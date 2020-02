Review Fractal Design Define 7 – una dintre cele mai bune carcase mid-tower de pe piață

Astăzi au fost lansate Define 7 și Define 7 XL, două noi carcase mid-tower și full tower ale producătorului suedez Fractal Design. Printre funcționalitățile cheie ale noilor modele se numără design-ul dual layout, preluat de pe Define R6, suportul extins pentru pentru unități de stocare și sisteme de răcire pe lichid, antifonarea la nivelul panourilor metalice, precum și un nou sistem Moduvent, cu panouri superioare interschimbabile. În plus, noile carcase aduc suport pentru multi-bracket-uri pe care pot fi montate atât unități de stocare de 2.5/3.5″, cât și pompe, rezervoare și alte componente destinate sistemelor de răcire pe lichid.

Eu am testat modelul compact Define 7, în versiunea Black TG Light Tint. Pe lângă aceasta, mai sunt disponibile încă opt SKU-uri, cu panouri laterale metalice sau din sticlă securizată și diferite variante de culori: Black Solid, Black TG Dark Tint, Black/White Solid, Black/White TG Clear Tint, White Solid, White TG Clear Tint, Gray Solid și Gray TG Light Tint. Versiunile de Define 7 cu panou lateral din sticlă pot fi găsite la PCGarage la prețul de 900 Lei, iar cele cu panou lateral metalic la 840 Lei.

Dimensiuni 547 x 240 x 475 mm Plăci de bază suportate ATX, mATX, ITX, E-ATX Bay-uri pentru unități de 3.5″/2.5″ configurație de stocare: 6 + 1 incluse, maxim 14; configurație open: 2 + 1 incluse, maxim 9 Bay-uri pentru unități de 2.5″ 2 incluse, maxim 4 Bay-uri pentru unități de 5.25″ 1 Lungime maximă sursă 250 mm (cu HDD cage instalat) Înălțime maximă cooler 185 mm Lungime maximă placă video până la 490 mm fără ventilator frontal, până la 467 mm cu ventilator frontal și până la 315 mm în configurație de stocare pentru plăci video cu lățime mai mare de 150 mm I/O 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 2 x audio jack Sloturi ventilatoare 3 x 120/140 mm frontal (2 x 140 mm preinstalate), 3 x 120/140 mm în tavan, 1 x 120/140 mm în spate (1 x 140 mm preinstalat), 2 x 120/140 mm în podea Opțiuni montare radiator până la 360/420 mm frontal, până la 120 mm în spate, până la 240/280 mm în podea, până la 360/420 mm în tavan Sloturi de expansiune 7 pe orizontală și 2 pe verticală Panou lateral realizat din sticlă securizată, fixare toolless Filtre de praf podea (sursă și ventilatoare), frontal (ventilatoare și bay 5.25″), tavan Culori disponibile Black TG Light Tint, Black TG Dark Tint, Black/White TG Clear Tint, White TG Clear Tint, Gray TG Light Tint Altele panouri laterale antifonate, velcro straps pentru wire management, design modular

Ambalaj și accesorii

Carcasa sosește într-o cutie de carton simplă, fără prea multe elemente grafice, și este bine protejată prin două straturi groase de polistiren. În materie de accesorii, pe lângă șuruburi, coliere din plastic și garnituri cauciucate pentru HDD-uri, mai primim patru tray-uri pentru unități de 2.5/3.5″ și un panou superior alternativ cu perforații. Primim, de asemenea, un manual de instrucțiuni bine structurat, precum și o cârpă din microfibră pentru ștergerea suprafețelor lucioase.

Exterior

Din punct de vedere al design-ului, Define 7 reprezintă un facelift semnificativ față de modelul din generația anterioară. Producătorul suedez a adus o serie de îmbunătățiri ce țin de calitatea construcției și de funcționalitate, păstrând, în același timp, design-ul sobru care a consacrat seria Define. S-a renunțat la vechiul sistem Moduvent, pe care mulți dintre noi nu l-am prea îndrăgit, și s-a mers pe o abordare mai elegantă – două panouri superioare incluse în pachet, unul fără perforații, antifonat, și unul cu perforații pe care să-l utilizăm atunci când este necesară evacuarea aerului prin partea de sus. Totodată, panourile laterale și cel de sus au acum prindere fără șuruburi și se detașează foarte ușor. În continuare, avem același sistem dual layout, open și storage, doar că acum sunt suportate mult mai multe unități de stocare, chiar și în configurația open. Deși este o carcasă încăpătoare, versatilă și cu mult mai multe opțiuni pentru unități de stocare, cable management și watercooling, proporțiile sale au rămas aproape neschimbate. Define 7 măsoară doar 547 mm lungime, 240 mm lățime și 451 mm înălțime, iar greutate este de aproximativ 13.5 kg. De apreciat este și calitatea materialelor utilizate în construcție: secțiunile metalice sunt groase și solide și nu există nici cea mai mică imperfecțiune la nivel de îmbinări sau la aplicarea vopselei.

Pe partea frontală a carcasei avem portița antifonată, realizată din aluminiu anodizat și cu prindere magnetică, care are scopul de a facilita accesul la fitrul de praf și la bay-ul de 5.25″. Balamalele sunt metalice și sunt montate din fabrică pe partea dreaptă de această dată, însă pot fi mutate foarte simplu pe partea stângă.Nu știu cât de utilă mai este o unitate optică în zilele noastre, însă mă gândesc că mai există utilizatori care încă se bazează pe fan controllere hardware sau pe cititoare de carduri interne. Dacă vă încurcă, bay-ul poate fi detașat complet, iar golul va fi acoperit de un filtru de praf.

Filtrul de praf frontal este susținut printr-o serie de clipsuri și se detașează foarte ușor prin tragere. Cât despre airflow, lățimea fantelor a rămas neschimbată, însă decupajele par a fi nițel mai mari decât pe Define R6, prin urmare ar trebui să existe o oarecare îmbunătățire a airflow-ului. Cu toate acestea, țineți cont că seria de carcase Define este optimizată mai ales pentru operare silențioasă și mai puțin pentru airflow, așadar nu vă așteptați să obțineți temperaturi la fel de bune ca pe carcasele cu panou frontal perforat. Tot pentru reducerea nivelului de zgomot, panoul preinstalat din partea de sus și cel din lateral dreapta sunt prevăzute cu un strat dintr-un policarbonat special pentru antifonare.

În spatele carcasei avem cele nouă sloturi de expansiune (șapte pe verticală și două pe orizontală pentru placa video) și un slot de 120/140 mm pe care găsim preinstalat un ventilator Dynamic X2 GP-14 de 140 mm. Panoul din spate beneficiază de același sistem de montare toolless și se detașează cu ajutorul mânerului din partea de sus. Șuruburile de fixare nu mai sunt prezente în partea din spate, ci în față, sub panoul frontal și se recomandă introducerea lor la transportul carcasei. Sursa se introduce prin partea de jos și beneficiază de o ramă detașabilă menită să simplifice procesul de instalare.

Elementele de conectică sunt identice cu cele de pe Define R6 USB Type-C și sunt amplasate pe partea de sus. Aici avem jack-urile audio, pentru căști și microfon, butonul de reset, un port USB 3.1 Gen 2 Type C, butonul de power, două porturi USB 2.0 și două porturi USB 3.0. Calitatea la nivel de I/O este excelentă, contactul la nivelul porturilor fiind ferm, iar butoanele livrând un feedback tactil, foarte plăcut la apăsare. S-a renunțat la LED-ul de activitate pentru HDD, iar acum avem doar un singur LED de culoare albă pentru power, care luminează discret decupajul din panoul frontal. Prin intermediul portului USB 3.1 Gen 2 Type-C avem rate transfer teoretice de până la 10 Gbps și încărcare rapidă a dispozitivelor mobile prin standardul USB-PD.

La baza carcasei găsim patru piciorușe de susținere cu inserții cauciucate, destul de înalte, și un filtru de praf pentru sursă și cele două sloturi de ventilatoare de 120/140 mm din podea. Acesta din urmă dispune de un mâner și se detașează prin glisare prin partea din față.

