Am incercat sa construiesc un PC pentru gaming de buget

Este sau nu este un moment bun pentru segmentul de buget? Haideti sa vedem.

Ultimii ani nu au fost blanzi deloc cu consumatorul din sectorul tech. Placile video au avut de suferit probabil cel mai mult pe urma minatului, a stocurilor, a lipsei concurentei, a strategiilor orientate pe profit si implicit a lacomiei.

Momentan insa ne aflam intr-un moment care pare mai linistit, de respiro, asa ca am dorit sa incerc din nou o configuratie de gaming buna pentru 1080p, care cu anumite sacrificii pe partea de fidelitate grafica poate fi folosita in multe titluri lejer si in 1440p.

Acestea fiind zise, mi-a iesit configuratia de mai jos. M-am orientat spre componente last gen, care beneficiaza de un raport calitate/pret bun si este o configuratie care permite un rand de upgrade-uri pe viitor, dar discutam si de partea aceasta.

Placa video dezvoltata de Intel – un ARC A750 mi se pare o alegere buna pentru gaming in 1080p. In testele mele s-a descurcat excelent si mai jos aveti si teste de la o publicatie mai mare cu acces la mai multe resurse. Sursa nu am inclus-o in pret deoarece in acest moment este oferita gratis in campania PCGarage.

Pretul total al configuratiei este de 3290RON si ofera suficienta putere pentru o experienta de gaming buna in 1080p, cu potential in 1440p cu anumite detalii eliminate/ scazute. O alternativa demna de luat in calcul e Playstation 5 la 2700RON.

Ca drum de upgrade se poate alege pe partea de procesor un Ryzen 7 5800X3D care nu mai are nevoie de nici o prezentare, alaturi de o placa video precum un RTX 4070.