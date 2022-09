Lenovo Legion 5 Pro Review – laptop de gaming ca la carte

Cand vine vorba de achizitia unui laptop de gaming este foarte usor sa calci stramb. Am vazut modele care doar din fisa tehnica miroseau a bottleneck prin combinatii nepotrivite de CPU si GPU sau TDP mic la placa video, altele nu rezistau sub utilizare indelungata intensa si apareau probleme cu temperaturile si altele care au reusit sa ma surprinda in mod placut.

Un Legion 5 Pro mi-a facut o vizita si nu l-am lasat sa plece de la mine fara sa-l „frec” pe toate partile pentru a-mi forma niste ganduri concrete despre el si pentru a-l putea pune in categoria corecta.

Specificatii tehnice

Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H vine echipat cu un procesor Intel Core i7 12700H realizat pe o tehnologie de 10nm. Are 14 nuclee si 20 de fire de executie. Avem 6 nuclee pentru perfomanta si 8 nuclee pentru eficienta si activitati care nu necesita performante de top.

Memoria RAM este de tip DDR5 si ruleaza la o frecventa de 4800Mhz. Capacitatea totala a acesteia este de 32GB si sunt utilizate doua placute de 16GB.

Un GeForce RTX 3070Ti de 8GB GDDR6 este dedicata gamingului, iar pentru stocare avem un SSD de 1TB M.2 produs de Samsung. Prezinta un slot aditional liber pentru montarea a inca unui SSD.

Design si constructie

Simplu pe exterior, bestie pe interior, asa l-as descrie intr-o singura propozitie. Inchis, Legion 5 Pro arata ca o masina de curse exotica si eleganta. Gurile mari de aerisire ii dau un aspect agresiv si a preferat sa fie putin mai grasut pentru a putea inmagazina un sistem de racire eficient. Aerul cald este disipat in spate si pe laterale, cea mai mare parte a acestuia fiind eliminata prin spate.

Rama ecranului de 16 inch este subtire, iar balamaua foarte rezistenta. Tastatura este iluminata RGB, silentioasa si cu butoane ergonomice. Tastatura numerica este prezenta la dimensiuni normale si un aspect pe care il apreciez foarte mult este ca tastele cu sageti sunt mari si nu inghesuite. Track-pad-ul este generos ca suprafata si foarte precis in utilizare. Este o placere sa lucrezi cu el in lipsa unui mouse.

Porturile sunt asezate convenabil in partea din spate pentru a nu incurca. Avem portul de incarcare, un port LAN RJ45, un HDMI, doua porturi USB 3.2 tip A, un port USB 3.2 tip C cu power delivery 135W. Pe lateral in partea stanga avem un port USB tip C si un USB tip C Thunderbolt 4, iar pe partea dreapta jack-ul pentru casti, un port USB 3.2 tip A.

Benchmarks – jocuri

Jocurile au fost rulate la rezolutia 2560×1600.

Titlu Setari Min FPS Avg FPS Max FPS Total War Warhammer III Ultra Battle 34 45 55 Ultra Campaign 28 34 44 Horizon Zero Dawn Ultra, DLSS Off 44 79 141 Ultra, DLSS Quality 44 89 156 Guardians of the Galaxy Ultra, Ray Tracing On, DLSS Off 8 83 103 Hitman 3 Dartmoor Ray Tracing Off, DLSS Off, Ultra 27 91 252 Ray Tracing On, DLSS Off, Ultra 11 23 54 Ray Tracing On, DLSS Quality, Ultra 15 37 112 Ray Tracing On, DLSS Balanced, Ultra 19 43 108 Dubai Ray Tracing Off, DLSS Off, Ultra 49 103 316 Ray Tracing On, DLSS Off, Ultra 11 30 82 Ray Tracing On, DLSS Quality, Ultra 24 47 228 Ray Tracing On, DLSS Balanced, Ultra 24 54 103 Assassin’s Creed Odyssey Ultra High 23 60 119 Shadow of the Tomb Raider Ultra, Ray Tracing ON, DLSS Off 41 53 92 Ultra, Ray Tracing ON, DLSS Quality 57 75 129 Metro Exodus EE Quality: High; Tesselation: Full; Advanced PhysX: Off; Ray Trace: Normal; DLSS: Off; Reflections: Hybrid; Variable Rate Shading (VRS): 4x; Hairworks: Off; 36 59 94 Quality: Ultra; Tesselation: Full; Advanced PhysX: Off; Ray Trace: High; DLSS: Off; Reflections: Hybrid; Variable Rate Shading (VRS): 2x; Hairworks: Off; 31 47 84 Quality: Ultra; Tesselation: Full; Advanced PhysX: Off; Ray Trace: High; DLSS: Quality; Reflections: Hybrid; Variable Rate Shading (VRS): 2x; Hairworks: Off; 40 66 105 Quality: Extreme; Tesselation: Full; Advanced PhysX: Off; Ray Trace: Ultra; DLSS: Quality; Reflections: Hybrid; Variable Rate Shading (VRS): 1x; Hairworks: Off; 29 44 83 Sniper Elite 5 Ultra 47 75 120 Borderlands 3 Ultra 9 63 78 Far Cry 5 Ultra, HD Textures 79 92 108

Legion 5 Pro ofera rezultate foarte bune si doar in titlurile foarte solicitante este nevoie de a ajusta manual anumite setari. In cazul in care cineva mai avea dubii, Deep Learning Super Sample (DLSS) a celor de la nVidia poate aduce imbunatatiri majore in materie de cadre pe secunda fara a afecta calitatea imaginii. In Guardians of the Galaxy, un joc foarte aratos, chiar si cu ray tracing activat nu a fost nevoie de nici un DLSS, jocul ruland perfect.

Pe partea de gaming ofera o experienta foarte buna si similara cu un desktop.

In materie de temperaturi, am folosit HWInfo pentru a masura starea placii video si a procesorului dupa o sesiune de cam 2 ore de jucat Sniper Elite 5. Atat procesorul cat si placa video au inregistrat temperaturi similare in jurul valorii de 80 grade. Procesorul a sarit o singura data la 90 de grade, iar valoarea cea mai des intalnita fiind de 75 grade. Placa video s-a simtit confortabil intre 80 si 82 de grade. Aici gasiti gasiti tot logul => Sniper Elite 5 Lenovo Legion 5 Pro iar mai jos aveti un sample:

CPU [#0]: Intel Core i7-12700H: DTS CPU [#0]: Intel Core i7-12700H: DTS GPU [#1]: NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop: CPU Package [°C] Core Thermal Throttling (avg) [Yes/No] GPU Temperature [°C] 74 No 80.2 75 No 80 76 No 80.2 76 No 79.9 76 No 79.9 75 No 80.1 77 No 80.1 76 No 80.1 76 No 80.2 76 No 80.2 75 No 80.2 76 No 80.1 76 No 80.2 74 No 80.3 74 No 80.2 75 No 80.4 75 No 80.1 77 No 80.2 75 No 80.1 75 No 80.1 74 No 80.1 77 No 80.1 75 No 80.4 75 No 80.3 75 No 79.9 75 No 80.2

Benchmarks – teste sintetice

Cinebech:

3DMark Port Royal aici

3DMark CPU Profile aici

3DMark Time Spy aici

Geekbench aici

Stress Test Aida64 Extreme

CrystalDiskMark SSD

Ecran si sunet

Ecranul cu o diagonala de 16inch functioneaza la rezolutia de 2560×1600 si are o rata de reimprospatare de 165Hz. Este de tip IPS, certificat HDR400 si acopera 100% din spectrul de culori sRGB. Acesta reproduce culorile cu acuratete si ofera unghiuri de vizibilitate foarte bune. Rezolutia inalta pe ecranul de 16 inch ii ofera o densitate a pixelilor de aproximativ 189.

Boxele la randul lor nu sunt de neglijat. Acestea sunt pozitionate pe laterale aproape de colturile din fata ale laptopului si suna bine. Eu am lasat muzica pe fundal cat am redactat articolul, iar cat m-am jucat Sniper Elite 5 am fost nevoit sa dau volumul mai tare pentru a acoperi zgomotul produs de sistemul de racire.

Concluzii, puncte pro si contra

E greu sa gasesti un mix bun, iar Legion 5 Pro este unul castigator. Ofera performante foarte bune si e stabil sub utilizare intensa. Are o constructie de calitate si foloseste componente de top. Este un laptop pe care il recomand oricui cauta un portabil echilibrat pentru gaming. Am gasit unul similar la eMag dar fara stoc. Estimez pretul acestuia undeva intre 9000 si 12000Ron.