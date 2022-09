Review Huawei nova 10 Pro – un excelent telefon

Cand am primit nova 10 Pro la test si l-am butonat pe repede inainte, m-am blocat pret de cateva minute si m-am intrebat unde ar fi ajuns Huawei astazi daca…stiti voi. Si nu pot sa nu ma intreb asta cand am avut pe mana un asemenea telefon. nova 10 Pro este proaspat lansat si vine cu o multime de dotari tehnice senzationale.

Design

Inca de la primul contact, nova 10 Pro este un telefon care te compleseste. Il simti ca este un produs premium, simti ca ai in mana un telefon de top, dar nu-ti vine sa crezi. Are doar 7.8mm grosime si in comparatie cu caramida mea de 13 Pro Max, este o placere sa-l folosesti. Va zic sincer, 13 Pro Max ma face sa-l utilizez cat mai putin. Este greu si incomod de utilizat. nova 10 Pro este un fulg si este extrem de subtire.

Spatele este realizat din plastic mat, un piz zguros dar nu atat de tare incat sa-ti lase o impresie de ieftin. Este mat si nu retine amprentele, iar zona camerei este foarte groasa si iese in evidenta.

Iar Huawei chiar a vrut sa scoata camerele in evidenta, punand in jurul acestei zone un inel auriu pe care sunt trecute specificatiile tehnice. Interesant.

Butoanele de power si volum sunt pe dreapta, cam mici daca ma intrebati pe mine si uneori usor de confundat. Difuzorul, portul USB C si slotul SIM sunt toate pe buza de jos.

Imbinarile sunt perfecte, telefonul nu are nici o cuta care sa te deranjeze, sa te agate, nu zornaie si nu scartaie. Este impecabil realizat. In plus are si un design elegant.

Ecran

Am avut un deja-vu cand am vazut ecranul. Nu stiu de ce, dar m-am intors in timp pe vremea lui Galaxy S6 Edge. Nu este nimic rau in asta. Ecranul este un OLED de 6.78 inch la 120Hz si rezolutie 2652 x 1200 pixeli. Doar ca este curbat pe margini. Daaa!

Si stiti de ce a renuntat Samsung sa mai faca telefoane curbate pe margini? Pentru ca sunt inutile. Misto la prima vedere, dar inutile si exista riscul ca telefonul sa fie mai putin rezistent la socuri si sa spargi ecranul mai repede.

Sunt sigur ca Huawei stie asta, dar au lasat acest ecran curbat pe margini ca sa-ti fure privirea. Este si normal sa faca asta, trebuie sa vanda. Dar realist vorbind, faptul ca ecranul este curbat pe margini nu incanta pe nimeni.

Se vede foarte bine, este luminos si reda o plaja larga de culori. N-ai ce sa-i reprosezi rau, nu mai exista oricum ecrane proaste pe telefoane. Plus ca si senzorul de amprenta este integrat in ecran, o tehnologie deja cunoscuta. Este un senzor rapid, isi face treaba si nu prea da rateuri.

Difuzoare

Bune. Sunt stereo si se aud tare si clar, exact cum te astepti de la un telefon din gama asta de pret.

Baterie

Are o unitate de 4500mAh, adica o baterie mare, moderna, probabil formata din doua unitati. Iar incarcarea este la 100W, foarte puternica. Telefonul se incarca foarte rapid, iar dupa ce am testat realme GT Neo 3 cu 150W, pot spune ca vad cu alti ochi acest tip de incarcare. Daca bateria rezista 3 ani, eu zic ca este mai mult decat decent si merita sa profiti de acest lucru.

Autonomia este una normala, nimic iesit din comun. Seara trebuie sa-l incarci daca il folosesti des. Altfel poti sa-l incarci si a doua zi la pranz.

Camerele foto

Aici avem o camera principala de 50MP cu senzor RYYB + un senzor de 8MP ultrawide + 2MP pentru profunzime. Filmeaza 4K, are stabilizare electronica de imagine si functie HDR. Fotografiile cu acest telefon sunt incredibil de bune, mai ales cele facute cu camera de 50MP. Recunosc, pe timp de noapte ma asteptam la mai bine, tinand cont de experienta pe care o are Huawei.

Camera ultrawide nu este wow, dar ziua isi face treaba. Avem si un zoom 2x foarte bun si chiar si in conditii mai intunecate pozele sunt clare. Au detalii, culorile sunt naturale.

Procesarea fotografiilor este foarte puternica. Vezi asta in momentul in care faci o poza si astepti ca telefonul sa o proceseze, iar uneori apuci sa vezi si before and after, pentru ca dureaza putin timp in unele cazuri sa termine de gandit.

Va las mai jos cateva poze realizate ziua si noaptea. N-am apucat sa fac prea multe, dar repet, pozele sunt bune, chiar neasteptat de bune ziua.

Specificatii

Snapdragon 778G 4G

128GB/256GB stocare

8GB RAM

Ecran de 6.67 inch OLED cu 1 miliard de culori, HDR10, 120Hz si rezolutie 1200 x 2652 pixeli

Camera foto principala de 50MP + 8MP ultrawide + 2MP profunzime

Camera selfie de 8MP + 60MP cu autofocus si filmare 4K cu un unghi de 100 de grade

Wi-Fi 6

Blueooth 5.2

Baterie 4500mAh cu incarcare rapida la 100W

Despre software

Avem acelasi HarmonyOS 2.0 pe care vi l-am prezentat si pe alte telefoane Huawei testate recent. Arata si se misca bine, iar in AppGallery nu mai repet, gasesti cam tot ce ai nevoie pentru o utilizare normala. Ma refer ca pentru un om care sta pe Facebook, trimite mesaje, se uita la filme si isi cauta informatii in mediul online, este suficient. Ai tot ce iti doresti acolo.

Chiar si-a facut si un update cand am intrat prima data in AppGallery, dovada ca totul este tinut la zi. Mi-a placut cum arata, experienta s-a schimbat mult si inainte sa aruncati cu pietre merita sa incercati.

Daca asta mi-a placut, trebuie sa va zic si ce nu mi-a placut. Telefonul vine cu multe aplicatii preinstalate ce pot fi deranjante, dar macar pot fi sterse. Si insista sa instalez anumite aplicatii recomandate, cam agresiv dpmdv.

In rest experienta cu AppGallery este buna, interfata telefonului este prietenoasa in stilul Huawei bine cunoscut. Telefonul este foarte rapid, usor de folosit si are o identitate proprie.

Concluzie si pret

Telefonul se afla la precomanda si va fi disponibil din 13 octombrie. Aici puteti afla mai multe despre promotiile in derulare. Precomanda o puteti face AICI, iar telefonul costa 2999 lei.

Punctele cheie ale telefonului:

Design subtire de doar 6.88mm

Ecranul OLED la 120Hz curbat

Incarcarea la 100W

Stocare generoasa de 256GB

Camera foto principala de 50MP cu autofocus rapid si ultrawide de 8MP cu unghi de 112 grade

Camera foto selfie de 60MP cu filmare 4K + o a doua camera selfie de 8MP

Ce mi-a placut mie in mod special:

Incarcarea super rapida – merita sa o incercati

Design-ul

Ecranul este superb

Calitatea pozelor pe timp de zi

Ce nu mi-a placut: