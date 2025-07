Review Fractal Meshify 3 XL RGB – carcasă full tower cu airflow excepțional și design impunător

La mai bine de patru ani de la debutul modelelor Meshify din a doua genera╚Ťie, Fractal re├«mprosp─âteaz─â ├«ntr-un final gama ╚Öi introduce seria Meshify 3. Aceasta este disponibil─â ├«n dou─â dimensiuni: standard, practic mid-tower compact, respectiv XL, adic─â full tower ╚Öi cu op╚Ťiuni aproape nelimitate ├«n ceea ce prive╚Öte compatibilitatea hardware. Noile modele sunt disponibile ├«ntr-o sumedenie de variante: cu sau f─âr─â iluminare RGB ╚Öi cu panou lateral solid sau din sticl─â securizat─â.

Dup─â cum poate a╚Ťi intuit deja, modelul Meshify 3 XL RGB, care face subiectul acestui articol, este proiectat mai ales pentru configura╚Ťiile high-end, av├ónd capabilit─â╚Ťi de ventila╚Ťie superioare, suport pentru radiatoare de p├ón─â la 420 mm ╚Öi compatibilitate cu pl─âci video extrem de voluminoase. De asemenea, ├«n premier─â pentru o carcas─â Fractal, modelul XL ofer─â posibilitatea mont─ârii pe lateral a unui radiator sau a unor ventilatoare de 140 mm, ├«mbun─ât─â╚Ťind astfel considerabil op╚Ťiunile de r─âcire. ├Än plus, varianta testat─â sose╚Öte cu trei ventilatoare RGB, vizibile prin panoul mesh frontal, iar asta la o diferen╚Ť─â mic─â de pre╚Ť fa╚Ť─â de modelul f─âr─â iluminare. Dup─â cum ve╚Ťi descoperi ├«n r├óndurile ce urmeaz─â, Meshify 3 XL este una dintre cele mai versatile ╚Öi echilibrate carcase premium de pe pia╚Ť─â, oferind at├ót compatibilitate hardware extins─â, c├ót ╚Öi temperaturi excep╚Ťional de bune.

Specifica╚Ťii Fractal Meshify 3 XL RGB:

Dimensiuni 575 x 245 x 515 mm Pl─âci de baz─â suportate E-ATX (330 mm), ATX, mATX, ITX, EE-ATX, SSI-EEB, SSI-CEB Bay-uri pentru unit─â╚Ťi de 3.5″/2.5″ 2 x 3.5″ + 2 x 2.5″/3.5″ + 1 x 2.5″ Lungime maxim─â surs─â 230 mm Lungime maxim─â plac─â video 512 mm ├Än─âl╚Ťime maxim─â cooler 182 mm I/O 1 x USB Type-C 20 Gbps, 2 x USB 3.0, 1 x combo jack, buton power Sloturi ventilatoare 3 x 120 mm sau 2 x 180 mm frontal (3 x Momentum RGB 140 mm preinstalate), 3 x 120/140 mm ├«n plafon, 1 x 120/140 mm ├«n spate, 3 x 140 mm pe lateral (nu suport─â 120 mm f─âr─â prezen╚Ťa unui radiator). Op╚Ťiuni montare radiatoare p├ón─â la 280/360 mm frontal, p├ón─â la 360/420 mm ├«n plafon, p├ón─â la 140 mm ├«n spate, p├ón─â la 360 mm lateral Sloturi de expansiune 7 Panou lateral realizat din sticl─â securizat─â sau metalic Filtre de prafsu surs─â Culori disponibile Black Solid (f─âr─â panou din sticl─â), Black TG Light Tint, White RGB TG Clear Tint, Black RGB TG Light Tint, Ambience Pro RGB White TG Clear Tint, Ambience Pro RGB Black TG Light Tint Altele ventilatoare conectate ├«n mod daisy chain, iluminare RGB controlat─â prin ARGB sau prin controller (varianta Ambience Pro)

Ambalaj și accesorii

Fractal Meshify 3 XL sose╚Öte ├«ntr-o cutie de carton simpl─â ╚Öi este foarte bine protejat─â la interior prin dou─â straturi groase de spum─â pentru absorb╚Ťia ╚Öocurilor. ├Än materie de accesorii, nu primim nimic deosebit, ci doar ╚Öuruburile pentru instalarea pl─âcii de baz─â, a unit─â╚Ťilor de stocare ╚Öi a sursei, dou─â seturi de garnituri pentru atenuarea vibra╚Ťiilor de la HDD-uri, c├óteva coliere din plastic pentru prinderea cablurilor, respectiv un ghid sumar de instalare.

