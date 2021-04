Zvon – Xiaomi si Oppo vor dezvolta propriile chipset-uri cu 5G

Momentan doar un zvon, dar fum fara foc nu prea exista. Oppo si Xiaomi par sa lucreze la propriile platforme low-cost cu 5G, initiativa fiind a gurvenului chinez pentru a deveni in timp independeti de tehnologiile americane.

Repet, este un zvon. Probleme dintre SUA si Huawei ne-au facut sa vedem cu alti ochi industria si sa fim cu ochii in 4 pe China. Drept dovada acest zvon. Pentru a fi independeti de tehnologiile americanilor, spun ei, gurvenul chinez are in plan investitii majore pe piata semiconductoarelor.

Unisoc, producator de semiconductori, ar putea fi ales pentru a realiza primele chipset-uri low cost cu 5G pentru Xiaomi si Oppo. Vor testa probabil piata cu modele low-end si in timp vor sari la grupa mare.

Daca va fi asa…se schimba placa. Vor urma niste ani interesanti in acest domeniu. Sariti cu predictii sau nu?