Review Gigabyte Gaming OC GeForce RTX 4070 SUPER – trei de da, merge mai departe

Dupa o serie RTX 3000 extrem de reusita, Nvidia a venit pe piata cu seria 4000. N-as spune ca este cea mai buna de pana acum, dat fiind ca unele modele sufera de o memorie VRAM destul de mica. Seria 4000 SUPER este un bine meritat refresh, iar cei care vor sa-si cumpere o placa video noua si vor performante bune si corecte, consider ca aici trebuie sa se uite. Am testat implementarea oferite de Gigabyte pentru RTX 4070 SUPER de 12GB. Si asa cum ii spune si numele este o SUPER placa pe care din start o recomand.

Pentru mine Gigabyte a insemnat tot timpul calitate, indiferent ca a fost vorba despre o placa de baza dintr-o gama entry level sau o placa video de orice fel. Cumva acest producator a reusit sa ofere calitate chiar si intr-un segment accesibil. Am folosit si folosesc in continuare produse Gigabyte.

Actuala placa ofera o racire senzationala, mult peste asteptarile mele. Intr-o carcasa bine racita si cu o temperatura ambientala de 22 de grade, placa video nu a trecut de 59-60 de grade in full load.

Asta se datoreaza unui radiator foarte generos. Sunt sigur ca si fara ventilatoarele pornite ar raci cipul grafic excelent. Totusi, ea are trei ventilatore care in idle nu pornesc, deci ai liniste. In sarcina ele isi fac simtita prezenta la un nivel de zgomot minim. Eu nu le-am sesizat decat atunci cand am oprit televizorul din camera, deci va faceti o idee cat sunt de silentioase. Ele sunt setate sa porneasca cand se atinge o anumita temperatura, deci au un sistem de functionare inteligent.

Sunt ventilatoare de 90mm cu tehnologie 3D Active Fan si sunt lubrifiate cu grafen, lucru care se traduce printr-o durata de viata mai mare de pana la 2.1 ori si un zgomot mult mai redus in exploatare.

Backplate-ul este metalic si arata si bine. O parte din radiator este descoperit pentru a permite trecerea aerului, insa este o placa robusta, grea dar nu foarte mare in dimensiuni. Ultra Durable sunt doua cuvinte intalnite des pe cutiile produselor Gigabiyte, lucru care inseamna pur si simplu o certificare a calitatii. In cazul de fata avem bobine metalice de cea mai inalta calitate, condesatori solizi ESR mai mici, PCB 2oz si o racire adecvata.

De asemenea, ofera indicatori LED pentru diferite statusuri cum ar fi:

LIGHT ON : POWER CABLE DISCONNECTED

LIGHT OFF : STABLE POWER SUPPLY

BLINKING : ABNORMAL POWER SUPPLY

BIOS-ul este dual, ceea ce inseamna ca ofera doua moduri de utilizare: OC Mode sau Silent. N-am folosit deloc modul silent si nu cred ca cineva o sa foloseasca acest mod. Am folosit doar OC Mode unde ventilatoarele merg la o turatie maxima de 1680 rpm, iar sunetul perceput este de 36.3dB in sarcina maxima. De asemenea, temperaturile obtinute de mine nu au depasit 59-60 de grade Celsius in full load.

Pentru o astfel de placa video aveti nevoie de o sursa nu foarte puternica. Un model de 750W sau 850W este mai mult decat suficient. Eu am folosit o sursa Seasonic de 850W Platinum, insa voi puteti alege orice altceva. Inclusiv Gigabyte are surse.

Exista si un software de unde se poate seta sistemul de iluminare, turatiile ventilatoarelor sau modul de utilizare. Puteti inclusiv sa faceti un mic OC de aici si aveti statusul in timp real. Gigabyte Control Center este util si daca aveti o placa de baza Gigabyte.

Specificatii

Memory Clock – 21Gbps

Memory size – 12GB

Memory type – GDDR6X

Memory BUS – 192 bit

Card BUS – PCI-E 4.0

Digital max resolution – 7680 x 4320 pixeli

Dimensiuni – 300L x 130W x 57.6H mm

Conectori – 16pin

Output – DisplayPort 1.4 x3, HDMI 2.1 x1

Placa vine in pachet si cu celebrul conectori de la Nvidia. Pare solid.

Platforma de test

Performantele

Nu sunt deloc adeptul testelor sintetice. Nu le urasc, dar realitate este mereu alta. M-am lovit de chestia asta de multe ori. Cele mai bune teste sunt cele reale, adica jocurile. Vezi acolo cat de performanta este placa atunci cand te joci si FPS-urile se ridica la nivelul asteptarilor. Un scor dintr-un benchmark pentru mine nu inseamna nimic.

Am folosit doar de dragul testului 3DMark

In jocuri rezultatele sunt excelente. Cei 12GB VRAM sunt fix ce trebuie in conditiile in care multe jocuri necesita o cantitate mare de VRAM pentru a rula pe detalii ridicate. 8GB nu sunt suficienti pentru rezolutie 2K sau 4K si detalii ultra. Consider ca orice tip de placa de 8GB RAM este suficienta pentru Full HD.

In cazul de fata am testat urmatoarele jocuri pe rezolutie 2K si detalii grafice maxime. Am pus totul pe Ultra sau Very High in functie de optiunile din joc, am activat Ray Tracing pe maxim unde era cazul. Rezultatele vorbesc de la sine. FPS-urile sunt media, nu discutam despre peak-urile de performanta. Practic FPS-ul mediu este cel real.

Spider-Man Remastered – 94FPS

Death Stranding – 181FPS

Control – 84FPS

Shadow of the Tomb Raider – 126FPS

RDR2 – 99FPS

FarCry 6 – 140FPS

Assasins’s Creed Mirage – 126FPS

Repet, jocurile au rulat cu RayTracing on unde a fost cazul si toate setarile pe Ultra. Eu cred ca rezultatele sunt bune. Ce nu mi-a placut este acel cablu adator care strica toata estetica din PC. Este scurt si gros si nu poti sa ai un wire management bun.

Performantele sunt similare cu placa mea video, AMD Radeon 7900XTX. De curiozitate am testat fix aceleasi jocuri si pe placa mea si rezultatele au fost similare. In unele titluri Nvidia iesea castigatoare iar in altele AMD. Difera in functie de optimizare. Nu stiu daca 7900XTX este un rival pentru 4070 SUPER, dar performantele sunt similare.

Pret? Foarte bun! Placa o gasiti la PC Garage la 3769 lei. Consider ca merita si ofera performante excelente!