Exterior

Din punct de vedere al design-ul exterior, Meshify 3 XL se prezint─â foarte similar cu modelul precedent din serie, av├ónd o construc╚Ťie minimalist─â, dar ╚Öi ├«n acela╚Öi timp solid─â ╚Öi func╚Ťional─â. Dup─â cum sugereaz─â ╚Öi denumirea modelului, sec╚Ťiunea frontal─â este acoperit─â de un panou perforat mesh, u╚Öor ie╚Öit ├«n relief ╚Öi cu forme neregulate, care are rolul de a asigura un airflow c├ót mai bun. De asemenea, ├«n contextul cre╚Öterii cerin╚Ťelor de ventila╚Ťie pentru hardware-ul modern, panoul de pe sec╚Ťiunea superioar─â beneficiaz─â acum de aceea╚Öi structur─â mesh precum cel frontal, iar pentru prima data pentru o carcas─â Fractal g─âsim sloturi de ventilatoare ╚Öi pe lateral.

Fiind vorba de un model XL, dimensiunile sunt considerabil mai mari dec├ót ale modelului standard, put├ónd fi ├«ncadrate ├«n zona full tower. Carcasa m─âsoar─â 575 mm lungime, 245 mm l─â╚Ťime ╚Öi 515 mm ├«n─âl╚Ťime, iar ├«n cazul variantei testate cu sticl─â securizat─â ╚Öi iluminare RGB greutatea este de 10.9 kg. La fel ca pe celelalte carcase din seriile premium de la Fractal, calitatea materialelor utilizate ├«n construc╚Ťiei este peste medie, ├«ns─â parc─â nu mai este la fel de bun─â ca pe modelele de acum c├óteva genera╚Ťii, produc─âtorul f─âc├ónd unele concesii pentru a reduce costurile. Fa╚Ť─â de modelele din seria Define 7, de exemplu, grosimea tablei a fost redus─â, astfel c─â unele sec╚Ťiuni metalice ╚Öi panouri pot fi ├«ndoite cu mare u╚Öurin╚Ť─â. Totu╚Öi, aceast─â situa╚Ťie nu este specific─â doar carcaselor de la Fractal, ci aproape tuturor produc─âtorilor, iar ├«n raport cu celelalte op╚Ťiuni de pe pia╚Ť─â, Meshify 3 XL aduce o construc╚Ťie de o calitate excelent─â, ├«mpreun─â cu un design impun─âtor ╚Öi func╚Ťional. De asemenea, e de apreciat c─â ├«n locul thumbscrew-urilor primim fixare toolless pentru ambele panouri laterale, precum ╚Öi un cadru metalic pentru cel din sticl─â securizat─â, menit s─â-i creasc─â rezisten╚Ťa structural─â. ├Än plus, de aceast─â sunt disponibile ╚Öi variante cu iluminare RGB, cum este cea testat─â, produc─âtorul suedez renun╚Ť├ónd la unele fixa╚Ťii din trecut ╚Öi aliniindu-se mai mult cu tendin╚Ťele actuale.

Trec├ónd la analiza ├«n detaliu a construc╚Ťiei, panoul frontal se deta╚Öeaz─â foarte u╚Öor, fiind sus╚Ťinut prin c├óteva clipsuri, iar sub el g─âsim cele trei ventilatoare Momentum 14 RGB de 140 mm.

Din p─âcate, din considerente estetice ╚Öi de ventila╚Ťie, acesta nu dispune de filtru de praf.

Totu╚Öi, av├ónd o construc╚Ťie simpl─â, f─âr─â alte elemente intermediare, este u╚Öor de cur─â╚Ťat, iar la nevoie poate fi chiar sp─âlat.

De asemenea, pe latura din spate observ─âm ╚Öi prezen╚Ťa unui capac care acoper─â ╚Öuruburile din zona sloturilor de expansiune, precum ╚Öi trei velcro strap-uri pentru sus╚Ťinerea cablurilor.

