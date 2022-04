OnePlus 10 PRO – un flagship cum ar trebui să fie

A trecut aproape un an de la momentul în care am testat ultimul flagship OnePlus. Așa că, după atâtea modele din gama Nord, am așteptat cu nerăbdare să pun mâna pe OnePlus 10 PRO!

Am mai specificat de câteva ori, dar nu strică să mai scriu o dată – OnePlus 10 PRO poate fi cântecul de lebădă al producătorului chinez sau poate fi cel care îi repune pe linia de plutire. În articolul de preview v-am explicat și conceptul de Lebădă Neagră, de aici simetria cu lebăda! 🙂

Cuprins

Specificații

Ambalaj și accesorii

Design și construcție

Software și performanță

Ecran și sunet

Camera foto și video

Baterie

Preț, puncte pro și contra

Display ecran de tip LTPO2 AMOLED, 1B colors, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1300 nits (peak), cu dimensiunea de 6,7 inci (raport ecran/corp de ~90%), aspect 20:9, rezoluție 1440 x 3216 pixeli, densitate de 525 ppi, acoperit cu sticlă Corning Gorilla Glass Victus, având un refresh rate de 120Hz Chipset procesor Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm), CPU Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) si GPU Adreno 730 Memorie RAM 8 sau 12 GB de RAM (eu l-am primit pe cel din urmă) Camera foto Principală: triplă – 48 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.43″, 1.12µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS

– 8 MP, f/2.4, 77mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3.3x optical zoom

– 50 MP, f/2.2, 14mm, 150˚ (ultrawide), 1/2.76″, 0.64µm, AF Are opțiune de fotografie panoramică, HDR și DUAL-LED flash. Vine cu setări Hasselblad Color Calibration. Filmează [email protected], [email protected]/60/120fps, [email protected]/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS. Secundară: 32 MP, f/2.2, (wide), 1/2.74″, 0.8µm Are Auto-HDR și filmează [email protected], gyro-EIS. Stocare 128 sau 256 GB spațiu de stocare (eu l-am primit pe cel de 256 GB) Conectivitate Dual SIM (Nano-SIM cu dual stand-by); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot; Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD; GPS dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO; NFC Sistem de operare Android 12 cu interfața Oxygen OS 12.1 Acumulator 5000mAh din aliaj Litiu-Polimer, compatibilă cu Fast Charge la 80 W (oferă un ciclu de încărcare complet în ~30 minute) și Fast wireless charging 50W; Reverse wireless charging; USB Power Delivery Altele senzor de deblocare cu amprentă digitală integrat în ecran; disponibil în trei culori: Black, Green, Panda White (Extreme Edition); mufă de încărcare USB-Type C; Always-On display,

Ambalaj și accesorii

Pentru că am primit un media kit, cutia era una mai mare, în clasica culoare roșie OnePlus. La interior, pe lângâ cutia telefonului, de aceeași culoare, mai era un mic tablou cu un peisaj marin sălbatic și superb, precum și două huse speciale.

În cutia propriu-zisă găsim telefonul, încărcătorul și cabul USB-C, o husă de silicon, cheița de la SIM-tray, două stikere și trei broșurele. Telefonul a venit și cu o protecție deja aplicată pe ecran.

O remarcă am aici – cutia roșie și din plastic cauciucat este marcă înregistrată, știu, dar e și su-per-bă!

Design și construcție

Panelul are punch hole camera în colțul stâng, iar deasupra este locașul difuzorului. Pe spate avem modulul camerei, care, deși mare, nu este extrem de ieșit în evidență și logo OnePlus. Pe display este amplasat și senzorul de amprentă.

Jos, sunt tăvița pentru cartelă, microfonul, difuzorul, mufa audio Jack și mufa de încărcare de tip USB-C. Pe lateralul stâng avem butoanele de sonot, iar pe cel drept sunt butonul de pornire și cel de comutare pe vibrații/silențion.

Cadrul este de aluminiu, iar spatele și fața sunt îmbrăcate în Corning Gorilla Glass. Iar aici ajugem la partea de design cea mai controversată – spatele. Asta pentru că se simte foarte plăcut la atingere și are ”sclipici” și nu adună deloc amprente. Iar elefantul din cameră este modulul camerei, pe care fie îl placi, fie nu. Nu cred că este cineva care să fie undeva pe la mijloc… Cred că ultima dată când un smartphone a produs un asemenea efect a fost lansarea lui Huawei Nexus 6P!

