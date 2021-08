Review Soul AV1 – căști bluetooth de calitate

Nu prea folosesc căști, v-am spus asta de câteva ori. Dar asta nu mă oprește să le testez pentru voi. 🙂 Azi sunt la rând Soul AV1, primele căsți TWS ale brașovenilor de la Allview. Stați aproape, cum se spune la TV, pentru a afla dacă merită sau nu investiția în ele.

Specificații

Bandă frecvență redată 20Hz-20KHz Impedanța 32ohm Tip microfon Dual MEMS Sensibilitate 1kHz/1mW (dB): 110dB Frecvențe 20Hz-20000 Hz Conectivitate V5.0+EDR,BLE Timp redare 5 ore căștile, 20 cu cutia de încărcare Altele comenzi touch pe cască, senzori detecție pe cască, compatibile Android sau iOS, compatibile AVI, ANC,

Ambalaj și accesorii

Căștile vin într-o cutie de carton tare, de culoare neagră , în care se află cutia cu căștile, cablul USB-USB type C, o broșură informativă și garanția. Puțin cam mult negru pentru niște căști albe, dar gusturile nu se discută, nu?

Design

Cutia este puțin cam groasă pentru purtat prin buzunarele pantalonilor, dar nu deranjează atât de rău încât să nu poți face asta. Ce m-a distrat a fost mecanismul de deschidere, prin culisare. Am încercat ceva timp să le deschid clasic, după care… m-am dus la nevastă. Ea m-a ajutat, că doar nu sunt bărbatul casei degeaba!

Pe capacul de sus avem logo-ul Allviev încercuit de un inel auriu, pe o laterală avem mufa de încărcare, iar pe alta un buton pentru pairing și ledul care ne anunță încărcarea. În interior, căștile se prind magnitic, deci nu prea ai cum să le pierzi astfel.

Căștile sunt de tipul half-in-ear, cu design care amintește de… AirPods de la Apple! Dar, vorba cuiva, ce design să inovezi la astfel de gadgeturi. Sunt construite dintr-un plastic dur, integral, dar asta nu încurcă deloc la utilizare. Cu toate acestea, pentru că nu au acea parte de cauciuc moale, care intră în ureche, vor fi dificil de purtat la activități sportive.

Utilizare

De obicei, prima generație a unui produs nu este chiar ce trebuie. Ei bine, cu Soul AV1 putem spune că Allview s-a întrecut pe sine la primele căști de tipul acesta. Sunt calitative, sunt comod de purtat, au baterie care oferă cam cinci ore timp de redare. Într-un cuvânt, nu dezamăgesc. A! Și sunt discrete – nu se văd ușor când le porți.

Suporta control prin gesturi, ceea ce permite preluarea sau respingerea unui apel sau reglarea volumului estre de facil. Fiindcă sunt rezistete la praf și umezeală, poți să le porți liniștit la cumpărături, pe ploaie, pe lângă vreun șantier (banuiesc că fiecare dintre noi are un șantier și un magazin, la cel puțin un kilometru de locuință).

Partea interesantă vine dacă le împerechezi cu un telefon Allview, cum ar fi Soul X8 PRO. Abia atunci ai parte de funcționalitatea completă, pentru că integrează controlul prin AVI:

Pentru că vara asta am fost în vacanță în Bucovina, iar drumul a fost lung, fiică-mea mi le-a cerut pentru cele aproape 12 ore de mers cu mașina. Ei bine, pot spune că funcția care a cucerit-o a fost cea controlată de senzorul care detectează când ai scos casca din ureche. În acel moment se întrerupe redarea melodiei, care se reia la introducerea căștii în ureche.

Tot pe ea am lăsat-o să le dea o notă în ceea ce privește redarea sunetului în apeluri și la muzică. Aș că, sunt de acord cu un 8 dat de ea. Ca idee, referința, nota 10 absolut, sunt o pereche de Yamaha, primite la achiziția pianului electric. Care, by the way, se aud suuuuper!

Autonomie

Nota bene, cele două cinci de redare menționate de producător sunt reale. Practic, jumate din drumul până în Suceava, fiică-mea a ascultat ce muzică a vrut, a vorbit la telefon și nu a întrebat deloc cât mai avem până la pensiune. 🙂 La fel de bine, cele aproape două ore pentru încărcare sunt ok, pentru că poți face asta peste noapte, când nu le folosești.

Preț și concluzie

349 lei singure sau 1399 lei cu tot cu Soul X8 PRO, pe site-ul Allview. Ăsta este prețul! Cam mare, dacă ar fi să îmi spun părerea. Dar și căștile sunt de calitate! Undeva la 250-300 lei deja devin best buy!