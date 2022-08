Review OnePlus 10T 5G – performanță de top, design banal

OnePlus a lansat noul lor flagship din seria T la începutul lunii, în cadrul unui eveniment organizat la la Gotham Hall din New York City. Practic, fiind și prima lansare fizică de la pandemie încoace, au făcut tot posibilul să iasă în evidență, în special pe o piață unde nu prea reprezintă mare lucru.

Display ecran de tip Fluid AMOLED, 1B colors, HDR10+, cu dimensiunea de 6,7 inci (raport ecran/corp de ~88%), aspect 20:9, rezoluție 1080 x 2412 pixeli, densitate de 394 ppi, acoperit cu sticlă Corning Gorilla Glass 5, având un refresh rate de 120Hz Chipset procesor Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm), CPU Octa-core (1×3.19 GHz Cortex-X2 & 3×2.75 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) si GPU Adreno 730 Memorie RAM 12 sau 16 GB de RAM (eu l-am primit pe cel din urmă) Camera foto Principală: triplă 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS; 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4″, 1.12µm; 2 MP, f/2.4, (macro) Are opțiune de fotografie panoramică, HDR și DUAL-LED flash. Filmează 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS. Secundară: 16 MP, f/2.4, 24mm (wide), 1/3″, 1.0µm Are HDR și filmează 1080p@30fps. Stocare 128 sau 256 GB spațiu de stocare (eu l-am primit pe cel de 256 GB) Conectivitate Dual SIM (Nano-SIM cu dual stand-by); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot; Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD; GPS dual-band A-GPS, GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2); NFC Sistem de operare Android 12 cu interfața Oxygen OS 12.1 Acumulator 4800 mAh din aliaj Litiu-Polimer, compatibilă cu Fast Charge la 150 W (oferă un ciclu de încărcare complet în ~30 minute) și Fast wireless charging 50W; Reverse wireless charging; USB Power Delivery Altele senzor de deblocare cu amprentă digitală integrat în ecran; disponibil în două culori: Moonstone Black și Jade Green; mufă de încărcare USB-Type C;

Ambalaj și accesorii

Fiind o unitate destinată pentru review, am primit o cutie mare, care conținea, pe lângă telefon, două huse (niciuna fiind cea clasică, de silicon transparent), broșurile clasice, încărcătorul de perete și cablul aferent. În plus, telefonul avea deja aplicată o folie de sticlă pe display. Practic, nicio diferență față de 10 Pro…

Set-up-ul este unul clasic pentru OnePlus – combinație de roșu și negru (cine își aduce aminte de formația omonimă, din perioada comunistă?), plus un motto dedicat modelului, acum că nu mai poate scrie pe cutie Co-developed with Hasselblad.

Design și construcție

Ați citit review-ul lui OnePlus 10 Pro, de acum patru luni? Ei bine, nu sunt prea multe diferențe între cele două modele, așa că voi puncta doar diferențele. Iar prima și cea mai vizibilă pentru fanii împătimiți este lipsa slider-ului pentru profiluri audio, un element definitoriu pentru flagship-urile OnePlus. Și, cum sunt și eu printre cei care foloseau extrem de des acel buton, am întrebat de ce lipsește și dacă mișcarea este una definitivă. Am aflat astfel că slider-ul va rămâne doar pe modele high-end și nu va mai fi disponibil pe seriile Nord sau T. Iar motivația a fost poziționarea celulelor bateriei astfel încât să permită încărcarea ultra-rapidă. Mda, nu pot combate ideea, dar o urmă de nostalgie tot am când încer să mut telefonul pe vibrații, într-o ședință și nu găsesc acel slider.

Dacă mă întrebați pe mine, cred că motivul este (și) altul – acea opțiune de ZEN Mode, care este promovată tot mai mult de OnePlus, are nevoie să fie folosită, nu ocolitp prin apăsarea unui buton fizic…

O altă schimbare care ar putea supăra oamenii – dar mă bucură pe mine – este utilizarea unui ecran cu margini plate în loc de unul cu margini curbate, ceea ce înseamnă că telefonul nu este la fel de confortabil de ținut în mână. Bine, asta este valabil pentru cei care nu au lopeți, cum sunt eu. 🙂

În cele din urmă, camera frontală a fost mutată din stânga-sus a ecranului în centru-sus, dar asta nu este chiar o mare problemă. Singura remarcă de aici este că face designul telefonului și mai banal.

Cu toate acestea, designul spatelui este identic (o mică diferență este doar la felul în care modulul camerei se îmbină cu restul, dar nu observi asta imediat), ceea ce face ca afirmația mea de la precedentul review să fie încă de actualitate: este un telefon pe care fie îl placi, fie nu. Nu cred că este cineva care să fie undeva pe la mijloc…

Ca și remarcă personală – dacă designul era (mai) diferit decât cel al lui 10 Pro, nu ar fi fost atât de comparat cu acesta și ar fi avut mai mult de câștigat.

Software și performanță

Aici discutăm despre selling point-ul telefonului: OnePlus 10T 5G este unul dintre telefoanele cu hardware-ul cel mai potent de pe piață și cu un software (încă) bun. Da, știu, lumea se plânge de update-urile care vin cum vin și, uneori mai și strică experiența de utilizare, dar aici discutăm de softul cu care vine gadgetul la lansare. Iar aici avem doar regretul că OxygenOS 13, bazat pe Android 13, va ajunge la acest telefon ”Mai târziu, în cursul acestui an”.

OnePlus 10T 5G este un telefon foarte puternic datorită Snapdragon 8 Plus Gen 1. Acest ultim chipset Android de top este chiar mai puternic decât versiunea non-Plus din OnePlus 10 Pro. Bine, nu cu mult, dar are marele avantaj că nu se mai încălzește la fel de rău ca și precedentul. În interiorul noului dispozitiv de răcire al OnePlus 10T se află o cameră de vapori cu crio-velocitate – cea mai mare cameră de vapori din orice dispozitiv OnePlus – cu 8 canale de disipare care, împreună, oferă o capacitate de disipare de până la două ori mai mare decât camerele de vapori tradiționale pentru smartphone-uri. În plus, sistemul de răcire al OnePlus 10T utilizează grafit 3D – care oferă o disipare a căldurii îmbunătățită cu 50% în comparație cu grafitul obișnuit – și folie de cupru pentru a oferi performanțe îmbunătățite, păstrând în același timp factorul de formă subțire și ușor al dispozitivului OnePlus.

Telefonul vine, așa cum am menționat, cu 8 GB, 12 GB sau 16 GB de memorie RAM. OnePlus spune că acel model de RAM de top suportă 30 de aplicații care rulează simultan, dar nu ne putem imagina un caz de utilizare în care acest lucru ar fi vreodată util. Cu toate acestea, telefonul este excelent pentru jocuri, cu suficientă putere pentru a porni acele grafice și frame rate la maxim. Ecranul mare îl face de două ori mai util pentru un joc rapid de Apex sau PUBG.

La pornire am primit un update minor, destinat, din câte am înțeles, aducerii telefonului la zi (anterior a fost disponibil doar developerilor, cu un soft mai puțin cizelat). În rest, tot ce ține de OxygenOS a funcționat ok, chiar și senzorii de deblocare, amintiți de unii revieweri ca fiind cu delay.

Pentru curioși și pentru amatorii de statistici, vă las mai jos rezultatele de la testele sintetice:

Geekbench: compute & CPU

3D Mark:

PC Mark (Din păcate, testul de anduranță pentru baterie nu l-am putut rula deloc pe PC Mark, pentru că telefonul intra automat în modul battery save, iar testul se oprea. Am încercat tot felul de metode – pus telefon pe flight mode, rulat test de la 100% baterie etc., fără succes.):

Am mai văzut că au introdus o nouă opțiune – Work Life Balance – dar nu a prezentat mare interes pentru mine:

OnePlus 10T vine preinstalat cu OxygenOS 12.1 bazat pe Android12 și va primi trei actualizări majore Android și patru ani de actualizări de securitate. Sincer, aș fi preferat să vină cu OxygenOS 13, sau să ofere patru actualizări majore, cum oferă Samsung. Dar, na… bucuroși le-om duce toate.

