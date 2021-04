Review monitor smart Samsung M7 – nu stiai ca ai nevoie de asa ceva

Fiti atenti ce am pentru voi. S-ar putea sa va placa ideea sau s-ar putea sa va mi se pare inutila, dar lasati-ma sa explic despre ce este vorba si ascultati si parerea mea. Am primit recent la test un monitor de la Samsung complet diferit de ceea ce stiam pana acum.

Nu stiu daca ati auzit de Samsung M7, monitorul cu functii smart pe care il poti folosi independet fata de calculator. Ideea poate sa surade sau poate sa para inutila, depinde daca esti hater sau nu. Pana la urma nu-ti baga nimeni mana in buzunar. Ideea este ca m-am jucat cu un astfel de monitor si vreau sa va prezint si voua experienta cu el.

Samsung produce in general panouri bune, fie ca sunt puse pe telefoane, televizoare sau monitoare, acestea sunt de buna calitate. Pe partea de display-uri este greu sa-i gasesti lui Samsung nod in papura, sa fim sinceri.

De aceea stiam la ce sa ma astept de la M7, aveam in cap acea imaginea de buna calitate si ma asteptam ca monitorul sa-mi livreze o calitate aparte, de top. Fix asta mi-a livrat.

Samsung M7 este un monitor de 32 de inch, rezolutie 4K, aspect 16:9 si cu timp de raspuns de 8ms GTG. Nu este un monitor pentru gaming, sub nici o forma, ci mai mult un monitor orientat catre multimedia-office.

Panoul este un VA de buna calitate, suporta HDR10 si are o rata de refresh de 60Hz. Se vede foarte bine. Culorile sunt placute, luminozitatea este puternica si uniform redata, nu am vazut urme de bleeding sau pixeli morti si daca te pui un pic pe setat o sa obti o imagine placuta.

Design-ul este unul clasic, elegant. Nu are multe optiuni de reglaj decat fata/spate. Fiind un monitor office/multimedia nu ai nevoie de mai mult. Il poti monta pe perete avand montura VESA 100 x 100 dar nimic mai mult.

Pe partea de conectica ofera multe. Pe langa porturile clasice de HDMI (2x HDMI 2.0) regasim si porturi USB 2.0, un port USB Type C cu incarcare de pana la 65W, difuzoare stereo, Wi-Fi, Bluetooth 4.2.

Hopa! Bluetooth si Wi-Fi pe un monitor? Exact! Aici vine partea interesanta. In primul rand te poti lega la monitor cu un laptop doar printr-un singur cablu USB Type C. Deci daca ai un MacBook te-ai scos.

Fiind un monitor smart il poti folosi ca pe un device de sine statator, deci poti scoate din ecuatie laptop-ul sau calculatorul. Poti sa-l aprinzi si sa intri pe Youtube, Netflix sau pe un browser daca ai la indemana o tastatura si un mouse Bluetooth.

Ruleaza Tizen si interfata Smart este similara cu ce vedem si pe televizoarele Samsung. Are si asistent vocal, Bixby, dar nu vreau sa vorbesc despre asta, Remote Acces, Connect Share, Sound Mirroring sau Mobile to Screen Mirroring.

Este clar ce fac aceste functii, sigur le-ati mai intalnit sau folosit. Faptul ca sunt disponibile pe un monitor mi se pare foarte tare, ideea in sine. In practica sunt utile doar daca chiar iti doresti sa le folosesti. Cu siguranta sunt multi oameni care isi doresc asa ceva si credeti-ma ca stiu cel putin un caz in grupul meu de prieteni care ar avea nevoie de asa ceva.

Pentru persoanele care urmaresc filme si seriale pe serviciile de streaming si ignora complet televiziunea, un astfel de monitor poate tine locul unui televizor. Dupa ce ai terminat de lucrat inchizi laptop-ul, te pui in pat si pornesti un film pe Netflix pe acelasi monitor pe care ai lucrat acum 2 minute.

Cat costa? La Altex l-am gasit la 1592 lei, un pret foarte bun pentru ce stie sa faca acest monitor. Tinand cont de diagonala, rezolutie, functii, consider ca pretul este unul foarte bun.