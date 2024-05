Inca o fabrica BYD se va deschide in Europa

BYD, un producator chinez de masini electrice, construieste deja o fabrica in Ungaria. Acestia nu se multumesc doar cu atat si au anuntat ca vor construi inca o fabrica in Europa.

BYD are relatii bune cu Ungaria si in decembrie 2023 a anuntat ca va construi o fabrica in tara vecina. Astfel, BYD este primul producator chinez care are o fabrica in Europa. Chinezii de la BYD nu se multumesc doar cu atat si au anuntat ca mai vor o fabrica in Europa, dar nu au spus unde.

Michael Shu, directorul pentru Europa, a declarat pentru Reuters ca vor sa devina un producator de top de vehicule electrice in Europa, pana in 2030.