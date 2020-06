Review Fractal Design Define 7 Compact – carcasă mid-tower compactă fără prea multe compromisuri

Gama Fractal Design Define 7 are începând de astăzi un nou membru. Denumit sugestiv Define 7 Compact, noul model se dorește a fi un succesor spiritual a lui Define C, aducând mare parte din elementele de design și funcționalitate de pe Define 7 într-o construcție mai compactă. Este o carcasă mid-tower de dimensiuni reduse, optimizată pentru operare silențioasă, compatibilitate extinsă la nivel de hardware și asamblare facilă. Comparativ cu Define 7, prețul este cu aproximativ 30% mai mic, iar concesii majore la nivel de funcționalitate nu prea există. La momentul lansării, carcasa este disponibilă în 3 SKU-uri: Black Solid, Black TG Dark Tint și Black TG Light Tint. Nu cunosc încă prețurile ce vor fi practicate la nivel local, însă producătorul mi-a comunicat că varianta testată, cu panou din sticlă securizată, are un preț recomandat de 119.99 Euro. Cea cu panou lateral metalic ar trebui să coste în jur de 109.99 Euro.

Dimensiuni 427 x 210 x 474 mm Plăci de bază suportate ATX, mATX, mITX Bay-uri pentru unități de 3.5″/2.5″ 2 incluse, până la 4 cu adaptoare multi-bracket Bay-uri dedicate pentru unități de 2.5″ 2 incluse, până la 4 poziții disponibile Lungime maximă sursă 165 mm (cu HDD cage și ventilator frontal) Înălțime maximă cooler procesor 169 mm Lungime maximă placă video 360 mm, 341 mm cu ventilator frontal I/O 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 2 x audio jack Sloturi ventilatoare 3 x 120 mm sau 2 x 140 mm frontal (1 x Dynamic X2 GP-14 preinstalat), 2 x 120/140 mm în tavan, 1 x 120 mm în spate (1 x Dynamic X2 GP-12 preinstalat), 1 x 120 mm în podea (necesită detașarea HDD cage-ului) Opțiuni montare radiator până la 360/280 mm frontal (lățime de maxim 145 mm), până la 240 mm în tavan (înălțime maximă placă de bază/memorii 40 mm), 120 mm în spate și 120 mm în podea (necesită detașarea HDD cage-ului) Sloturi de expansiune 7 Panou lateral realizat sticlă securizată sau metalic, fixare toolless Filtre de praf Podea, frontal și tavan Variante disponibile Black Solid, Black TG Dark Tint, Black TG Light Tint Altele panouri laterale antifonate, velcro straps pentru cabluri

Ambalaj și accesorii

Carcasa vine într-o cutie de carton simplă și este protejată prin două straturi de polistiren și folii pe suprafețele lucioase. În materie de accesorii primim toate șuruburile necesare, garnituri de atenuare a vibrațiilor pentru HDD-uri, câteva coliere din plastic, o lavetă din microfibră, un panou alternativ perforat pentru secțiunea superioară și un manual de utilizare în limba engleză foarte bine structurat.

Exterior

Din punct de vedere al construcției, Define 7 Compact este fix cum mă așteptam. Preia aproape integral elementele de design ale lui Define 7 și le transpune într-o construcție compactă cu aceleași materiale de foarte bună calitate. Măsoară doar 427 mm lungime, 210 mm lățime și 474 mm înălțime, iar în varianta cu panou lateral din sticlă securizată cântărește 8.76 kg. Cu unele mici excepții, nu au fost făcute compromisuri majore la nivel de funcționalitate. Pentru a economisi spațiu, carcasa renunța la portița din partea din față, la bay-ul de 5.25″ pentru unități optice și, bineînțeles, la sistemul modular dual layout, însă vine cu aceleași panouri din oțel cu fixare toolless și antifonare.

Panoul frontal beneficiază de fante de admisie la fel de late ca pe Define 7 și are un finisaj din aluminiu semilucios. Filtrele de praf pentru acesta au fost mutate la nivel fantelor și chiar dacă procesul de curățare nu mai este la fel de simplu, apreciez că nu s-au făcut sacrificii prea mari la nivel de airflow.

Mă așteptam ca pentru reducerea costurilor secțiunea superioară să aibă un sistem modular, în stilul implementărilor mai vechi de tip Moduvent. Fractal Design ne-a făcut însă o surpriză plăcută și a venit cu același sistem de panouri alternative ca pe Define 7.

Cum spuneam și mai sus, în pachet este inclus atât un panou normal cu antifonare, cât și unul perforat pentru evacuarea aerului cald. Cuvinte de laudă am și pentru calitatea materialelor utilizate în construcție: secțiunile metalice sunt groase și solide și nu există nici cea mai mică imperfecțiune la nivel de îmbinări sau la aplicarea vopselei.

În spatele carcasei dăm de cele șapte sloturi de expansiune și de un slot de 120 mm pe care este preinstalat un ventilator Dynamic X2 GP-12. Panourile ies foarte ușor, mulțumită sistemului de prindere fără șuruburi, iar cele de pe lateral au un mâner în partea de sus. Panoul din sticlă securizată dispune de un cadru subțire din oțel pentru protecție.

Pentru siguranță suplimentară sau transport, panourile laterale pot fi blocate cu ajutorul unor șuruburi de fixare, dar nu prin spate, așa cum suntem obișnuiți, ci prin față, sub panoul frontal.

Filtrul de praf se află dedesubt, acoperă întreaga secțiune superioară și are un sistem de prindere foarte simplu. Nu are butoane de eliberare și se scoate prin simpla glisare, iar clipsurile se potrivesc perfect în decupajele carcasei și mențin un contact ferm. De asemenea, toate filtrele de praf prezente pe Define 7 Compact sunt realizat din nailon și, conform producătorului, sunt de două ori mai permisive pe partea de airflow comparativ cu cele din plastic.

Elementele de conectică sunt identice cu cele de pe Define 7 și sunt poziționate pe latura de sus. De la stânga la dreapta avem jack-urile audio (căști și microfon), un port USB 3.1 Gen 2 Type-C, butonul de power, două porturi USB 2.0 și două porturi USB 3.0. În stilul caracteristic Fractal Design, calitatea la nivel de I/O este ireproșabilă, contactul la nivelul porturilor fiind ferm, iar butoanele livrând un feedback foarte tactil. LED-ul de activitate pentru HDD nu mai este prezent, însă nu putem spune că îi simțim prea tare lipsa. Există un singur LED de culoare albă pentru alimentare, care luminează discret decupajul din panoul frontal. Portul USB 3.1 Gen 2 Type-C poate asigura rate de transfer de până la 10 Gbps, dar și încărcare rapidă pentru dispozitivele compatibile cu standardul USB Power Delivery.

La baza carcasei găsim cele patru piciorușe cu inserții cauciucate, suficient de înalte cât să permită o ventilație adecvată, dar și un filtru de praf. Acesta din urmă acoperă toate perforațiile de ventilație și se scoate prin glisare prin partea din față.

Interior

Define 7 Compact suportă plăci de bază în format ATX, mATX și ITX, iar trecerea de la un format la altul se face prin relocarea distanțierelor. În mod evident, un mid-tower compact nu ar fi putut acomoda mai multe layout-uri, așa cum vedem pe Define 7 și Define 7 XL, prin urmare avem la dispoziție doar configurația open. În vecinătatea plăcii de bază ne sunt puse la dispoziție șase decupaje generoase pentru cabluri, cinci dintre ele cu garnituri cauciucate, iar la nivelul sloturilor de expansiune suntem întâmpinați de un sistem de fixare toolless. Carcasa vine cu două ventilatoare preinstalate, unul Dynamic X2 GP-14 de 140mm în partea frontală și unul Dynamic X2-GP12 de 120 mm în spate. Nu sunt PWM, așa cum ne-am fi așteptat, ci DC, așadar controlul turației nu este unul foarte precis. Dynamic X2-GP12 poate opera la turații de până la 1200 RPM, are un nivel de zgomot de 19.4 dB(A) și asigură un airflow de 52.3 CFM, în timp ce Dynamic X2-GP14 poate urca până la 1000 RPM și are 18.9 dB(A) și 68.4 CFM. Ambele au bearing de tip „Long Life Sleeve” și o durată de viață estimată la 100.000 ore. Nu vin cu iluminare RGB și nici nu asigură un airflow prea ridicat, însă sunt de foarte bună calitate și rămân silențioase chiar și la turații ridicate. La capitolul compatibilitate hardware nu ni se impun foarte multe restricții. Putem instala sisteme de răcire pe aer cu înălțime de până la 169 mm și plăci video cu lungime de până la 360 mm (sau 341 mm cu ventilator în partea din față). Prin urmare, puteți utiliza aproape orice tip de cooler și placă video de pe piață.

