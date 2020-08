Review Razer BlackShark V2 – casti cu difuzoare acoperite in titan foarte bune pentru eSports

Razer a lansat de curand o noua pereche de casti. BlackShark V2 se adreseaza jucatorilor profesionisti si integreaza tehnologii noi pentru un sunet mai bun. Noile casti dispun de difuzoare din titan si de un microfon foarte performant.

Am testat castile pret de o saptamana timp in care le-am folosit zilnic. Ele sunt un pic diferite fata de ceea ce am testat pana acum deoarece integreaza alt tip de difuzor.

In fiecare casca se afla un difuzor de 50mm acoperit cu un strat de titan, care confera un plus de claritate mai ales pe inalte. Recunosc ca am fost foarte curios de cum se aud imediat cum am aflat despre ele.

Si da, exista o diferenta notabila atunci cand vine vorba de suntele medii si inalte. Sunt mult mai accentuate si trebuie sa le reglezi mai fin din egalizator daca vrei sa ai un sunet cu adevarat bun.

Pe bass nu o sa simti nici o diferenta, este in continuare unul clar dar nu foarte profund. Totusi, inaltele si mediile sunt mai bune fata de orice alta pereche de casti testata de mine.

Pe langa membranele acoperite cu titan, noile casti de la Razer integreaza si un microfon detasabil foarte performant. Se numeste Razer Hyperclear Cardioid Mic.

Acesta se activeaza doar daca folosesti castile pe USB. Dispune de anularea zgomotului de fundal si din Synapse poti regla cum sa iasa sunetul din microfon. Ai inclusiv un egalizator dedicat pentru microfon si un Mic Boost.

Se aude bine, clar, nu am avut probleme cand ma jucam cu baietii. Mi-au confirmat ca se aude foarte bine si ca vocea este mai reala, mai apropiata de realitate.

Cupele sunt foarte moi si confortabile. Nu sunt din piele ci dintr-un material textil care va rezista cu brio in timp. Vin peste ureche si dupa cateva ore de gaming nu am avut probleme. Nu le simti grele pe cap, nu formeaza presiune in urechi si nici nu te irita atunci cand transpiri.

Va spuneam ca puteti folosi castile prin USB. Da, in pachet o sa gasiti un adaptor de la jack la USB care este de fapt un amplificator. Prin USB o sa ai acces la toate setarile din aplicatia Razer Synapse. Daca alegi sa le folosesti prin jack iti recomand sa le pui pe un DAC sau o placa audio dedicata.

Se aud foarte bine si prin jack, chiar mai bine daca ai o placa audio externa cum am eu. Dar daca vrei sa te bucuri de tehnologiile Razer recomand USB-ul.

Design-ul castilor este destul de simplu. Sunt solide, materialele folosite sunt premium, cupele sunt confortabile, dar singurul lor minus este cablul care nu se detaseaza. Mi-as fi dorit sa pot face acest lucru mai ales ca este o pereche cu un cost nu foarte mic.

Au un potentiometru serios pentru volum care imi aduce aminte de potentiometrele de la statiile vechi de muzica. Mai au un buton pentru mic mute si cam atat.

Castile sunt foarte interesante si sunetul este deosebit mai ales in gaming. Exploziile sau suntele in general cu frecventele inalte se aud foarte bine. In muzica se aud la fel de bine dar recomand jack-ul audio.

Castile costa 100 de dolari pe Amazon si sunt compatibile si cu consolele de gaming.