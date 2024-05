Huawei Watch Fit3 – elegant si accesibil

Huawei a lansat astazi Watch Fit3, un ceas inteligent cu functii de fitness care combina o multitudine de elemente atragatoare. Functiile de fitnes, designul si pretul accesibil sunt punctele cheie pentru acest ceas.

Huawei a ramas liderul local cand vine vorba de ceasuri inteligente si modelele lor s-au pastrat ani de zile in topul preferintelor. Cine vrea un ceas inteligent are destule optiuni, dar Huawei a reusit mereu sa ofere un echilibru intre pret, functii si design, ceea ce a contat enorm pentru utilizatorul final.

Noul Watch Fit3 nu face rabat de la aceasta regula si este oferit la un pret de 769 lei. Iti atrage imediat atentia prin designul familiar si de buna calitate, iar cine nu se pricepe ar putea spune ca este un ceas mult mai scump.

Este disponibila o singura versiune dar este oferit cu mai multe curele: piele, silicon sau textil. Noi am primit varianta textila si imi place foarte mult asa cum este. Se integreaza bine cam in orice peisaj, este usor de purtat si iti permite un reglaj foarte precis.

Specificatiile cele mai importante:

Ecran AMOLED de 1.82 inch cu 347PPI

Carcasa din aluminiu

Senzori IMU cu 9 axe, senzor optic pentru ritmul cardiac, senzor de lumina ambientala

Buton cu coroana rotativa

Rezistenta la apa la 5ATM

Conectivitate Bluetooth 5.2 cu BR si BLE

Temperatura functionare: -10 grade/+45 grade Celsius

Baterie cu autonomie de 10 zile

Ce gasim in pachet?

Cutia este una micuta si destul de simpla. La interior o sa gasesti ceasul cu cureaua deja atasata si un cablu USB pentru incarcare. Simplu.

Cum il instalezi?

Dupa ce ai pornit ceasul o sa iti apara un cod QR pe care il scanezi si te trimite catre aplicatia dedicata. Fie te trimite catre magazin de unde o descarci, fie ti-o deschide daca o ai deja instalata.

Tot ce trebuie sa faci este sa apesi pe butonul de Pair si cam asta este tot. Ceasul va fi detectat automat de telefon si va aparea in aplicatie.

Atentie! S-ar putea sa necesite un update de firmware. O sa dureze cam 30-40 min si este recomandat sa-l faceti.

La prima vedere

Da, seamana cu un Apple Watch. Nu ma feresc sa spun asta pentru ca se vede la o posta. Mi se pare ca seama cu SE-ul de la Apple si de aici si design-ul familiar. Imi place cum arata si se simte la fel de bine construit ca un Apple. Inclusiv rotita/coroana este clar imprumutata de la ei.

Imi plac elemenete accentuate cu rosu. Butonul lateral cu rosu, coroana rosie dar si logoul de pe bratara tot rosu il fac sa iasa putin in evidenta. Imi place. Constructia este si ea una buna, premium.

Masoara 9.9mm grosime si cantareste doar 26 de grame. Este usor de purtat. Chiar se simte placut si premium in ciuda pretului de doar 760 lei. V-am spus, Huawei a stat mereu bine pe design si pe calitatea constructiei indiferent de pret.

Pe spate are si pinii pentru incarcare. Bateria este de 400mAh si promite in jur de 10 zile autonomie fara AOD, insa cu AOD activat o sa prinzi in jur de 3 zile in functie de cat esti tu de activ.

Aplicatia Huawei Health

Pe ea o sa o folosesti ca sa controlezi ceasul. Cat timp am testat telefonul peste mini vacanta am avut versiunea Beta, insa voi o sa aveti versiunea finala. Este simpla si mi se pare ca arata ca orice alta aplicatie similara.

Ce am observat eu este ca uneori merge greu cand trebuie sa descarci update-uri sau alt continut. Poate sa fie si de la ceas, habar nu am, dar cel putin la mine vitezele de download au fost mici.

Sunt disponibile aplicatii deja clasice, precum functia de gasire a telefonului, cronometru, busola, meteo, calendar, aplicatia de fitnes. Nu stiu ce as putea sa va arat nou sau mai interesant aici.

Nici nu o sa gasesti prea multe aplicatii disponibile din cauza sanctiunilor impuse. Comparat cu WearOS sau watchOS, numarul de aplicatii este extrem de mic si trebuie sa te multumesti cu ce gasesti acolo.

Totusi, daca aplicatiile nu conteaza pentru tine si vrei un ceas cu functiile de baza pentru sport, notificari si ora, atunci nu te stresa.

Plati cu ceasul nu am reusit sa fac. Functia NFC nu este activa in Romania si asta consider ca este un minus major. Sper in curand sa poata fi folosit in Romania si la plati, in China se poate.

Cine doreste acest ceas pentru functiile de baza, trebuie sa stiti ca el poate monitoriza somnul, nivelul de stres, ciclul menstrual pentru femei (sau si barbati, ca suntem in 2024), ritmul cardiac si nivelul de oxigen din sange.

Una dintre functiile interesante este Sleep Breathing Awareness, care detecteaza intreruperile respiratie din timpul somnului pentru persoanele care sufera de apnee. Este foarte misto asta.

Concluzie

Da, imi place. Imi place cum arata, ca este simplu de folosit si ca are o autonomie generoasa. Imi place functia AOD desi consuma din baterie, iar cureaua din nailon mi se pare ca se integreaza perfect intr-o utilizare zilnica. In plus, Watch Fit3 se integreaza bine si cu Android si cu iOS, deci nu exista probleme de compatibilitate.

Il gasiti la eMAG la 769 lei in diverse culori, dar:

Ceasul beneficiaza de oferta de lansare pe HUAWEI Store, in perioada 7-21 mai:

vine la pachet cu FreeBuds SE 2 cadou

Cadou curea extra – utilizatorii trebuie sa adauge cureaua EasyFit la cosul de cumparaturi, din pagina WATCH FIT 3, din sectiunea Pachet personalizat, si sa aplice codul de discount pt curea disponibil in pagina WATCH FIT 3

Detalii AICI