Pentru panoul din partea superioară, producătorul a renunțat, după cum vă spuneam, la vechiul sistem Moduvent și oferă acum în pachet atât un panou normal, antifonat, cât și unul perforat, în eventualitatea în care se dorește montarea unor ventilatoare sau a unui radiator.

Filtrul de praf de dedesubt acoperă întreaga secțiune superioară și are un nou sistem de prindere, care se detașează prin glisare. Nu mai există butoane de desprindere, iar clipsurile filtrului se potrivesc perfect în decupajele carcasei și mențin un contact ferm.

Interior

Define 7 poate acomoda plăci de bază în format ATX, mATX, ITX și E-ATX cu lățime de până la 285 mm, iar trecerea de la un format la altul se face prin mutarea distanțierelor. De această dată, carcasa vine din fabrică în layout-uș open și are preinstalate trei ventilatoare Dynamic X2 GP-14 de 140 mm – două în față pentru admisie și unul în spate pentru evacuare. Nu sunt PWM, așa cum ne-am fi așteptat, ci DC, prin urmare controlul turației nu este unul foarte precis. Compensează, însă, prin nivelul de zgomot de doar 18.9 dBA la turație maximă de 1000 RPM și prin airflow-ul de până la 68.4 CFM. Din spusele producătorului, au bearing de tip Long Life Sleeve (LLS) și o durată de viață de aproximativ 100.000 ore. Nu dispun de iluminare RGB, însă sunt de foarte bună calitate, asigurând un echilibru foarte bun între nivelul de zgomot și airflow.

Cage-ul pentru sursă este perforat pentru ventilație și are filete destinate instalării de multi-bracket-uri sau a unui riser pentru montarea plăcii video pe verticală.

În partea din față pot fi instalate până la trei ventilatoare de 120/140 mm sau radiatoare de până la 360/420 mm. Carcasa vine cu două ventilatoare Dynamic X2 GP-14 de 140 mm preinstalate, iar accesul la sloturile de ventilatoare se face prin deprinderea măștii frontale. Pentru montarea unui ventilator suplimentar sau a unui radiator de 360/420 mm în formatul open este necesară și detașarea unuia dintre capacele de completare a cage-ului pentru sursă. Cât despre configurația de stocare, trebuie să aveți în vedere faptul că radiatorele voluminoase, mai ales cele în configurații push-pull, pot interfera cu bay-urile de HDD-uri. Din estimările mele, limita în acest caz ar fi undeva pe la 50 mm grosime.

De asemenea, dacă doriți să fixați o pompă sau un rezervor pentru custom loop pe podeaua carcasei, puteți detașa și celălalt capac de completare. Doar că în acest caz va trebui să mutați sau să scoateți cage-ul cu cele două tray-uri de 3.5″. E de apreciat că Fractal a pus mare accent pe versatilitate și a realizat un sistem modular de acoperire a golurilor. Nu ar fi avut sens un singur capac mare în condițiile în care unii utilizatori ar fi instalat doar un radiator de 360 mm pentru un cooler all-in-one.

Indiferent de layout-ul pentru care optați, plafonul carcasei poate acomoda până la trei ventilatoare de 120/140 mm sau radiatoare de până la 360/420 mm. Radiatoarele de 120/240/360 mm pot fi montate fără restricții în ceea ce privește înălțimea componentelor de pe placa de bază, însă în cazul radiatoarelor de 280 sau 420 mm, înălțimea memoriilor sau a altor elemente de pe placa de bază nu poate depăși 36 mm. Cum majoritatea memoriilor depășesc lejer această înălțime, montarea unui radiator de 280 sau 420 mm fără a decupa din ramele ventilatoarelor este imposibilă. Această limitare este prezentă pe toate carcasele mid-tower de la Fractal Design și sunt surprins că nu a fost rezolvată până acum. Din punctul meu de vedere, soluția ar fi fost foarte simplă: creșterea înălțimii carcasei cu 15-20 mm.

În spatele carcasei avem un slot de 140 mm pe care este preinstalat un ventilator Dynamic X2 GP-14 de 140 mm. Aici puteți instala orice tip de radiator de all-in-one pentru procesor sau placă video, cât timp este în format de 120 mm. Observați că inclusiv șuruburile pentru sloturile de expansiune sunt de tip toolless și pot fi însurubate cu mâna liberă.