Tot din cauza acestui modul de cameră a ”reușit” Jerry să rupă în două telefonul. Doar că vă spun că nu se simte și nici nu este pe departe atât de fragil precum pare din acel video al lui. Probabil că puteți și voi să faceți asta, dacă țineți smartphone-ul în buzunarul de la spate și vă așezați pe el. Doar că, veți ajunge și cu alte telefoane a acest deznodământ!

După cum spuneam, modulul nu este prea ieșit în evidență, dar asta nu înseamnă că recomand renunțarea la husă. Asta pentru că este construit din sticlă, ca de altfel tot spatele, iar o mișcare mai ”agresivă” ar putea cauza crăparea acestuia.

Marginile sunt ușor, dar foarte ușor rotunjite, ceea că îi dă un grip bun, fără a-l face prea ”retro”. Asta pentru că nu prea se mai poartă astfel de design.

Software și performanță

Am avut HydrogenOS, apoi OxygenOS, iar acum, temerea utilizatorilor este că vor trece la ColorOS. Așa că, haideți să vă spun eu cum stă treaba cu sistemul de operare.

În primul rând este tot OxygenOS, arată ca OxygenOS și se comportă ca atare. Singura modificare notabilă este un shelf la care ajungi după ce tragi din colțul drept. Acolo vei avea informații cu privire la numărul de pași, muzica ascultată, temperatura, note, memoria folosită, un shortcut pentru anumite aplicații, unul către Google search și opțiunea de a activa sau a dezactiva datele mobile.

Sncer, mi se pare un mic artificiu, care nu aduce nimic în plus pentru utilizatorul normal, ba chiar poate încetini performața, mai ales după câteva update-uri. Dar, na, trebuiau și inginerii OnePlus să justifice salariul, nu?

Tot ca mici adăugiri avem și OnePlus Shop și Red Cable Club, cu ceva tente de de iOS acolo. Nimic impresionant, adică.

Procesorul este unul… flawless, ca să citez din review-ul meu de la OnePlus 9, și își face treaba cu brio. Poate chiar mai bine decât credeam. Serios acum, cred că merită un articol separat acest chipset, pentru că Qualcomm s-a întrecut la e rezultate!

Cu toate acestea, trebuie remarcată o problemă întâlnită și pe alte telefoane cu același chipset – se încălzește relativ ușor. Nu înseamnă că te va frige la mâini când vei face fotografii sau când filmezi 8K, dar pus la încărcat și folosit în gaming devine relativ rapid călduț. Repet, nu am reușit să îl forțez să se închidă, precum făceau alte telefoane, în trecut. Iar problema nu cred că ține de OnePlus, ci de Qualcomm. De altfel, acesta este și motivul pentru care viitoarea generație 1 + de la ei se va produce la TSMC.

Senzorii de deblocare au funcționat fără a da rateuri, cu excepția celui pentru deblocare facială, care mai dădea rateuri seara. Nu a fost ceva deranjant însă, pentru că nu a fost ceva uzual. Drept este că, alți review-eri se plângeau fix de rateurile senzorului de amprentă. După update-ul primit Over the Air, însă, am observat că problemele s-au rezolvat.

Pentru curioși și pentru amatorii de statistici, vă las mai jos rezultatele de la testele sintetice:

Geekbench: compute & CPU

3D Mark:

Din păcate, PC Mark nu l-am putut rula. De fiecare dată cât am încercat asta, pe la sfertul rulării, dădea eroare și se oprea. Nu am idee dacă are de-a face cu faptul că telefonul nu era lansat oficial la acel moment, în Europa, sau ține de un alt motiv.

L-am testat și cu Asphalt 9, dar am observat că telefonul rămâne blocat pe 60Hz. Am înțeles că problema apare din cauza faptului că OnePlus 10 PRO nu este lansat încă. Am primit și un workarround, dar recunosc că nu l-am testat. Nu sunt gamer înrăit, iar explicația producătorului mi s-a părut ușor de acceptat. Apropo de update, am primit și unul OTA, dar nimic major: La nivel de software, OnePlus 10 PRO este un flagship adevărat pentru 2022, nu un killer al lor. Sunt extrem de bucuros să văd că una dintre mărcile mele favorite de telefoane nu a dat greș cu acest telefon!