Shroud-ul pentru sursă vine cu perforații de ventilație și are două poziții pentru tray-uri de 2.5″. În partea frontală a carcasei pot fi montate până la trei ventilatoare de 120 mm, până la două ventilatoare de 140 mm sau radiatoare de 240/280/360 mm. Accesul la sloturile pentru ventilatoare se face prin desprinderea panoului frontal. În cazul montării a trei ventilatoare de 120 mm sau a unui radiator de 280 sau 360 mm este necesară scoaterea capacului îngust ce vine în completarea măștii pentru sursă.

În anumite situații însă, poate fi necesară și scoaterea HDD cage-ului. De exemplu, dacă optați pentru un radiator cu lungime de 360 mm și ventilatoare în configurație push-pull, acesta poate interfera cu cage-ul pentru unități de stocare de jos. În eventualitatea în care doriți să atașați o pompă sau un rezervor pentru custom loop de podeaua carcasei, puteți scoate și celălalt capac de completere, însă și în această situație va trebui să renunțați la cage-ul pentru unități de 3.5″. Deși este o carcasă compactă și ceva mai accesibilă în comparație cu Define 7, Fractal nu a făcut prea multe compromisuri la capitolul versatilitate. E de apreciat că avem în continuare capacele de acoperire a golurilor de pe shroud și că nu există concesii prea mari în ceea ce privește suportul pentru componente de watercooling.

Plafonul carcasei poate acomoda până la două ventilatoare de 120/140 mm sau radiatoare de 120/240 mm. Aici puteți instala cam orice radiator de cooler all-in-one de 120 sau 140 mm, cu condiția ca înălțimea maximă a componentelor de pe placa de bază să nu depășească 40 mm. Trebuie să fiți atenți mai ales la memorii. Unele modele mai noi, mai ales cele cu iluminare RGB, depășesc această limită și s-ar putea să fiți nevoiți să decupați din ventilatoare. În cazul meu, cu memorii G.SKILL TridentZ și cooler Deepcool Castle 240 EX nu au fost probleme majore. Singurul inconvenient e că odată montat, radiatorul nu mai permite accesul la conectorul de alimentare pentru procesor și la o parte din headerele pentru ventilatoare.

În partea din spate avem un slot de 120 mm pe care găsim preinstalat un ventilator Dynamic X2 GP-12 de 120 mm. Aici pot fi montate și radiatoare de coolere pentru procesor sau placa video, cât timp sunt în format de 120 mm. Există șapte sloturi de expansiune, toate cu fixare toolless, însă, așa cum era de așteptat pentru o carcasă mid-tower compactă, nu avem posibilitatea montării plăcii video pe verticală.

Panourile laterale sunt realizate din oțel și sunt antifonate printr-un strat de bitum.

Dacă e să ne raportăm la predecesorul Define C, spațiul din zona posterioară a noului Define 7 este ceva mai bine optimizat. Există mai multe puncte de ancorare și velcro strap-uri preinstalate, iar bay-urile de 2.5″ nu mai acoperă decupajul de acces la placa de baza. De asemenea, decupajul din spatele plăcii de bază este mare și oferă suficient spațiu de manevră pentru fixarea backplate-ului pentru cooler. În total, carcasa dispune de șase velcro strap-uri și de nouă puncte de ancorare pentru coliere din plastic. Cele trei velcro strap-uri din partea stângă au inclusiv suporți din plastic pentru o aranjare cât mai ordonată a cablurilor.

Deși nu vine cu prea multe sacrificii la nivel de compatibilitate hardware, Define 7 Compact are un incovenient major: spațiul îngust dintre panoul interior și cel exterior, scăzut la 17-28 mm față de 15-35 mm cât aveam pe Define C. Mie mi-a dat unele bătăi de cap din cauza cablurilor groase și a spațiului foarte limitat dintre HDD cage și sursă. Cu greu am reușit să aranjez cablurile cât să pot fixa panoul lateral. Dacă aveți în plan utilizarea de prelungitoare de tip cable mods, luați-vă gândul. Cu cage-ul pentru unități de stocare instalat nu văd cum le-ați putea aranja sau ascunde. Ce mai lipsește e fan hub-ul Nexus+ 2 pe care l-am văzut prima dată pe Define 7, acesta fiind probabil eliminat pentru a reduce costurile.

Cu cage-ul pentru unități de 3.5″ instalat, sursa poate avea o lungime de maxim 165 mm, însă acest lucru nu ar trebui să reprezinte o problemă în cazul surselor ATX uzuale. Fără cage instalat, limita de lungime pentru sursă urcă la 250 mm.

Sursa se introduce prin partea de jos și are o ramă detașabilă a cărui rol e de a simplifica procesul de asamblare.

Referitor la suportul pentru unități de 2.5″, există două tray-uri dedicate sub decupajul pentru placa de bază, iar la nevoie puteți instala încă două pe tray-urile de 3.5″ din partea de jos. Mai sunt disponibile alte două poziții pentru unități de 2.5″ pe shroud-ul pentru sursă, însă sunt necesare alte tray-uri pe care va trebui să le achiziționați separat.

Cage-ul pentru unități de 3.5″ poate fi mutat sau scos, iar tray-urile sunt prevăzute cu garnituri cauciucate pentru atenuarea vibrațiilor. Tray-urile mai dispun și de un sistem de prindere solid în patru puncte, exact ca pe Define 7, precum și de fixare tolless.

Dacă doriți să instalați alte două unități de 3.5″ puteți opta pentru adaptoare multibracket, însă acestea nu sunt incluse în pachet. În total, cu accesoriile incluse în pachet, carcasa poate acomoda până la patru unități de stocare: până la două unități de 3.5″ și până la patru unități de 2.5″. Pachetul cu două multibracket-uri și cel cu două tray-uri de 2.5″ costă 9.99 Euro fiecare. Adaptoarele multibracket ocupă sloturile pentru ventilatoare și acceptă unități de 2.5″ și 3.5″, precum și pompe pentru sisteme de răcire pe lichid.

Cât despre conectică, Define 7 Compact are conectorii standard pentru butoane, power LED, porturi USB 2.0/3.0 și USB 3.1 Gen 2 Type-C. Cablurile sunt lungi și maleabile și nu creează dificultăți la cable management. Conectorul USB Type-C este însă compatibil doar cu plăcile de bază de top din generațiile mai noi. Dacă placa voastră de bază are USB Type-C la nivel de I/O nu înseamnă neapărat că vine cu suport pentru un astfel de conector și pentru panoul frontal.

Configurație și teste de temperatură

Pentru a evalua procesul de asamblare, dar și airflow-ului și a temperaturilor am decis să asamblez următoarea configurație:

Procesor: Intel Core i7-9700KF

Placă de bază: Gigabyte Z390 Aorus Elite

Memorie RAM: G.SKILL TridentZ 3200 Mhz CL15 (2 x 8 GB)

Placă video: KFA2 NVIDIA GeForce RTX 2080 EX

Cooler: Deepcool Castle 240 EX

SSD: Samsung EVO 850 500 GB, OCZ TR150 480 GB, ADATA SU650 480 GB

HDD: WD Red 3 TB

Sursă: Fractal Design ION+ 760P (full modulară)

Contrar așteptărilor mele, procesul de asamblare în Define 7 Compact este în mare parte foarte simplu. Avem acces facil la bay-urile pentru unități de stocare, la sloturile pentru ventilatoare și la sursă și există suficient de multe decupaje pentru cabluri cât să obținem un aspect foarte ordonat. Singurul lucru care nu mă încântă este, după cum am menționat și mai sus, spațiul îngust din spate. Mi-a fost destul de greu să aranjez mănuchiul de cabluri, mai ales pe cele care se suprapun. La această neplăcere contribuie și panoul lateral bazat exclusiv pe prinderea tollless. Terminam de rearanjat cablurile și peste câteva minute panoul se desprindea de la sine. Este fix aceeași problemă de care m-am lovit și pe Deepcool Macube 310P.