În partea posterioară a carcasei dăm de cele șapte sloturi de expansiune și de slotul de ventilator de 140 mm.

Panoul lateral posterior beneficiaz─â de un sistem de prindere toolless ╚Öi este perforat pentru ventilatoarele sau radiatorul lateral. Perfora╚Ťiile sunt subtile ╚Öi se ├«mbin─â perfect cu design-ul carcasei, iar ├«n acela╚Öi timp par a fi foarte permisive ├«n ceea ce prive╚Öte airflow-ul.

La fel ca panoul de pe partea frontal─â, cel superioare aduce o structur─â mesh, ├«ns─â sistemul de prindere este diferit, fiind prin glisare ╚Öi av├ónd un pull tab din imita╚Ťie de piele ├«n partea din spate.

C├ót despre caracteristicile de ventila╚Ťie ale panoului superior, acesta este foarte permisiv ├«n ceea ce prive╚Öte airflow-ul, ├«ns─â, din nefericire, nu dispune de filtru de praf. Prin urmare, praful se va acumula destul de repede ├«n carcas─â, mai ales dac─â pozi╚Ťiile din plafon nu sunt ocupate de un radiator sau de ventilatoare.

De╚Öi dimensiunile lui Meshify 3 XL sunt considerabil mai mari dec├ót ale modelului compact, elementele de conectic─â sunt identice. Astfel, de la st├ónga la dreapt─â g─âsim combo jack-ul audio, un port USB 3.0, butonul de power, un alt port USB 3.0 ╚Öi portul USB 3.1 Gen 2 Type-C. LED-ul de power este integrat la nivelul butonului, ├«ns─â, la fel ca pe celelalte modele de carcase Fractal lansate ├«n ultimii ani, lipsesc porturile USB 2.0 ╚Öi butonul de reset. ├Än ceea ce prive╚Öte portul USB 3.1 Gen 2 Type-C, acesta poate livra viteze de transfer de p├ón─â la 10 Gbps, iar ├«n func╚Ťie de dot─ârile pl─âcii de baz─â, poate oferi inclusiv ├«nc─ârcare rapid─â pentru dispozitivele USB prev─âzute cu standardul Power Delivery. Din punct de vedere calitativ, nu am niciun repro╚Ö – contactul la nivelul porturilor USB este ferm, iar butonul de power are un feedback tactil, pl─âcut la ap─âsare.

La baza carcasei d─âm de cele patru picioru╚Öe cu garnituri cauciucate, care sunt suficient de ├«nalte c├ót s─â permit─â o ventila╚Ťie foarte bun─â chiar ╚Öi pe covoare groase, precum ╚Öi un filtru de praf sub surs─â ÔÇô u╚Öor de scos ╚Öi cur─â╚Ťat.

Interior

Meshify 3 XL suport─â pl─âci de baz─â E-ATX, ATX, mATX ╚Öi ITX, iar datorit─â spa╚Ťiului interior mai mare dec├ót al modelului standard, poate acomoda ╚Öi pl─âci ├«n format EE-ATX, SSI-EEB sau SSI-CEB, specifice workstation-urilor ╚Öi serverelor. Cu alte cuvinte, carcasa este potrivit─â nu doar pentru configura╚Ťiile de gaming, ci ╚Öi pentru sta╚Ťiile de lucru de ├«nalt─â performan╚Ť─â, care, de regul─â, nu pot fi integrate ├«n carcase consumer grade. De asemenea, alte beneficii ale spa╚Ťiului interior m─ârit sunt compatibilitatea extins─â cu componente de water cooling (radiatoare, pompe etc.), suportul pentru pl─âci video extrem de voluminoase, dar ╚Öi spa╚Ťiu adi╚Ťional pentru cable management. ├Än plus, pe seria Meshify 3 Fractal introduce pentru prima dat─â ╚Öi un sistem de mascare al cablurilor, foarte util ├«n contextul m─ânuchiului de cabluri ce ajunge la ├«n zona din dreapta a pl─âcii de baz─â, precum ╚Öi un decupaj lateral pentru radiatoare de p├ón─â la 360 mm. ├Än ceea ce prive╚Öte decupajele pentru cabluri, acestea sunt pu╚Ťin problematice de aceast─â dat─â: fa╚Ť─â de modelele anterioare de la Fractal, acestea sunt mult mai ├«nguste pe shroud ╚Öi ├«n zona superioar─â, iar ├«n cazul unor cabluri mai groase pot crea dificult─â╚Ťi de cable management. Totu╚Öi, except├ónd aceast─â problem─â, Meshify 3 XL aduce un design interior prietenos, permi╚Ť├ónd instalarea comod─â a componentelor ╚Öi chiar ╚Öi a sistemelor de r─âcire de tip custom loop.

