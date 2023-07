Review Redmi Watch 3 – combinația între un smartwatch și un smartband

Piața purtabilelor este în continuă dezvoltare, iar dovadă stă rezultatul sondajului nostru legat de tipul de ceas pe care îl folosesc cititorii noștri.

Sunt trei mari jucători pe piața de smartwatch, care împart felia mare de tort dedicată utilizatorilor obișnuiți: Apple, Samsung și Huawei. Din urmă vine Xiaomi, care are avantajul că oferă produse și cu alte branduri – Amazfit și Redmi.

Despre aceștia din urmă vom discuta azi. Mai exact, despre noul lor smartwatch – Redmi Watch 3. Este un fel de crossover între un ceas și o brățară, cu elemente din ambele categorii. Dar, cele mai multe elemente de design le are de la… Apple Watch. 🙂

Redmi Watch 2 Lite, versiunea anterioară, dar mai puțin dotată, a fost testată de Alex, anul trecut, iar review-ul l-a publicat aici. Sunt destule similitudini, la nivel de design, cel puțin.

Ambalaj, construcție și design

În cutie găsitm ceasul, cablul dedicat de înărcare (când o să vedem și aici un standard unitar?!?) și o broșurică. Bine, aceasta din urmă era acolo doar ca să pară mai greu pachetul de retail, pentru că nu cred că o răsfoiește prea multă lume…

Deși vine în două non-culori – alb și negru – am primit modelul cel din urmă, iar asta m-a bucurat. Am avut o singură dată un ceas alb, acum mulți ani, prin studenție și m-am lecuit când am văzut cum arată în discotecă (da, sunt atât de bătrân încât am prins discotecile de dinaintea cluburilor de azi!). Deși am strâns bani destul timp ca să îl cumpăr și era cu leduri, ceea ce era o noutate pe vremea aia, l-am cândut bucuros unui alt tânăr.

Redmi Watch 3 este relativ mic, având dimensiuni de 42.6 x 36.5 x 9.99 mm și o greutate de 37.3 g, cu tot cu brățară. Aceasta din urmă este din silicon moale și este extrem de comodă la purtare. Ce m-a deranjat la prima vedere a fost sistemul de prindere, cu acea cataramă. Îmi era frică să nu pierd ceasul de la mână, atunci când fac activități sportive, dar asta s-a dovedit a fi total fals. Am folosit ceasul la înot și fotbal și nu s-a mișcat de pe mână.

Redmi Watch 3 are un display tactil AMOLED de 1.75 inci cu rezoluţie de 390 x 450 pixeli, densitate de 341 PPI protejat cu sticlă curbată 2.5D, rată de refresh la 60Hz, luminozitate de până la 600 nits, senzor pentru citirea pulsului activ 24 de ore din 24 și are textură metalică lucioasă.

Mi-a plăcut că este destul de mic încât să nu deranjeze pe mână, deși eu sunt fanul ceasurilor masive. Bine, rămâne de discutat partea de design – cât de original este. Pentru că lumea mă întreba prin birou când mi-am luat Apple Watch, știind că nu sunt fanul ceasurilor smart care au nevoie de încărcare mai des decât telefonul. 🙂

Hardware și software

Nu am găsit detalii complexe despre hardware sau software, dar lucrul ăsta este ceva normal la ceasurile chinezești. Am recunoscut sistemul de operare proprietar al Xiaomi, dar nimic mai mult.

Cu toate acestea, am remarcat sumedenia de senzori pe care îi pune la dispoziție, inclusiv un senzor de ritm cardiac cu un senzor de măsurare al oxigenului din sânge, accelerometru, giroscop și senzor geomagnetic. Acești senzori lucrează împreună pentru a oferi o urmărire precisă a activităților de fitness și pentru a oferi informații interesante despre sănătatea ta generală.

În plus, acest ceas smart este compatibil cu sistemele de poziționare prin satelit Beidou, GPS, GLONASS, Galileo și QZSS. Acest lucru permite o urmărire precisă a locației și a distanței parcurse în timpul antrenamentelor, pentru cei care fac sport. Bine, la fel ca la celelalte ceasuri smart, aici este o discuție întreagă legată de cele dedicate special sportivilor – cum ar fi gama Garmin. Doar că nu toți facem sport în mod intensiv, așa că nu cumpărăm astfel de gadgeturi și ne mulțumim cu ceva inferior, dar care satisface nevoile noastre de bază.

Redmi Watch 3 poate fi folosit cu smartphone-uri care rulează cel puțin Android 6 sau iOS 12 ca sisteme de operare. Mi s-a părut interesant cum pentru sistemul celor de la Google se acceptă telefoane atât de vechi, din 2015, iar pentru iPhone e nevoie de unul mai nou – din 2018! Probabil contează mult grupul țintă al acestui produs, care, mai ales în Asia, nu au cele mai noi telefoane!

Știți cu ce m-a cucerit însă, micuțul ceas? Cu posibilitatea de a efectua apeluri direct de pe el – pentru că are și dfuzor HD și microfon nu anulare de zgomot de fond. Pentru gama lui de preț, această opțiune este ceva cu adevărat wow! Majoritate nu fac decât să te lase să respingi apelul, eventual, cele mai răsărite, să preiei, dar de vorbit vei vorbi tot la smartphone. Ei bine, pentru acele momente când lucrezi sau gătești și nu poți folosi mâinile, Redmi Watch 3 este extrem de folositor.

Utilizare

Aplicația este cea clasică de la Xiaomi – Mi Fitness – iar împerecherea cu telefonul se face extrem de ușor. De altfel, și setarea inițială și toată utilizarea ceasului merge Zeiss, cum zicea un vecin. 🙂

Din aplicație ai acces la toate funcționalitățile ceasului – poți porni o monitorizarea unei activități sportive (se poate una din cele 121 disponibile), poți măsura nivelul oxigenului din sânge sau pulsul, poți schimba fața ceasului, poți face o poză din telefon (surprinzător, a mers și pe iPhone, dacă era pornită aplicația de cameră), poți porni playerul media al telefonului, poți poți citi mesaje din notificări (de aici se poate seta și pentru ce aplicație vrei să primești notificare) sau poți prelua sau respinge un apel. Bonus, poți folosi Amazon Alexa de pe ceas. 😉

Sunt destule aplicații instalate, dar nu cred că le va folosi cineva taman pe toate. Însă mi-a plăcut că am putut seta contacte favorite și puteam astfel să pot apela direct din ceas pe cineva.

Cu toate acestea, are și umele mici probleme, oarecum normale pentru liga în care joacă: notificările apar întâi cu nmele aplicației, abia apoi cu textul lor, uneori revenea la luminozitate mică, fără vreo logică anume și n se mai reconecta automat la telefon, dacă nu le-am avut una lângă alta o perioadă mai lungă. Știu că vreau prea mult, dar ar fi fost i-de-al să fi avut și NFC, ca să permită plăți contactless.

Când l-am pornit prima dată, am primit și o notificare că trebuie să fac un update de firmware:

Sunt destule fețe de ceas – producătorul spune că peste 200 – dar nu sunt extrem de atrăgătoare. Cel puțin așa mi se pare mie! Bine, ca să fiu sincer până la capăt, am găsit câteva pe care să le pot folosi și customiza, chiar.

Baterie și autonomie

Producătorul se laudă cu 12 zile de utilizare cu o singură încărcare. Cu toate notificările pornite, și primesc destule telefoane sau mesaje pe rețele sociale, cu monitorizarea somnului, cu ceva sport făcut (înot și fotbal), am reușit o autonomie de 7 zile. Dacă îi activam și Allways On Display, cred că scădea mult sub o săptămână. Cu toate acestea, cred că autonomia oferită de acumulatorul Li-Polimer de 289mAh este îndeajns de mare.

Concluzie și preț

Dacă nu ești prea pretențios și îți mai și place designul Apple Watch, Redmi Watch 3 este ideal pentru tine. O fi el o brățară mai evoluată, dar are destule facilități încât să devină destul de atrăgător pentru cumpărători. Apropo de asta – este listat la 604,49 lei la eMAG sau la 398,99 lei la PC Garage.

PS: Pentru că mi-a plăcut, l-am primit cadou, așa că mi-am comandat o folie de la furizorul meu preferat de astfel de materiale: Alien Surface!