Ecran și sunet

Avem parte de un ecran cu panou FHD+ 120Hz HDR10+ de 6,7 inci. Cumva, se păstrează tradiția: se poate conta întotdeauna pe OnePlus pentru a folosi ecrane foarte arătoase pe telefoanele sale. Cu toate acesteam, fiind cu margini drepte și destul de mare, ar putea fi deranjant pentru persoanele cu mâini mici.

Totuși, și aici se vede că s-au mai tăiat din costuri față de OnePlus 10 Pro, pentru că luminozitatea este mai mică decât la acel model. Cu toate acestea, în utilizarea normală, nu vei fi deranjat de acest apect.

Partea superioară a telefonului are o grilă pentru difuzor care servește atât ca difuzor pentru ureche, cât și ca al doilea difuzor, deși nu este la fel de puternic ca și cel de jos. Practic, având difuzoare stereo, poate fi folosit cu entuziasm de gameri, pentru că, după cum am mai menționat, nu cunosc pe cineva care să asculte muzică la smartphone la maxim și să se laude cu asta. Bine, ca să fiu sincer, am apreciat calitatea disply-ului și a difuzoarelor când am urmărit ultimele episoade din Westworld pe el. Dolore, Maeve sau Hale arătau și se auzeau bine!

Din punct de vedere tactil, îmi place foarte mult OnePlus 10T și consider că face o treabă bună. Vibrațiile sunt perceptibile în buzunar și nu este prea tare nici atunci când telefonul este pe o masă și vibrează. Este plăcut să tastezi pe el și știu când primesc o notificare, iar acesta este cel mai important lucru.

Camera foto și video

Dintre toate downgrade-urile față de OnePlus 10 Pro, camerele foto ale lui 10T sunt probabil cele mai dezamăgitoare. Trecem peste lipsa colaborării cu Hasselblad, care a fost lăsată exclusiv pentru modelele Pro, dar camera principală de 50 MP utilizează senzorul Sony IMX766. Chiar dacă acest senzor nu este unul dezamăgitor, deoarece este bun pentru fotografiile în condiții de iluminare slabă, de obicei apare pe telefoanele de buget. Iar OnePlus 10T joacă în cu totul altă ligă. Și, dacă e să fiu sincer până la capăt, nici pozele în lumină mai slabă nu m-au impresionat prea mult…

Acestuia i se alătură un senzor ultra-wide de 8 MP și un senzor macro de 2 MP – primul este foarte bun, în timp ce al doilea este practic inutil. Am văzut telefoane la jumătate din acest preț oferind exact aceeași set-up de camere (cum ar fi Realme 9 Pro Plus, de la ”fratele” OnePlus), așa că este puțin dezamăgitor să vedem un telefon atât de scump să apară cu aceste camere.

În apărarea sa, OnePlus se concentrează pe „viteză” pentru acest telefon, iar camerele foto nu se încadrează în mod clar în acest aspect. Iar camerele sunt… ei bine, sunt bune. Fotografiile sunt destul de saturate, la limita suprasaturației uneori, dar sunt cu siguranță demne de social media, atâta timp cât lumina este bună.

În esență, dacă nu vreți să folosiți smartphone-ul pentru filmat un videoclip pentru vreun star internațional sau pentru a face poze pe care să le folosiți pentru a promova vreun brand de lux, OnePlus 10T 5G își face treaba. Nu credeți? Priviți mai jos:

camera principală pe timp de zi (zoom diferit: 0,6x, 1x, 2x, 5x, 10x):

camera principală pe timp de zi (50 MP):

camera principală pe timp de zi (macro):

camera principală pe timp de zi (bokeh):

camera principală pe timp de zi (panorama):

camera selfie pe timp de zi:

camera selfie pe timp de zi (bokeh):

camera principală pe timp de noapte: