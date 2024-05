Review Nitro 14 – laptop de gaming compact si usor de transportat

In general nu sunt fan laptop-uri de gaming compacte. Consider ca pentru a te juca pe un laptop trebuie sa fie cat mai mare in diagonala, motiv pentru care astazi avem si modele de 18 inch. Totusi, Nitro 14 este un laptop compact care mi-a placut foarte mult. Va explic mai jos de ce. Daca esti in cautarea unui laptop de gaming care sa nu-ti ocupe mult loc in rucsasc, urmareste mai departe review-ul.

Introducere

Nitro este seria principala de gaming a celor de la Acer. In aceasta serie o sa gasiti multe modele accesibile si cu dotari foarte interesante, cumva oferind strictul necesar pentru gaming casual. Sigur, cine doreste extra performanta, un design deosebit sau diagonale mai mari, poate opta pentru seriile superioare, gen Triton.

Discutam aici despre Nitro 14, un laptop de gaming foarte bine echipat cu foarte multe calitati interesante. Mi-a placut inca de la primul contact. Din pacate nu am gasit nici un magazin care sa-l aiba in oferta si nici un pret nu am.

Specificatii

Ecran de 14 inch cu rezolutie 2.5K 120Hz

Procesor AMD Ryzen 78840H

Placa video Nvidia GeForce RTX 4060

32GB RAM la 6400MHz

1TB SSD PCie NVMe SK Hynix HFS001TEJ9X115N

Wi-Fi6E si BT

Baterie de 76Wh

Windows 11 Pro

Design

In buna traditie Acer, Nitro 14 ofera materiale de calitate si o atentie la detalii din ce in ce mai buna. Pana acum am fost placut impresionat de raportul pret-calitate oferit de Acer. Materialele folosite erau bune dar imi permit sa spun ca pe ici pe colo mai erau locuri unde puteau sa imbunatateasca materialele sau finisajele.

In 2024, Nitro 14 nu doar ca ofera un design mai bun decat al celorlalte generatii, dar Acer a lucrat si la detaliile care fac diferenta si care iti ofera si senzatia de un produs bine realizat.

Aici o sa dau exemplu balamalele foarte solide, trackpad-ul care acum arata si se simte premium, iar tastatura este ergonomica si nu necesita timp de acomodare.

Carcasa este una mai patratoasa si cumva arata mai bine asa. Acer a luat elemente de la seriile business si le-a intregat si pe laptop-urile de gaming, iar combinatia este una reusita.

Plasticul are o textura placuta, catifelata, dar problema acestui plastic sunt amprentele. Imediat o sa-l murdaresti si trebuie sa-l stergi constant ca sa arate bine. Ce sa faci, n-ai ce sa faci.

Tastatura mi-a placut cel mai mult. Desi lipseste NumPad-ul pentru a oferi o forma mai compacta, layout-ul este pastrat. Spatierea este una corecta si pozitia mainilor este perfecta. Poti lucra imediat pe el fara sa-ti cauti tastele.

Mai mult decat atat, trackpad-ul este mai bine integrat si este mai precis. Este destul de lat dar nu te incurca deloc.

De mentionat si marginile ecranului foarte subtiri. Sunt printre cele mai subtiri pe care le-am vazut in ultima vreme.

Ecranul

Este un display de 14 inch cu rezolutie 2.5K realizat de AUO. Nu este un model ieftin deloc si asta se vede si prin prisma imaginii oferite. Este un IPS de buna calitate, 208PPI si 16.7 milioane de culori. Desi spectrul de culoare nu este unul iesit din comun (doar este un laptop de gaming), contrastul mi-a placut si nivelul de negru este foarte profund. Era sa ma pacaleasca si sa spun ca era OLED, atat de bine se vede.

Difuzoare

In general producatorii nu pun mare accent pe boxe. Ele sunt unele banale care ofera un volum ridicat si sunt decente in calitate. Daca ati mai ascultat un alt laptop de gaming…cam asa suna si asta. Repet, nu este rau dar nici bine. Este de nota 7 din 10 la acest capitol si mi-as dori ca producatorii sa ofere difuzoare din ce in ce mai bune.

Nitro Sense

Este un soft dedicat al celor de la Acer de unde poti monitoriza laptop-ul si poti face cateva modificari de baza. Poti seta un profil de utilizator in functie de activitatea ta, poti controla iluminarea, ventilatoarele si ai si cateva setari interesante. Poti chiar sa schimbi poza de fundal care apare atunci cand pornesti laptop-ul. Are o interfata simpla si mi-a placut ca nu iti prinzi urechile pe acolo.

Performante

O sa o spun la fiecare review: nu pun accent pe teste sintetice. Ele reprezinta doar varful iceberg-ului si cam atat. Realitatea este mereu alta si aici discutam despre performantele in gaming. Acolo conteaza ce stie sa faca acest laptop. M-a interesat strict performanta SSD-ului, am rulat un Cinebench 2024 si cam atat. O sa vedeti si performantele din gaming mai jos.

Dupa cum se vede si in poza, GPU-ul in sarcina maxima atinge o temperatura de 73 de grade, iar procesorul 91 de grade. Acestea sunt temperaturi obtine in stres maxim si nu reflecta realitatea 100%. Spun asta deoarece atunci cand joci nu o sa ai niciodata procesorul sau placa video la 100% sarcina in mod constant, asadar temperaturile vor fi mai mici.

Am testat urmatoarele jocuri cu setarile la maxim. Va las FPS-ul mediu obtinut in fiecare titlu ca sa va faceti o idee.

Forza Horizon 5 – 101FPS

Dying Light 2 – 104FPS

Spider-Man Remastered – 114FPS

Resident Evil 4 Remake – 91FPS

RDR2 – 40FPS

AC Mirrage – 88FPS

FarCry 6 – 78FPS

Concluzie

Pe cat este el de compact, Nitro 14 ofera o performanta foarte buna, un design reusit si sper si un pret bun. Sunt sigur ca cine isi doreste un laptop compact de gaming si va alege acest model nu o sa greseasca. Ar fi mers o placa video un pic mai performanta pentru rezolutia respectiva, asta este singurul repros al meu.

Il recomand. Daca aflu si pretul o sa fac update la articol sau poate intre timp gasiti voi pe undeva.