Partea posterioară a carcasei a primit o serie de îmbunătățiri semnificative. Astfel, distanța dintre panoul interior și cel exterior a fost crescută de la 23 mm, cât aveam pe Define R6, la 30 mm, în vederea îmunătățirii posibilităților de wire management, configurația open are mult mai multe opțiuni de montare a unităților de stocare, iar zona inferioară beneficiază acum de un capac din plastic pentru mascarea cablurilor.

În configurație open, implicită, există două tray-uri de 2.5″ pentru unități SSD, fixate sub decupajul pentru placa de bază, două tray-uri de 2.5/3.5″ în cage-ul de jos, lângă sursă, și un multi-bracket pentru unități de 2.5/3.5″, poziționat pe panoul interior. De menționat ar mai fi că aceste multi-bracket-uri pot fi utilizate și pentru fixarea pompelor și a rezervoarelor.

În total, formatul open ne oferă din fabrică tray-uri pentru cinci unități de stocare, cu posibilitate de extindere prin achiziția unor accesorii separate. Mai putem instala un HDD cage adițional cu două tray-uri de 3.5″ și până la trei alte multi-bracket-uri cu suport pentru unități de 2.5/3.5″. În funcție de preferințe, acestea din urmă pot fi amplasate pe panoul de stocare modular, pe sloturile pentru ventilatoare din plafonul sau din podeaua carcasei sau pe cage-ul pentru sursă. În total, configurația open poate acomoda până la zece tray-uri pentru unități de stocare (patru în cage-urile pentru HDD de jos, trei multi-bracket-uri în sloturile de ventilatoare de sus, un multi-bracket pe cage-ul sursei și două multi-bracket-uri pe panoul de stocare modular).

Cage-ul pentru unități HDD de jos poate fi mutat sau detașat, iar tray-urile sunt prevăzute cu garnituri cauciucate pentru atenuarea vibrațiilor. Tray-urile beneficiază și de o ancorare solidă, în patru puncte, precum și de un sistem de fixare cu șurub cu cap zimțat (toolless). Alternativ, în locul cage-ului de HDD-uri poate fi instalat un radiator de 120, 240 sau 280 mm sau ventilatoare de 120 sau 140 mm.

Adaptorul multi-bracket inclus în pachet vine preinstalat pe panoul modular de stocare, însă, după cum vă spuneam, poate fi relocat în locul ventilatoarelor din tavanul sau din podeaua carcasei sau chiar pe cage-ul pentru sursă.

Lucrurile devin și mai interesante în configurația de stocare la care putem face trecerea prin mutarea panoului modular. Acest lucru se realizează prin desfacerea câtorva șuruburi și nu durează mai mult de cinci minute. Din păcate, există unele restricții în ceea ce privește placa video, care nu poate depăși lungimea de 315 mm dacă lățimea acesteia este mai mare de 150 mm. Vestea bună e că nu avem de-a face cu limitări suplimentare legate de radiatoare, singura excepție fiind grosimea radiatorului frontal, care nu poate depăși 50 mm.

Prin trecerea la formatul de stocare, nu suntem forțați să renunțăm la cage-ul de jos, ci doar la multi-bracket-ul fixat pe panoul interior. Cu toate acestea, în pachet sunt incluse doar șase tray-uri de 3.5″ (cu tot cu cele prezente în cage-ul de jos), iar dacă doriți să beneficiați la maxim de acest layout și să populați toate bay-urile disponibile va trebui să mai scoateți din buzunar încă 9.99 Euro pentru un set de două tray-uri, 9.99 Euro pentru un HDD cage adițional și 9.99 Euro pentru un set de două multi-bracket-uri. În total, layout-ul de stocare poate acomoda până la 15 unități (nouă pe panoul modular de stocare, patru în cage-urile de jos și două pe multi-bracket-uri fixate pe sloturile de ventilatoare de sus), în timp ce cu accesoriile din fabrică puteți monta până la nouă unități (două în cage-ul de jos, patru pe panoul modular de stocare, două pe tray-urile de 2.5″ și unul pe multi-bracket).

