei WiFi AX3. L-am testat ca pe orice alt router și iată ce a ieșit.

Huawei AX3 este un router performant, cu un procesor quad-core „sub capotă”, care are gigabit și care știe și WiFi 6 – de aici și numele de „AX”, pentru că standardul se numește 802.11ax. Din păcate, trebuie să menționez că eu am testat routerul cu o conexiune la internet de 500 Mbps, deci nu i-am atins întreg potențialul pe cablu. La fel, toate device-urile mele wireless știu doar WiFi 5, nu și 6, dar cred că am atins maximul pe WiFi 5.

Huawei AX3 costă în jur de 500 lei pe la magazinele din România. Îl găsiți la eMAG sau Altex, de exemplu. Bun, acum să trecem la review, pe care, de data aceasta, îl avem atât în format text cât și video.

VIDEO Review

Ambalaj și design

În cutie nu găsim mare lucru, dar este strictu necesar: un alimentator, un cablu UTP care arată bine de tot – e subțire, alb și prins cu un șoricel cu scai, și routerul, pe lângă alte câteva cărticele.

Pe cutie vedem cam de ce e capabil routerul și avem tot felul de tehnolgoii listate pe care, probabil, majoritatea nu le vor întelege oricum.

Routerul în sine arată extraordinar de bine. Are un design curat și culoarea alb mat îl face foarte elegant. Se potrivește oriunde în casă și nu trebuie să te chinui să-l ascunzi.

Specificații

Huawei WiFi AX3 este un router cu puternic, cu un procesor quad-core la 1.4 GHz care ajută foarte mult atunci când vine vorba de o încarcare puternică a routerului.

Este un router care știe WiFi 6 și, evident, funcționează atât pe 2.4 cât și pe 5 Ghz. Ce aduce WiFi 6 în plus față de WiFI 5? Pai viteză (până la 20%) și acoperire.

Pe spate routerul are 4 porturi Gitagabit, unul pentru WAN și trei pentru lan. Din păcate, Huawei nu a profitat de procesorul puternic la maxim, dacă mă întrebați pe mine, pentru că mi-ar fi plăcut să văd și un port USB în spate, în care să poți pune un HDD extern sau un stick.

Pe de altă parte, poate n-au vrut să alterneze nicicum experiența wireless, de aceea au păstrat toată acea putere de procesare doar pentru router.

Configurare

Se configurează extrem de simplu acest router. L-am legat la rețea, l-am pornit, m-am conectat la el folosind conectarea NFC – una din cele mai utile funcții ale acestui router (dar care din păcate funcționează doar cu Android) și l-am configurat rapid din browser direct de pe telefon.

Ulterior, am încercat atât interfața WEB de pe un laptop cât și aplicația AI Life, care îți permite să faci setări destul de complexe routerului tau cu doar câteva clickuri: poti configura firewall-ul, poți vedea dispozitivele conectate, îi poți face update de firmware și multe altele.

Intefața web

Aplicația mobilă AI Life

Din intefața web, însă, posibilitățile sunt și mai complexe, pentru că de acolo poți chiar să limitezi viteza unui dispozitiv din rețea, să-l blochezi sau poți face orice alte configurări uzuale pentru un ruter: port forwarding, rețea pentru oaspeți sau altele.

Teste de viteză și acoperire

Bun, să trecem la ceea ce e cel mai important la un router wireless: acoperirea și viteza. Am testat routerul într-o casă parter + mansardă cu fiecare etaj având în jur de 70 mp. Mai jos aveți o schemă a casei și punctele unde am testat viteza.

Am ales să testez viteza doar pe 5 GHz, pentru că pe 2.4 GHz știm că e mult mai mică, chiar dacă acoperirea e mai bună. Huawei AX3 combină cele două SSD-uri pentru cele două benzi într-una singură și prioritizează frecvența de 5 GHz. Am avut totuși grijă să verific de fiecare dată că sunt pe 5 GHz înainte de a începe un test.

Parter Mansarda

Așadar, am testat routerul în casă la parter, la mansardă (care e de fapt doar un pod deocamdătă) și în curte în două extremități, după cum se poate vedea în poza de mai sus.

De asemenea, pentru etalon, am făcut un test și pe cablu dar și un test pe WiFi lângă router, așa că începem cu acele rezultate.

Teste etalon

Test Cablu Laptop Test WiFi Laptop

Teste WiFi parter

Teste WiFi mansardă

Eu consider că rezultatele sunt foarte bune. Viteza în casă pe WiFi se apropie de multe ori de maximul abonamentului de internet. Afară, după mulțe grinzi și stâlpi de beton, conexiunea nu mai e atât de stabilă, însă e utilizabilă și viteza e decentă.

Concluzie

În concluzie routerul Huawei WiFi AX3 este unul peformant, cum de fapt ne-am obișnuit deja când vine vorbe despre echipamente de rețea de la Huawei, care arată foarte bine și se potrivește oriunde.

Mi-ar fi plăcut să văd un port USB în spate și antenele să poată fi oriuntate și altfel, însă asta i-ar fi schimbat total design-ul. Însă acum ele sunt fixe, nu pot fi rotite și nici inclinate mai mult, ceea ce ar putea aduce un ușor handicap pe partea de acoperire pe verticală – deși, din teste, nu am observat astfel de probleme.

În orice caz, Huawei WiFi AX3 poate fi folosit cu brio într-o locuință chiar și cu etaj dacă e amplasat central, cum de altfel ar trebui amplasat orice router.

Și cum spuneam, îl găsiți la eMAG sau Altex, la prețul de 500 lei la momentul scrierii articolului.