├Än configura╚Ťia testat─â, Meshify 3 XL sose╚Öte cu trei ventilatoare Momentum 14 RGB de 140 mm preinstalate pe sloturile frontale, ├«ns─â, din p─âcate, pozi╚Ťia din spate este l─âsat─â liber─â. Ventilatoarele sunt de foarte bun─â calitate, identice cu cele retail, pot opera la tura╚Ťii cuprinse ├«ntre 350 – 1800 RPM ╚Öi asigur─â un airflow de p├ón─â la 74.39 CFM. ├Än plus, acestea beneficiaz─â de control PWM pentru tura╚Ťii, sunt foarte silen╚Ťioase, av├ónd un nivel de zgomot de maxim 28 dBA ╚Öi sosesc cu un sistem de iluminare RGB programabil bine pus la punct, perfect uniform, luminos ╚Öi cu culori foarte vii.

Sunt prev─âzute cu bearing-uri de tip True Fluid Dynamic Bearing, iar asta le asigur─â fiabilitate crescut─â, durata de via╚Ť─â fiind estimat─â la 90.000 ore, adic─â aproximativ 10 ani de func╚Ťionare continu─â.

├Än plus, sunt prev─âzute cu garnituri cauciucate pentru atenuarea vibra╚Ťiilor, iar ├«n loc de fan hub au un sistem de conectare daisy chain, astfel c─â este necesar─â conectarea a doar dou─â cabluri la placa de baz─â: unul PWM pentru alimentare ╚Öi controlul tura╚Ťiilor, respectiv unul ARGB pentru ajustarea ilumin─ârii. Carcasa mai este disponibil─â ╚Öi ├«ntr-o variant─â denumit─â Ambience Pro, care ofer─â iluminare suplimentar─â pe panoul frontal ╚Öi pe shroud, precum ╚Öi un controller dedicat pentru ajustarea mai precis─â a ilumin─ârii. Bine├«n╚Ťeles, ╚Öi pre╚Ťul este unul pe m─âsur─â, Meshify 3 XL RGB Ambience Pro fiind cu aproximativ 30% mai scump dec├ót modelul RGB testat. Totu╚Öi, dac─â nu pune╚Ťi prea mare accent pe LED-uri ╚Öi efecte de iluminare, a╚Ö zice c─â varianta RGB TG e o alegere mai inspirat─â, fiind mai accesibil─â ╚Öi oferind fix aceea╚Öi construc╚Ťie ca cea Ambience Pro.

Referitor la compatibilitatea hardware, Meshify 3 XL este una dintre cele mai versatile carcase de pe pia╚Ť─â, put├ónd acomoda orice plac─â video, surse extrem de mari, radiatoare voluminoase ╚Öi chiar ╚Öi sisteme de r─âcire custom loop complexe. Astfel, ├«n partea frontal─â pot fi instalate radiatoare cu dimensiuni de p├ón─â la 280 mm sau 360 mm, ├«n timp ce ├«n plafon pot fi montate radiatoare de p├ón─â la 360 mm sau 420 mm, spre deosebire de Meshify 3 (non-XL) care accept─â doar radiatoare de p├ón─â la 240 mm sau 280 mm pe aceast─â pozi╚Ťie. ├Än ceea ce prive╚Öte compatibilitatea cu pl─âcile video, putem considera c─â nu exist─â nicio restric╚Ťie, lungimea maxim─â permis─â pentru GPU fiind de 512 mm (f─âr─â radiator frontal). De asemenea, un alt aspect important legat de compatibilitatea GPU-urilor este c─â Meshify 3 XL aduce un profil lat, astfel c─â panoul lateral nu apas─â pe conectorul 12VHPWR atunci c├ónd este utilizat─â o plac─â video mai voluminoas─â. Aceast─â situa╚Ťie am ├«nt├ólnit-o pe modelul North ├«n urm─â cu c├ó╚Ťiva ani ╚Öi nu am putut utiliza cabluri brodate mai groase, ├«ns─â ├«n cazul modelului de fa╚Ť─â garantat n-o s─â ave╚Ťi astfel de probleme. ├Än eventualitatea ├«n care nu sunte╚Ťi interesa╚Ťi de sisteme de r─âcire pe lichid ╚Öi prefera╚Ťi solu╚Ťiile de r─âcire pe aer, Meshify 3 XL asigur─â compatibilitate extins─â ╚Öi la acest capitol, permi╚Ť├ónd utilizarea de coolere cu ├«n─âl╚Ťimi de p├ón─â la 182 mm. Practic, pute╚Ťi utiliza orice cooler pe aer de pe pia╚Ť─â, inclusiv unele extrem de voluminoase, cum ar fi Noctua NH-D15 sau Deepcool Assassin IV.