Pe lângă versatilitatea oferită la capitolul unități de stocare, Define 7 mai impresionează și prin posibilități extinse de cable management. Există multe puncte de ancorare pentru coliere de plastic și cabluri, iar spațiul dintre panoul interior și cel exterior este de 30 mm, permițând astfel utilizarea fără probleme a cablurilor brodate și a conectorilor înclinați la 90 grade pentru unitățile de 2.5″. Decupajul pentru placa de bază este mare și asigură suficient spațiu de manevră pentru montarea backplate-ului pentru cooler. Totodată, avem și câteva velcro strap-uri, în centru și pe partea dreaptă, pentru o aranjare cât mai ordonată a cablurilor. În plus, cele trei velcro strap-uri din centru sunt prevăzute și cu suporți din plastic, iar asta ajută foarte mult la ordonarea manunchiului de cabluri ce duc spre placa de bază. Dacă optați pentru sisteme de răcire pe aer, țineți cont că înălțimea maximă admisă pentru cooler este de 185 mm. Pentru placa video, în configurația open, lungimea maximă suportată este de 490 mm fără ventilator frontal și de 467 mm cu ventilator frontal.

Cu HDD cage-ul de jos montat, carcasa poate acomoda surse cu lungime de până la 250 mm. În cazul surselor uzuale, cu lungime de 160 mm, e de apreciat că rămâne spațiu suficient și pentru introducerea surplusului de cabluri.

La cable management contribuie, desigur, și masca din plastic, care oferă build-ului un aspect foarte ordonat, mai ales dacă obișnuiți să folosiți extensii de tip CableMod.

Fan hub-ul, denumit de producător Nexus+ 2, este amplasat discret în partea de sus și dispune de șase conectori DC și de trei conectori PWM. Se alimentează printr-un conector SATA și se conectează la placa de bază printr-un singur cablu PWM. Este foarte util pentru plăcile de bază cu puține headere pentru ventilatoare, însă n-ar fi stricat un număr mai mare de headere PWM.

La capitolul conectică, carcasa oferă conectorii standard pentru butoane, power LED, porturi USB 2.0/3.0 și jack-uri audio, în completare venind conectorul USB 3.1 Gen 2 Type-C, care încă este o noutate pentru foarte mulți producători de carcase. Țineți cont însă că acesta din urmă este compatibil doar cu plăcile de bază de top din generațiile noi. Dacă placă voastră de bază are USB Type-C la nivel de I/O nu înseamnă neapărat că vine cu un astfel de conector și pentru panoul frontal.

Build și teste de temperatură

În vederea evaluării procesului de asamblare, dar și a airflow-ului și a temperaturilor am decis să realizez un build cu următoarea configurație:

Procesor: Intel Core i7-9700KF

Placă de bază: Gigabyte Z390 Aorus Elite

Memorie RAM: G.SKILL TridentZ 3200 Mhz CL15 (2 x 8 GB)

Placă video: KFA2 NVIDIA GeForce RTX 2080 EX

Cooler: Deepcool Castle 240EX

SSD: Samsung EVO 850 500 GB, OCZ TR150 480 GB, ADATA SU650 480 GB

HDD: WD Red 3 TB

Sursă: Deepcool Gamerstorm DQ850-M 850 wați, modulară, certificare 80+ gold

Așa cum am evidențiat și mai sus, Fractal Design Define 7 este o carcasă bine organizată și ușor de asamblat. Deși avem de-a face cu un mid-tower, nu pot spune că m-am simțit constrâns de spațiu pe parcursul asamblării. Aceasta oferă acces facil la bay-uri, la sloturile pentru ventilatoare și la sursă și există suficiente puncte de ancorare pentru organizarea cablurilor. La cable management contribuie foarte mult și velcro strap-urile cu suporți de aranjare a cablurilor, garniturile cauciucate solide plasate pe decupajele din panoul interior, precum și fan hub-ul, care reduce considerabil numărul de cabluri ce trebuie conectate la placa de bază. În cazul în care nu sunteți adepți ai watercooling-ului, aflați că puteți monta fără probleme chiar și cele mai voluminoase coolere pe aer de pe piață, înălțimea maximă admisă fiind de 185 mm.

De asemenea, nici cele mai voluminoase coolere de plăci video nu vor crea probleme în formatul open, implementări precum MSI GeForce RTX 2080 Super Gaming X Trio și GALAX RTX 2080 Ti HoF încadrându-se fără probleme în limita de de 467 mm lungime cu ventilatoarele frontale montate. Din punctul meu de vedere, singurul inconvenient major este legat de compatibilitatea radiatoarelor de 280/420 mm montate în plafonul carcasei. Dacă aveți memorii cu profil înalt, ca de exemplu G.SKILL TridentZ sau Corsair Dominator Platinum, nu aveți nicio șansă să instalați un astfel de radiator. Carcasa compensează însă prin materialele de foarte bună calitate utilizate în construcție, prin sistemul de prindere al panourilor laterale, prin ușurința prin care pot fi curățate filtrele de praf, dar mai ales prin versatilitate. Puteți migra foarte ușor de la un build casual, cu răcire pe aer, la unul cu custom loop cu pompă, rezervor și multe radiatoare, iar asta fără achiziția de accesorii suplimentare.

Cât despre airflow și temperaturi, țineți cont că valorile pot varia foarte mult de la o configurație la altă, însă am încercat pe cât posibil să realizez un comparativ obiectiv care să includă și alte trei carcase pe care le-am testat recent. Fantele de aerisire înguste de pe față nu afectează temperaturile atât de rău pe cât mă așteptam, iar trecerea de la un format la altul nu are nici cea mai mică influență. Totuși, nu aș recomanda montarea unui radiator de cooler all-in-one în față din simplul fapt că ar restricționa foarte mult airflow-ul la nivelul plăcii video. În configurația implicită, cu două ventilatoare Dynamic X2 GP-14 de 140 mm în față și unul în spate, la care am adăugat un cooler all-in-one Deepcool Gamerstorm Castle 240EX, temperaturile obținute sunt mai mult decât decente. Nu la fel de bune, ce-i drept, ca pe carcasele cu panou frontal perforat și ventilatoare de 200 mm, însă în limite acceptabile pentru o carcasă optimizată pentru operare silențioasă. Carcasele au fost testate în configurație stock, fără alte ventilatoare adăugate, excepție făcând cele ale cooler-ului all-in-one. Testele în full load pentru procesor și placă video au fost rulate timp de o oră, utilizând Prime95 26.6 și Unigine Valley, iar rezultatele mai mici sunt mai bune.

Concluzie

Fără doar și poate, Fractal Design Define 7 este una dintre cele mai atractive carcase mid-tower de pe piață. Producătorul suedez a reușit să proiecteze mid-tower-ul aproape perfect, punând mare accent atât pe calitatea construcției, cât și pe versatilitate. Mulțumită design-ului dual layout, carcasa poate fi adaptată cu ușurință pentru o largă varietate de configurații, de la stații de lucru cu multe unități de stocare și până la sisteme de gaming cu sisteme de răcire custom loop complexe. În plus, calitatea finisajelor este excepțională, iar elementele de antifonare, filtrele de praf, fan hub-ul și sistemele de prindere ale panourilor îmbunătățesc considerabil experiența de utilizare. Prețul este însă un pic cam piperat dacă este să ne raportăm la competiție și nici accesoriile adiționale nu sunt tocmai ieftine. Cu toate acestea, Define 7 este o carcasă mid-tower pe care o recomand oricărui entuziast, indiferent de preferințele sale pentru sisteme de răcire și medii de stocare.

Versiunile de Define 7 cu panou lateral din sticlă pot fi găsite la PCGarage la prețul de 900 Lei, iar cele cu panou lateral metalic la 840 Lei. Carcasa este disponibilă și în variantă full tower sub denumirea de Define 7 XL. Versiunile cu panou lateral din sticlă securizată vin la prețul de 1100 Lei, iar cele cu panou metalic la 1040 Lei.

Pro:

Design și calitatea construcției

Modularitate

Wire management

Suport extins pentru watercooling

Fan hub

Contra: