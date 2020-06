BenQ EW3280U – monitor 4K de 32 inch pentru multimedia

Monitoarele multimedia destinate utilizatorilor care vor sa consume filme sau care lucreaza in programe de tip Photoshop sau Premiere devin mai bune si mai populare. BenQ EW3280U este un model reusit dintr-o gama premium.

Rezolutia 4K si diagonala de 32 de inch pare sa devina un standard daca ne uitam putin la magazinele de IT. Gasim foarte multe modele, insa cele cu adevarat bune au si un pret pe masura.

Monitorul de fata are un panou IPS si tehnologie HDR, boxe integrate de tip 2.1 asa cum am vazut si la modelul EX2780Q si care se aud foarte bine.

Pentru control dispune de o telecomanda traditionala cu infrarosu, deci nu trebuie sa ghicesti butoanele din spatele monitorului. Am apreciat foarte mult acest detaliu.

Portul USB Type C cu incarcare este un alt bonus pe care monitorul il ofera. Suporta incarcare pana la 60W deci poti sa conectezi un laptop la acest monitor si se va si incarca. Din start, BenQ EW3280U arata foarte bine si ofera functii si specificatii pe placul tuturor.

Nu confundati acest monitor cu unul profesional pentru editare foto/video. El se doreste o alternativa accesibila pentru un monitor profesional si este dedicat persoanelor care cauta un monitor cu o imagine clara, rezolutie ridicata si functii smart, dar care lucreaza mai rar in programele de editare. S-ar descurca fara probleme si in Photoshop daca esti amator.

Design-ul este modern, cu 3 laturi ce integreaza rama monitorului si o barbie generoasa care include difuzoarele si senzorul IR pentru telecomanda. Sistemul audio este conceput de Trevolo si poate tine locul unui sistem audio ieftin. Daca alegeti sa va cumparati monitorul acesta va garantez ca nu o sa aveti nevoie de boxe pentru PC decat daca va uitati la modele de la 100 lei in sus.

Panoul IPS integrat pe acest monitor are certificare HDR400 si include inclusiv FreeSync. Nu ma intrebati de ce are FreeSync ca nu pot oferi un raspuns. Rata de refresh este de doar 60Hz, deci esti limitat la partea de gaming.

HDRi este tehnologia proprietara a BenQ, insa nu este un HDR adevarat ci o combinatie intre un spectru mai larg de culori si o luminozitate mai ridicata plus o calibrare buna din fabrica.

Luminozitatea maxima este de 400cd/m2, putin peste ce stie un IPS conventional sau standardul SDR. Nu inseamna ca monitorul nu se vede bine ci doar ca nu este un HDR nativ. Se vede foarte bine si asa si poti rula continut cu HDR fara probleme. Spectrul de culoare este 95% din DCI-P3.

Asa cum spuneam, este un monitor pentru a consuma continut multimedia si nu pentru crearea de continut multimedia.

Conectica completa este de 2x HDMI, 1x DP, 1x jack si 1x USB Type C. Piciorul este doar o placa metalica ce permite doar inclinarea fata si spate. Nu se poate inalta sau cobora, insa pot sa trec cu vederea acest aspect.

In concluzie, BenQ EW3280U este un monitor care le ofera pe toate intr-un buget corect. Este un monitor corect pentru un utilizator de rand, ofera un sistem audio foarte avansat si foarte bun, o imagine clara, culori bogate si un spectru larg, o luminozitate ridicata si o telecomanda pentru control.

Probabil daca integra un HDR nativ si suport care sa-i permita ridicarea sau orientarea in mod portrait ar fi fost si mai bun, dar atunci pretul ar fi fost altul. Pe Amazon costa 800 de dolari, iar in Romania o sa apare in aproximativ o luna la un pret asemanator.