Ecran și sunet

Diagonala de 6,7 inci este îndeajuns de mare pentru consum de material media, pentru citit (apropo, am încercat un ebook pe el și mi s-a părut confortabil), fiind destul de comod de folosit atât în lumină, cât și în condiții de întuneric.

Fluid AMOLED, HDR 10+, LTPO, 120Hz refresh rate, Dual Color Calibration – toate acestea sunt detalii tehnice care ar trebui să facă extrem de clară calitatea superioară a display-ului. Și chiar este așa. De asemenea, este calibrat din fabrică și capabil să afișeze până la 1 miliard de culori.

Bine, legat de acestă ultimă remarcă, pare inovativ, arată bine în realitate, dar am auzit la încă vreo trei telefoane lansate recent, aceeași frază la prezentarea display-ului.

Un alt lucru interesant la acest model este feedbackul haptic. OnePlus a inclus unui nou motor care se simte mult mai fain, cum se zice prin Ardeal, la atingere atunci când tastezi sau când navighezi pe el.

În mod tradițional, culorile afișajului smartphone-urilor sunt calibrate la un anumit nivel de luminozitate, ceea ce înseamnă că, dacă măriți sau reduceți foarte mult luminozitatea, culorile pot apărea mai puțin precise decât se dorește. În schimb, OnePlus 10 Pro este primul telefon din industrie care vine cu Dual Color Calibration, ceea ce înseamnă că ecranul său a fost calibrat pentru a oferi culori precise și naturale la două niveluri de luminozitate – 100 nits și 500 nits. Calibrarea Dual Color are ca rezultat o acuratețe a culorilor cu 50% mai mare atunci când se vizualizează imaginile de pe OnePlus 10 Pro afișajul la o luminozitate redusă.

Cât despre sunorizare, rămâne cum am stabilit și în alte materiale – nu merită să ascultați la volum maxim muzica preferată. Asta, deși telefonul nu dezamăgește deloc nici la acest capitol.

Camera foto și video

În definitiv, cei care nu sunt fani înrăiți cumpără acest telefon datorită camerei. Colaborarea cu Hasselblad a ajuns la a doua generație iar OnePlus chiar bate monedă peste tot cu aceasta.

OnePlus 10 Pro are trei senzori: unul wide de 48 MP f/1.9 de 1 pe 1,43 de inci și cu stabilizare optică, altul ultrawide de 50 MP f/2.2 cu un câmp de vizualizare de 150 de grade și o cameră telefoto de 8 MP f/2.4 cu un zoom optic de 3,3x și cu stabilizare optică, bineînțeles. Camera de selfie este de 32 MP f/2.2 cu stabilizare electronică.

Camera principală poate filma până la 8K/24 fps, însă telefonul poate și 4K/120 fps. Țineți cont însă că face asta doar pe camera ultrawide și doar 5 minute.

Colaborarea cu producătorul german de camere se materializează la nivel software, unde telefonul are calibrare Hasselblad la nivel de culori și vine cu câteva feater-uri de la camerele lor. Marketingul din jurul evenimentului de lansare s-a învârtit în jurul miliardului de culori pe care fiecare dintre cele trei camere le poate surprinde, cu accent pe roșu. Asta pentru că respectiva culoare este extrem de greu de reprodus pe smartphone. Puteți verifica la cel din doatare, făcând o poză la un trandafir roșu, într-un mediu puternic luminat. Veți vedea că aveți parte de un fel de roz, nu de roșu.

Fiecare dintre cele trei camere principale este capabilă să capteze culori pe 10 biți. Astfel, dispozitivul realizează fotografii cu o creștere cu 25% a acoperirii gamei de culori DCI-P3 și procesează de 64 de ori mai multă culoare decât smartphone-urile care filmează în culori de 8 biți. Problema mea cu fotografierea în 10 biți este faptul că telefonul scoate fișiere Heic pe care trebuie să le convertești JPG. Da, nu este un atribut specific doar OnePlus, pentru că l-am întâlnit și pe alte modele, nu dăm nume acum :P, dar asta te va încurca doar dacă ești blogger ca mine și ai nevoie să încarci fotografiile pe site. Iar site-ul nu știe deloc standardul respectiv.

Dacă asta nu era de ajuns, și mai ești și un împătimit al fotografiilor, Hasselblad Pro Mode permite captura în RAW pe 12 biți. Și, nota bene, face asta pe toate cele trei camere principale. Astfel ai o flexibilitate mai mare atunci când editezi fotografii și poți să realizezi imagini cu mai multe nuanțe de culori decât ai reuși cu un alt telefon. Acest mod de fotografiere este mai bun deoarece astfel camera adună cât mai multe detalii, apoi poți să editezi cum dorești imaginea. Drept este că vor folosi asta doar o mică parte din cei care vor achiziționa telefonul.

Camera ultrawide permite fotografii la 110 grade, dar și la 150. Dacă vi se pare cunoscut asta, aflați că ”frații” de la realme oferă și ei opțiunea, pe flagshipul GT 2 PRO, pe care îl avem la test. Dar nu mai miră pe nimeni asta, ținând cont că ambele branduri au același filon.

La fotografiile pe timp de noapte avem încă parte de o supra-luminare a imaginilor, lucru deja caracteristic pentru smartphone-urile chinezești. L-am văzut și la vivo, la realme, chiar și la Xiaomi.

Dacă la camerele principale nu prea avem ce să reproșăm, selfiurile nu sunt pe măsura reclamei făcute telefonului. În plus, nu poți filma decât 4K cu aceasta. Cu toate acestea, personal nu văd asta un deal breaker pentru cei care vor telefonul, dar meseria mea presupune să amintesc asta.

Dar, pentru că o imagine face mai mult decât o mie de cuvinte (Doamne, ce clișeu folosesc!), vă las câteva exemple:

fotografii pe 10 biți (zi și noapte):

fotografii cu camera principală (zi și noapte):

fotografii cu camera selfie (zi și noapte):

Baterie

Acumulatorul de 5000 mAh este mare, dar ceva deja uzual în 2022. Cu toate acestea, avantajul major nu vine de la capacitate, ci de la tipul de încărcare, una rapidă de 80W, care poate un ciclu complet în doar 32 de minute. OnePlus 10 Pro suportă și încărcarea wireless de 50W, care ar duce dispozitivul de la 1% la 100% în 47 de minute.

În facultatea de jurnalism ni se spunea extrem de des că rolul nostru este unul de traducători. Trebuie să raducem din română în română, astfel ca orice cititor să înțeleagă ce vrei să scrii. Prin urmare, am să fac și eu asta: bateria te ține o zi liniștit. Și, dacă chiar nu face asta, posibilitățile de încărcare rapidă îți permit să te descurci oricum.

Preț, puncte pro și contra

OnePlus 10 Pro va fi disponibil pe oneplus.com și eMAG începând cu 5 aprilie 2022. RAM + Stocare Culori Preț 8+128 GB Volcanic Black 4.499 lei 12+256 GB Volcanic Black 4.999 lei 12+256 GB Emerald Forest 4.999 lei De asemenea, telefonul va fi disponibil la precomandă pe oneplus.com și eMAG începând cu 31 martie, ora 17:30. Utilizatorii care precomandă pe oneplus.com vor beneficia și de o pereche gratuită de căști premium wireless OnePlus Buds Pro, precum și de o serie de bonusuri de tip trade-in pentru utilizatorii existenți de OnePlus. Cumpărătorii care optează pentru achiziția de la eMAG trebuie să își conecteze contul pe OnePlus 10 Pro și să revendice căștile Buds Pro de pe magazinul online al OnePlus. Mai mult, toți utilizatorii care precomandă OnePlus 10 Pro pe oneplus.com vor fi eligibili pentru un discount de 30% la Buds Z 2 și 20% la huse.

Personal consider că o sumă mai apropiată de 4.000 lei îl va face muuuuult mai vandabil! PRO dual-sim, compatibil 5G

dsiplay foarte bun

refresh rate 120Hz

încărcare rapidă la 80W pe fix

wireless charge la 50W

procesor de ultimă generație

cameră foto performantă CONTRA OxygenOS nu mai e ce a fost

fără protecție IP

designul camerei principale

lipsă filmare 4K pe camera selfie

camera selfie relaitv slăbuță

se încinge din cauza procesorului