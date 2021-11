Review Genesis Helium 610BT – sistem audio 2.1 cu Bluetooth

Imi sunt dragi sistemele audio 2.1 dintr-un singur motiv: cand eram mic n-am avut. Primul astfel de sistem l-am primit de Craciun acum muuulti ani, dar nu a fost deloc un sistem grozav. Era o chinezarie luata din Piata Rahova. Totusi, era mai bun si avea mai mult bass decat boxele alea albe de PC pe care le stie toata lumea.

Tarziu de tot cand eram in liceu mi-am luat din banii mei primul sistem audio 2.1 cu adevarat bun. Se intampla acum aproape 15 ani. De atunci si pana acum mi-am dorit sa vad si alte sisteme, mai scumpe sau mai ieftine, sa-mi fac o idee despre cat de bine pot suna.

Ca intre timp am trecut la scule mai serioase este partea a doua, dar aceste sisteme mici de birou mi se par interesante si astazi. Sunt perfecte pentru muzica, filme sau chiar gaming.

Dupa ce am experimentat cu sisteme 2.0, am ajuns la concluzia ca un sistem 2.1 este mai potrivit pentru birou din simplul fapt ca este mai usor de pozitionat.

Genesis Helium 610BT este un sistem 2.1 de 60W, telecomanda pe fir si functie Bluetooth. Nu este o bestie, dar se aude foarte bine. Costa la eMAG 330 de lei si merita toti banii.

Daca sunteti in cautarea unui sistem audio care sa tipe tare de tot, sa aiba bass zdravan, este o optiune de luat in calcul. Sistemul asta este in stare sa-i faca pe vecinii tai de la bloc sa-ti bata in teava. Duduie daca ii dai o melodie cu mult bass, dar poate sa fie bun si pentru melodii rock.

Se aude foarte bine, clar, cu volum ridicat. L-am conectat si la PC dar si la telefon prin Bluetooth si am ramas impresionat. Nu ma asteptam ca un sistem de la Genesis sa sune atat de bine.

Daca ma intrebati pana acum cateva zile nu v-as fi recomandat asa ceva. Nici nu le-am testat, dar as fi ales un producator cu mai multa notorietate. Se pare ca m-am inselat, iar Helium 610BT este un sistem care merita fiecare leu.

Multe nu pot sa va spun ca nu am ce. Este construit din plastic si MDF, este destul de usor, iar butoanele par de calitate. Telecomanda este un potentiometru cu limitator stanga-dreapta, deci nu se invarte in gol, firele sunt destul de lungi si poate fi amplasat foarte ok la birou.

Repet, costa 330 de lei la eMAG.