Legat de compatibilitatea hardware, nu am ce reproșuri să-i aduc. Pot fi instalate fără probleme plăci grafice cu lungime de până la 360 mm (341 mm cu ventilator frontal). În aceste limite se încadrează chiar și majoritatea plăcilor high-end cu răcire triple fan, inclusiv cele foarte voluminoase, ca de exemplu MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio și Gigabyte Aorus RTX 2080 Ti. Compatibilitatea cu sistemele de răcire pe aer este, de asemenea, foarte bună, înălțimea maximă admisă pentru cooler fiind de 169 mm. Asta înseamnă că puteți utiliza chiar și coolere foarte înalte, cum ar fi Noctua NH-D15 sau be quiet! Dark Rock Pro 4. Nici la capitolul water cooling nu stă prea rău, suportând radiatoare de până la 280/360 mm. Potențiale probleme sunt la montarea unui radiator de 240 mm în plafon în combinație cu memorii foarte înalte, ca de exemplu Corsair Dominator Platinum.

Cât despre airflow și temperaturi, trebuie să recunosc că nu mă așteptam la rezultate așa bune. În general, asociez carcasele compacte cu airflow-ul restrictiv, însă Define 7 Compact pare să fie excepția de la regulă. Având fante de aerisire la fel de late ca pe fratele mai mare din serie, carcasa asigură o ventilație adecvată chiar și pentru o configurație high-end. Comparativul de mai jos include alte patru carcase testate recent, iar față de competitorul direct, Deepcool Macube 310P, aș zice că se descurcă foarte bine. Totuși, nu recomand montarea unui radiator în față din simplul motiv că ar restricționa foarte mult airflow-ul la nivelul plăcii video, mai ales atunci când ventilatoarele operează la turații joase. Toate carcasele au fost evaluate în configurația de fabrică, fără alte ventilatoare adăugate, excepție făcând cele ale cooler-ului all-in-one Deepcool Castle 240 EX. Testele în full load pentru procesor și placă video au fost rulate la o temperatură ambientală de 21 °C, timp de o oră, utilizând Prime95 26.6 și Unigine Valley. Valorile reprezintă media temperaturilor, iar rezultatele mai mici sunt mai bune.

Cât despre performanțele acustice, un comparativ obiectiv obiectiv e destul de greu de realizat, mai ales că pe carcase avem ventilatoare diferite. Vă pot spune însă că în configurația de fabrică, cu ventilatoarele Fractal Design Dynamic X2 GP-12 și GP14, carcasa este extrem de silențioasă, chiar și cu fan curve-uri ceva mai agresive. De asemenea, fiind realizată din panouri metalice foarte groase, carcasa nu manifestă vibrații, nici măcar de la unități de stocare mecanice.

Concluzie

Pentru mulți dintre voi, Fractal Design Define 7 Compact ar putea fi o alegere mai inspirată decât Define 7 sau Define 7 XL, mai ales dacă nu utilizați multe unități de stocare sau răcire pe custom loop. Nu există restricții semnificative în ceea ce privește suportul hardware și nici concesii la nivel de design și calitatea construcției, Define 7 Compact fiind exact ce sugerează și numele – un Define 7 de dimensiuni reduse. Cu excepția spațiului limitat din spate, Define 7 Compact este o carcasă în care se construiește foarte ușor și pentru care dimensiunile componentelor nu reprezintă un impediment. Performanțele termice și acustice sunt neașteptat de bune pentru un mid-tower compact, iar faptul că putem utiliza cam orice tip de sistem de răcire all-in-one este de un real ajutor. Sigur, ar fi fost drăguț să avem două ventilatoare de 140 mm preinstalate în față și fan hub-ul Nexus 2+ de pe Define 7, însă probabil prețul de achiziție ar fi fost ceva mai mare.

Versiunile de Define 7 Compact cu panou lateral din sticlă securizată au preț recomandat de 119.99 Euro (aprox. 580 Lei), iar cel cu panou lateral metalic 109.99 Euro (aprox. 530 Lei). Ar trebui să le găsiți cât de curând și la magazinele din România, însă nu am momentan o listă de prețuri.

Pro:

Design și calitatea construcției

Spațioasă pentru o carcasă mid-tower compactă

Panouri antifonate și cu fixare fără șuruburi

Fără restricții semnificative de dimensiuni pentru plăci video și coolere pe aer

Airflow decent pentru un mid-tower compact

Contra: