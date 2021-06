Review TP-Link Archer AX90 AX6600 – merita sa cumperi un router de 1500 lei?

Cred ca se implineste o luna de cand folosesc un router nou nout de la TP-Link. Imediat ce a fost lansat a ajuns si la mine, AX90. Este un model care costa la Altex in jur de 1500 lei, vine cu cele mai noi tehnologii, iar in acest review o sa scot in evidenta tot ce poate si tragem o concluzie.

Atunci cand am pe mana un produs mult mai scump decat media produselor folosite de mine pana in acel moment, incep sa analizez un pic mai bine situatia. Probabil ca multi dintre voi am folosit routere accesibile, 200-300 lei. Maxim 400 lei am dat pe un router tot TP-Link.

Atunci cand vezi ca exista si modele la 1500 lei destinate utilizarii casnice te intrebi: ce naiba face router-ul ala de banii aia? Si fix asta am vrut sa aflu, mai ales ca il folosesc daily driver si il voi folosi in continuare.

TP-Link AX90 este un router nou care integreaza cele mai noi tehnologii. Unul dintre motivele pentru care acest model costa in prezent 1500 lei sunt tocmai tehnologiile noi, ele in sine fiind in acest moment scumpe. Pentru ca asa se intampla tot timpul in orice domeniu. Probabil peste 1-2 ani, un router similar cu acesta va costa 400 lei.

Dar inainte de toate trebuie sa precizez un aspect foarte important. Mi-am schimbat cele doua cabluri de internet importante din casa: cel care vine din router-ul Digi in router-ul TP-Link si cel care vine din router-ul TP-Link in calculator. Am folosit niste cabluri CAT 6E cumparate prin 2014 si de la o vreme am tot observat ca internetul merge foarte prost. Am schimbat router-ul (vorba aia, doar testeze atatea modele) si nu s-a intamplat nimic, am schimbat inclusiv router-ul de la Digi dupa ce le-am semnalat ca vitezele nu mai sunt ca pe vremuri. Mentionez ca am Fiberlink 1000. La fel, nici o schimbare.

Atunci cand am primit AX90 ma asteptam sa se schimbe ceva. Tot nimic. Atunci mi-am dat seama ca poate ar fi cazul sa schimb cablurile. Ce ma costa? Sunt niste cabluri…Si am gasit cabluri CAT 8.1. Am cumparat doua bucati.

Va dati seama ca un cablu CAT 6E facea fata fara probleme unei conexiuni Gigabit de la RDS, dar am vrut eu sa fiu mai cu mot si sa vad care-i treaba cu cablurile astea. Ideea este ca imediat ce le-am schimbat am simtit o diferenta uriasa. Pur si simplu mi-a revenit internetul la viata. Cu siguranta se intampla la fel si daca puneam niste cabluri CAT 6E, dar am vrut eu musai CAT 8.1. Sunt foarte groase, foarte solide, scumpe si cu siguranta pot fi utilizate in orice alta parte dar nu acasa ca sunt overkill.

Sa revenim la minunatia noastra de router. Cu cabluri noi in casa si cu un router de ultima generatia totul merge brici. Calculatorul prinde viteza maxima pe cablu la un simplu speedtest. Asta se intampla cu orice router Gigabit, deci nu este o performanta deosebita.

AX90 exceleaza la alt capitol si anume Wi-Fi. Pe cablu orice router obosit din piata o sa se descurce bine, dar pe Wi-Fi este adevarata provocare daca ma intrebati pe mine. Iar AX90 face o treaba excelenta la acest capitol.

Integreaza cel mai nou standard Wi-Fi 6, deci ca sa te poti bucura de aceasta tehnologie ai nevoie de un dispozitiv cu Wi-FI 6, un telefon de ultima generatie sau un laptop performant.

Daca ar fi sa impartim calitatile lui AX90 in categorii acestea ar fi: complexitate, stabilitate, acoperire si viteza.

Complexitate – este un router cu numeroase tehnologii costisitoare. De la Wi-Fi 6 si pana la procesor, AX90 exceleaza la orice punct tehnic. Este capabil inclusiv sa transforme reteaua intr-una de tip Mesh unificata, iar prin intermediul tehnologiilor MU-MIMO si OFDMA, poate sustine un numar urias de utilizatori in acelasi timp.

Inclusiv pe partea de conectiva ofera in plus un port in plus. Dispune de un port WAN/LAN de 2.5Gbps si inca un port LAN/WAN de 1Gbps, fiind urmat de clasicele 3 porturi LAN Gigabit. De USB 3.0 si 2.0 nu are sens sa va spun nimic, sunt la posturi.

Stabilitate – aici este marele sau avantaj. Nu este creat doar pentru utilizatorii casnici ci si pentru mediul business. Este ideal daca il montezi la birou si sa zicem ca lucrezi intr-o vila inchiriata cu 2 etaje cu 3 birouri pe etaj. AX90 poate sustine intreaga vila. Daca in total sunt 9 birouri si in fiecare birou sunt 4 oameni, fiecare cu un laptop + telefonul personal + telefonul de serviciu, credeti-ma ca acest router o sa faca fata cu brio. Pentru asta a fost creat.

Va spun asta pentru ca la actualul meu job lucrez fix intr-o vila cu 2 etaje asa cum am descris mai sus, iar router-ul folosit acolo este unul similar. Credeti-ma ca merge brici.

Acoperire – are 9 antene mari si late ce pot fi reglate dupa bunul plac. Credeti voi ca nu are semnal bun. Are, nu excelent, dar bun. Ma asteptam sa fie o idee mai performant la acest capitol, insa n-as baga mana in foc ca este in totalitate vina lui. Conteaza foarte mult si cum este construita casa, de cat de grosi sunt peretii, de alte dispozitive din zona samd. Daca locuiti intr-un bloc construit in ultimii 2-3 ani in care peretii sunt mai subtiri decat o foaie de ceapa cu siguranta nu o sa aveti probleme.

Viteza – trebuie sa aveti neaparat un dispozitiv mobil cu Wi-Fi 6 ca sa va bucurati de performante maxime. In ziua de azi cred ca orice telefon mobil flagship are Wi-Fi 6, iar laptop-urile cu siguranta integreaza si ele acest standard. Ma refer la cele un pic mai performante.

Ce inseamna Wi-Fi 6? In cazul de fata sunt opt fluxuri de date simultan pentru o acoperire mai mare si pentru o functionare la viteza maxima a tuturor dispozitivelor. De exemplul in scenariul mentionat de mine mai sus cu vila. Toate acele dispozitive conectate simultan la router vor functiona la viteza maxima. Asta daca si ele sunt suficient de performante. Router-ul poate sustine peste 100 de dispozitive simultan si sa le ofere viteze maxime.

Pe partea de securitate integreaza WPA3, un standard de criptare modern cu functionalitati avansate precum scanner pentru retea, control parental avansat si calitatea serviciului. Nu stiu daca am mentionat mai sus dar vitezele promise de TP-Link pentru acest model sunt de pana la 6600 Mbps (1201 Mbps in banda de 5 GHz-1, 4804 Mbps in banda de 5 GHz-2, 574 Mbps in banda de 2,4 GHz). Da, n-am mentionat ca ofera 3 benzi pe Wi-Fi, o banda de 2.4GHz si doua benzi de 5GHz.

Specificatiile le gasiti la o aruncatura de click pe orice site, fie el cel oficial sau chiar pe Altex unde l-am gasit listat. Intrebarea mea este: merita?

Pentru cine vrea sa fie la curent cu cele mai noi tehnologii si doreste o experienta de top pe termen lung eu zic ca merita. Mai ales daca este folosit intensiv de mai multe persoane. In plus duce fara probleme sesiuni intregi de streaming in timp ce alti 100 de utilizatori sunt online pe aceeasi retea.

Il vad foarte bun si in companii mici, terase, sali de gaming, restaurante. Cu siguranta un astfel de router va costa in timp mult mai putin, dar asa se intampla cu orice tehnologie noua. Nu vorbim doar de Wi-Fi 6 ci si de alte solutii moderne integrate in acest model, de numarul mare de antene, de procesorul puternic, de sistemul de protectie si lista poate continua.

La Altex este 1500 lei si are o oferta buna acum.