ROG STRIX ARION S500: un SSD extern de pe care se poate lucra!

Sunt de aproape un an in eco-sistemul Apple si, incet-incet, m-a atras cu totul. Am inceput cu iPhone, am continuat cu Apple Watch, AirPods si… in cele din urma, MacBook.

La job, PC-ul meu de munca este in continuare unul cu Windows. Insa am constientizat ca in afara jobului eu tot nu ma joc pe PC, dimpotriva, fie programez, fie editez video. Iar pentru asta n-aveam nevoie de un PC cu Windows si, dupa ce am vazut o gramada de review-uri cu noile Mac-uri cu procesor M1, am decis sa fac miscarea.

Si nu-mi pare rau deloc. Editez video ca si cum m-as juca cu poze in Paint. Fara sacadari, fara blocaje. Insa ceea ce „lasa de dorit” pe acest nou Mac este spatiul de stocare. Dar am luat intentionat unul cu doar 256 GB in ideea in care oricum imi voi lua niste unitati de stocare externe – pe langa ceea ce aveam deja.

Doar ceea ce aveam deja era pe USB A, iar Mac-ul are doar doua porturi USB-C. Evident ca mi-am luat si un hub cu tot felul de iesiri, dar parca n-am chef sa-mi aterne din laptop doar pentru a copia niste fisiere pe un HDD. Asa ca am inceput sa caut alternative rapide pe USB-C. Primul pe lista: ROG STRIX ARION S500.

Cateva detalii despre ROG STRIX ARION S500

ASUS spune ca ROG STRIX ARION S500 (mai ales pentru ca e ROG) e o unitate de stocare pentru Gaming. Practic, zic ei, te poti juca de pe el direct.

Este un SSD extern cu port USB-C (3.2 Gen 2) si cablu USB-C in ambele capete. In interior are un SSD NVM M.2. Acesta promite pana la 1050 MB/s viteze de transfer. Veti vedea in testele mele ca promisiunea nu e departe de adevar.

Stie criptare pe 256 biti, merge cu Windows si Mac dar si cu consolele PlayStation si Xbox.

Carcasa este una de aluminiu, deci permite o racire buna. Si pentru ca este un ROG dar si un „gadget” de gaming, n-avea cum sa nu aiba iluminare RGB customizabila. 🙂

Teste de viteza

Si probabil ca unii stiti deja: cele mai bune echipamente pentru munca sunt, culmea, cele de gaming. Vrei sa editezi video sau sa faci procesare serioasa pe un laptop? Iti iei un laptop de gaming. Vrei sa copiezi fisiere pe un SSD extern ca si cum ar fi in PC? Iti iei un SSD de gaming. 🙂

Vitezele nu sunt totusi ca si cand SSD-ul ar fi in PC, pentru ca intervine limitarea interfetei USB, dar, chiar si asa, ai viteze peste cele ale SATA. Deci suficient cat sa poti face treaba cu el.

Si cam acestea au fost vitezele obtinute de mine testand in Amorphous Disk Mark (un fel de CrystalDiskMark pentru Mac OS) si Disk Speed Test de la BlackMagic (cei care fac si Davinci Resolve). Si, dupa cum vedeti in testul folosind Disk Speed Test, vitezele sunt bune pentru a edita aproape orice format video.

Asadar, sub mai mult decat convins ca ASUS a zis bine cand a spus ca va puteti juca direct de pe el. Eu l-am folosit deocamdata doar pentru teste si nu foarte intensiv, insa atat cat l-am folosit pot spune ca nu s-a incalzit.

Concluzie

Nu pot sa spun decat ca sunt placut impresionat de performantele lui ARION STRIX. Nu prea sunt multe alternative de SSD-uri cu M.2 NVMe pe piata, ca am facut putin de research, insa aceasta e una buna dintre ele. Asa ca ramane in topul meu pentru a fi folosit impreuna cu al meu MacBook Air M1, ca sa nu-mi umplu cei 256 GB alocati.

ASUS ROG STRIX ARION S500 costa in jurul sumei de 615 lei si, din punctul meu de vedere, nu e o suma mare pentru ceea ce ofera. Daca doriti, totusi, mai exista si o varianta Lite care vine fara SSD inclus, si puteti voi sa-i puneti ce SSD doriti inauntru. Insa avand in vedere pretul dat, eu cred ca nu prea merita sa cumparati varianta Lite + un SSD separat.