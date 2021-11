Cel mai bun Black Friday pentru licentele de Windows – 11 euro pentru Windows 10 si faci upgrade gratuit la Windows 11

Foarte multi oameni doresc sa incerce noul sistem de operare Windows 11, un mic upgrade de la Windows 10. Exista doua posibilitati de a face acest lucru, iar una dintre variante este sa cumperi o licenta de la vip-cdkdeals. A doua varianta este sa cumperi o licenta de Windows 10 la un pret foarte bun si faci upgrade gratuit la Windows 11. In cazul in care nu iti place W11 si vrei sa te intorci la W10, o poti face si ramai cu un sistem de operare activat care va primi toate update-urile posibile. In perioada 18-30 noiembrie gasiti oferte foarte bune la vip-cdkdeals, unde Windows 10 va costa si 11 euro.

35% reducere daca folositi codul AN35

Cum si unde sa introduci codul de reducere: in primul rand trebuie sa bagati in cos licenta dorita.

In sectiunea dedicata introduceti codul AN35 pentru extra reducere.

Dupa ce este itnrodus si aplicat o sa vedeti ca si pretul din cos s-a schimbat. Abia acum puteti plati.

Iar dupa ce primiti codul de licenta trebuie sa si folositi acea licenta. Mergeti in setari si la tab-ul Activation sau Activare daca il aveti in Romana, apasati pe Change Product Key si introduceti licenta. Next, asteptati si asta este tot.