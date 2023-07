realme C53 – ieftin si cu o camera foto buna

Din seria telefoanelor accesibile, realme a lansat de curand modelul C53. Este un telefon de buget care costa in jur de 800 lei, dar care are o camera foto foarte buna, peste asteptari. Este un telefon ideal pentru juniori sau seniori, in mod special pentru orice persoana fara prea mari pretentii.

Telefonul are o constructie din plastic, dar culorile sunt interesante. Este subtirel, usurel si sta bine in mana utilizatorului. Nu are nici un element premium, insa am remarcat ca seamana cu un alt telefon…cel putin in zona camerelor foto. Stiti voi cu ce.

In cutie are incarcator, cablu si o husa. E super decent.

Telefonul are urmatoarele date tehnice:

Ecran de 6.7 inch IPS la 90Hz si 560nits luminozitate

SoC Unisoc Tiger 612

128GB stocare

6GB RAM

Android 13

Camera de 50MP cu filmare Full HD

Senzor de amprenta in butonul de power

Baterie de 5000mAh cu incarcare la 33W

Ce mi-a placut?

Mi-a placut ca vine cu un pachet complet, iar design-ul nu este rau deloc. Exceleaza la partea de camera foto, unde consider ca este punctul sau forte, dar si la autonomie. Bateria te poate tine si 3 zile daca esti atent cu el si se incarca super rapid la 33W. La banii astia este super ok.

Mi-a placut senzorul de amprenta rapid. Instant deblocheaza telefonul.

Ce nu mi-a placut?

Are putin lag in interefata, platforma nu este cea mai rapida si clar nu este un telefon pentru jocuri. Ecranul, desi un IPS, are unghiuri slabe de vizualizare si mi-a dat impresia ca este un TN. In afara de cei 90Hz nu am vazut altceva interesant la ecran.

Concluzie

Nu este un telefon rau. La 850 lei isi face treaba decent. Cumva ei s-au axat sa ofere o camera foto excelenta la banii astia, dar au taiat de la ecran. Preferam un echilibru intre cele doua. In rest, telefonul are o autonomie excelenta, se misca decent si merita luat in calcul. Plus ca are si o memorie suficienta.