Shrould-ul pentru surs─â este prev─âzut cu perfora╚Ťii pentru ventila╚Ťie, iar de aceast─â dat─â sose╚Öte ╚Öi cu un air guide din plastic deta╚Öabil, care are rolul de a direc╚Ťiona aerul de la ventilatorul de la baz─â c─âtre placa de baz─â ╚Öi mai ales c─âtre placa video. La nevoie, acesta poate fi eliminat foarte u╚Öor, fiind sus╚Ťinut de un singur thumbscrew. Totodat─â, la baz─â, ├«n col╚Ťul din dreapta jos, g─âsim ╚Öi o perfora╚Ťie de golire pentru configura╚Ťiile custom loop – foarte util─â ├«n procesul de mentenan╚Ť─â.

├Än partea frontal─â pot fi instalate trei ventilatoare de 120 mm sau 140 mm, dou─â ventilatoare de 180 mm sau un radiator de p├ón─â la 280 mm sau 360 mm. C├ót despre op╚Ťiunile de instalare, ventilatoarele pot fi montate pe partea exterioar─â a cadrului, cu ╚Öuruburile introduse din interior, a╚Öa cum vin preinstalate, ├«n timp ce ├«n cazul radiatoarelor, acestea trebuie fixate pe partea interioar─â. ├Än func╚Ťie de grosimea acestora, lungimea maxim─â suportat─â a pl─âcii video va sc─âdea.

Astfel, ├«n cazul unui radiator de all-in-one obi╚Önuit, care are o grosime de 52 mm cu tot cu ventilatoare, GPU-ul poate avea o lungime de maxim 460 mm. ├Äns─â cum (momentan) nu exist─â pl─âci video cu aceast─â lungime, acest lucru n-ar trebui s─â reprezinte o problem─â. De asemenea, faptul c─â shroud-ul nu se extinde p├ón─â ├«n partea frontal─â, fiind ├«nlocuit de air guide-ul men╚Ťionat anterior, nu exist─â nicio restric╚Ťie ├«n ceea ce prive╚Öte grosimea radiatorului.

├Än plafon pot fi instalate p├ón─â la trei trei ventilatoare de 120/140 mm sau un radiator de p├ón─â la 360/420 mm. ├Äns─â ╚Ťine╚Ťi cont c─â ├«n cazul utiliz─ârii unui radiator de 280/420 mm cu grosime de 52 mm, ├«n─âl╚Ťimea maxim─â a componentelor de pe placa de baz─â din zona superioar─â (module RAM, radiatoare etc.) nu poate dep─â╚Öi 40 mm. ├Än general, elementele de r─âcire ale pl─âcilor de baz─â ╚Öi mai toate modulele RAM de pe pia╚Ť─â nu dep─â╚Öesc acest prag, ├«ns─â anumite module RAM, cum ar fi G.SKILL TridentZ ╚Öi Corsair Dominator, pot ajunge chiar ╚Öi p├ón─â la 55 mm, f─âc├óndu-le incompatibile ├«ntr-o astfel de configura╚Ťie.

La fel ca modelul precedent din serie, Meshify 3 XL sosește cu un panou superior detașabil, prevăzut cu thumscrew-uri, care se scoate ușor și permite instalarea mult mai comodă a ventilatoarelor și radiatoarelor.

De asemenea, datorit─â acestuia, nu mai ave╚Ťi b─âtai de cap nici cu rutarea cablurilor prin spatele radiatorului, iar tot procesul se simplific─â foarte mult.

O noutate introdus─â de Meshify 3 XL este reprezentat─â de sloturilor laterale pentru ventilatoare sau radiator. Acestea sunt acoperite din fabric─â cu un panou de plastic, care se scoate foarte u╚Öor ╚Öi pot acomoda p├ón─â la trei ventilatoare de 140 mm sau radiatoare de p├ón─â la 360 mm. De ce doar 140 mm ├«n cazul ventilatoarelor? Pentru c─â dimensiunile fizice ale bracket-ului ╚Öi modul ├«n care sunt realizate perfora╚Ťiile pentru ╚Öuruburi nu pot acomoda ventilatoare de 120 mm. Pozi╚Ťia este una foarte bun─â ├«n special pentru radiatoare – putem avea admisie pe fa╚Ť─â, iar aerul rece din exterior ajunge at├ót la radiator, c├ót ╚Öi la placa video.

├Än partea din spate a carcasei g─âsim o pozi╚Ťie de 140 mm pe care pute╚Ťi monta fie un ventilator de 120/140 mm, fie un radiator. Sloturile de expansiune sunt ╚Öapte la num─âr, ├«ns─â, ├«n configura╚Ťia de fabric─â, placa video nu poate fi montat─â pe vertical─â. ├Än acest scop, Fractal pune la dispozi╚Ťie adaptorul Flex 2, dar trebuie s─â ave╚Ťi ├«n vedere c─â acesta a fost lansat ├«n urm─â cu c├ó╚Ťiva ani ╚Öi nu a primit un refresh, a╚Öadar este capabil s─â opereze la viteze de maxim PCIe Gen 4. ├Än plus, este ╚Öi destul de scump, av├ónd un pre╚Ť de aproape 400 lei la magazinele de la noi din ╚Ťar─â.

Cum spuneam, modelul XL din seria Meshify 3 prezint─â avantaje ╚Öi ├«n materie de spa╚Ťiu disponibil pentru cable management, mai ales ├«n partea din spate ╚Öi sub shroud.

De asemenea, sunt prezente mai multe velcro strap-uri pe lateral, iar velcro strap-urile frontale au fost ├«nlocuite de o solu╚Ťie mult mai elegant─â – supor╚Ťi din plastic ajustabili, trei la num─âr, care men╚Ťin un contact ferm ╚Öi asigur─â o aranjare mai ordonat─â a cablurilor. ├Än plus, spa╚Ťiul dintre panoul central ╚Öi cel exterior este la r├óndul s─âu foarte generos, astfel c─â nu vor fi ├«nt├ómpinate dificult─â╚Ťi ├«n cazul utiliz─ârii unor cabluri mai groase. La r├óndul s─âu, decupajul din spatele pl─âcii de baz─â este de dimensiuni mari ╚Öi ofer─â suficient spa╚Ťiu de manevr─â pentru fixarea oric─ârui tip de backplate pentru cooler. Ce nu-mi place e c─â mare parte din punctele de ancorare au fost eliminate pe aceast─â genera╚Ťie, astfel c─â va trebui s─â v─â baza╚Ťi ├«n principal pe velcro strap-urile preinstalate.

Referitor la supor╚Ťii pentru cabluri men╚Ťiona╚Ťi, ace╚Ötia dispun de un sistem de ajustare pe mai multe trepte ╚Öi se deblocheaz─â printr-o ap─âsare de buton. ├Ämbun─ât─â╚Ťirile de acest fel sunt binevenite ╚Öi m─â bucur c─â Fractal vine constant cu inova╚Ťii, ├«ns─â m─â declar nemul╚Ťumit de calitatea panoului exterior. Este mult mai sub╚Ťire dec├ót ceea ce g─âseam pe carcasele Fractal de acum c├óteva genera╚Ťii ╚Öi se ├«ndoaie foarte u╚Öor, iar din aceast─â cauz─â uneori este ╚Öi dificil de ata╚Öat de carcas─â. ├Än plus, nu este prev─âzut nici cu material fonoabsorbant, a╚Öa cum aveam pe seria Define 7, dar e de apreciat c─â beneficiaz─â de fixare toolless.

├Än ceea ce prive╚Öte dimensiunile permise pentru surs─â, Meshify 3 XL poate acomoda surse foarte mari cu lungime de p├ón─â la 230 mm. Cum nu avem un cage pentru HDD-uri sub shroud, ci doar acel air guide, care oricum poate fi deta╚Öat, nu exist─â practic nicio restric╚Ťie cu privire la dimensiunile sursei.

Sursa se introduce din exterior spre interior cu ajutorul unei rame detașabile care simplifică procesul de instalare.

Sistemul de prindere pentru unit─â╚Ťi de stocare de 2.5″ ╚Öi 3.5″ a fost reg├óndit, iar acum vine sub forma unor simple bracket-uri individuale, care se ata╚Öeaz─â de p─âr╚Ťile laterale ale unit─â╚Ťilor, iar ulterior de carcas─â. Cu aceast─â nou─â configura╚Ťie pot fi utilizate dou─â unit─â╚Ťi de 3.5″ sau patru unit─â╚Ťi de 2.5″, iar fiecare set de bracket-uri poate acomoda dou─â unit─â╚Ťi de 2.5″ sau o unitate de 3.5″.

├Än materie de conectic─â, Meshify 3 XL dispune de conectori pentru butonul de power, combo jack, USB 3.0 ╚Öi USB 3.1 Gen 2 Type-C, PWM pentru ventilatoare, respectiv ARGB pentru controlul ilumin─ârii. Cablurile sunt lungi, maleabile ╚Öi nu creeaz─â dificult─â╚Ťi la instalare. Cum carcasa nu dispune de buton de reset ╚Öi nici de porturi USB 2.0, conectorii aferen╚Ťi lipsesc.

Configura╚Ťie, teste de temperatur─â ╚Öi zgomot

Pentru a evalua c├ót mai bine procesul de asamblare, op╚Ťiunile de cable management, temperaturile ╚Öi nivelul de zgomot am asamblat urm─âtoarea configura╚Ťie:

Procesor: Intel Core i9-14900K

Plac─â de baz─â: Gigabyte Z790 Aorus Elite AX

Memorie RAM: 2 x 16 GB Patriot Viper Venom DDR5 6000 Mhz CL36

Plac─â video: MSI RTX 4080 Gaming X Trio

Cooler procesor: AIO Deepcool LQ360 360 mm

SSD: Samsung 990 Pro 2 TB

Surs─â: Corsair RM1000x 1000 W 80+ Gold

Fiind o carcas─â ├«nc─âp─âtoare, ├«n mod evident, procesul de asamblare este considerabil mai u╚Öor dec├ót ├«ntr-un mid-tower compact. Dup─â cum am men╚Ťionat ╚Öi mai sus, Meshify 3 XL este foarte permisiv ├«n ceea ce prive╚Öte compatibilitatea cu sistemele de r─âcire pe lichid, put├ónd acomoda radiatoare cu dimensiuni de p├ón─â la 360 mm sau 420 mm, pl─âci video cu lungimi de p├ón─â la 512 mm, dar ╚Öi coolere pe aer cu ├«n─âl╚Ťimi de p├ón─â la 182 mm. ├Än plus, datorit─â noilor supor╚Ťi pentru cabluri din spate, procesul de cable management este foarte simplu, iar spa╚Ťiul generos sub shroud ╚Öi ├«ntre panoul central ╚Öi cel exterior permite utilizarea oric─ârui tip de cabluri, indiferent de grosime ╚Öi lungime. Bine├«n╚Ťeles, Meshify 3 XL pune cel mai mare accent pe airflow, iar dup─â cum ve╚Ťi observa ├«n rezultatele de mai jos, poate acomoda f─âr─â probleme chiar ╚Öi cele mai gurmande configura╚Ťii posibile. Panourile mesh de pe fa╚Ť─â ╚Öi de pe sec╚Ťiunea superioar─â, fiind prev─âzute cu perfora╚Ťii generoase ╚Öi neav├ónd filtre de praf, sunt foarte permisive pe partea de airflow, ├«n timp ce ventilatoarele din fabric─â se men╚Ťin la un nivel de zgomot suportabil chiar ╚Öi la tura╚Ťii ridicate. ├Än ceea ce prive╚Öte testele de temperatur─â pentru procesor, consider c─â acestea nu ar fi fost relevante, procesorul┬á ajung├ónd aproape instant la TJ Max ├«n load ╚Öi intr├ónd ├«n thermal throttling. Unde se observ─â ├«mbun─ât─â╚Ťiri consistente este la nivelul pl─âcii video, care beneficiaz─â din plin de pe urma ventila╚Ťiei excelente.

Carcasele au fost testate ├«n configura╚Ťia de fabric─â, adic─â f─âr─â alte ventilatoare ad─âugate, excep╚Ťie f─âc├ónd cele ale cooler-ului all-in-one. Testele ├«n full load pentru GPU au fost realizate la o temperatur─â ambiental─â de 21 ┬░C, timp de jum─âtate de or─â ├«n Unigine Valley. Valorile reprezint─â media temperaturilor ├«n intervalul men╚Ťionat, iar rezultatele mai mici sunt mai bune.

Concluzie

De╚Öi nu aduce schimb─âri radicale fa╚Ť─â de modelul din genera╚Ťia anterioar─â, Meshify 3 XL ├«mbun─ât─â╚Ťe╚Öte fix acele aspecte care conteaz─â cu adev─ârat. ├Ä╚Öi respect─â promisiunea ╚Öi livreaz─â un airflow excep╚Ťional de bun, beneficiaz─â de compatibilitate hardware extins─â, put├ónd acomoda radiatoare de p├ón─â la 420 mm ╚Öi pl─âci video extrem de voluminoase, aduce o construc╚Ťie atr─âg─âtoare ╚Öi solid─â, iar de data aceasta sose╚Öte ├«n mai multe variante, inclusiv cu iluminare RGB. Este destul de prietenoas─â ╚Öi ├«n ceea ce prive╚Öte op╚Ťiunile de cable management, iar faptul c─â dispune de sloturi laterale pentru ventilatoare ╚Öi radiator ├«i confer─â un plus de versatilitate. F─âr─â doar ╚Öi poate, este una dintre cele mai bune carcase pentru PC-uri high-end, av├ónd dimensiuni ╚Öi capabilit─â╚Ťi de ventila╚Ťie care permit g─âzduirea chiar ╚Öi a celor mai gurmande configura╚Ťii posibile. ├Äns─â are ╚Öi unele lipsuri, iar aici m─â g├óndesc ├«n principal la lipsa filtrelor de praf ╚Öi la faptul c─â placa video nu poate fi montat─â pe vertical─â f─âr─â achizi╚Ťia unui kit adi╚Ťional foarte scump.

├Än varianta RGB TG Light Tint prezentat─â mai sus, carcasa poate fi g─âsit─â la PCGarage la pre╚Ťul de 1353 lei, ├«ns─â la momentul public─ârii articolului beneficiaz─â de o reducere aplicat─â ├«n co╚Ö de 20%, astfel c─â pre╚Ťul final ajunge la aproximativ 1080 lei. ├Än mod normal este disponibil─â la pre╚Ťuri cuprinse ├«ntre 1100 – 1300 lei, ├«n func╚Ťie de retailer, disponibilitate ╚Öi termen de livrare. Alternativ, mai pute╚Ťi cump─âra varianta Ambience Pro, prev─âzut─â cu LED strips ╚Öi controller RGB, la pre╚Ťul de 1250 lei, iar dac─â nu v─â preocup─â lumini╚Ťele, pute╚Ťi opta pentru versiunea cu panou lateral solid ╚Öi f─âr─â iluminare RGB la pre╚Ťul de 827 lei. ├Än raport cu alternativele oferite de competitori, pre╚Ťurile practicate de Fractal sunt u╚Öor peste medie, ├«ns─â justificate av├ónd ├«n vedere dot─ârile, calitatea construc╚Ťiei, design-ul ╚Öi ventilatoarele preinstalate.

Pro:

Aspect ╚Öi calitatea construc╚Ťiei

Airflow și temperaturi

Panouri laterale toolless

Suport pentru radiatoare de până la 360 mm pe lateral

Suport pentru radiatoare de până la 420 mm în plafon

Suport pentru 2 ventilatoare de 180 mm frontal

Poate acomoda orice plac─â video de pe pia╚Ť─â, lungimea maxim─â permis─â fiind de 512 mm

Disponibil─â ├«n foarte multe varia╚Ťii, cu sau f─âr─â panou lateral din sticl─â securizat─â ╚Öi iluminare RGB

Ventilatoare preinstalate de calitate

Op╚Ťiuni extinse de cable management

Contra: