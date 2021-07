Review Allview Soul X8 PRO – telefon de gamă medie, demn de luat în calcul

Primele impresii despre acest telefon le-am publicat deja, acum două săptămâni. Revin acum cu un review detaliat, în care vă voi povesti dacă și pentru cine merită achiziția acestui telefon.

Cuprins

Display ecran de tip TFT LTPS, cu dimensiunea de 6,67inci, rezoluție 1080×2340 pixeli, acoperit cu sticlă Corning Gorilla Glass 3 Chipset procesor MediaTek Helio G90T 2x Cortex A75-2.05GHz+6xCortex A55-2.0GHz și GPU ARM G76-3EE MC4 800MHz Memorie RAM 6 GB RAM Camera foto Principală: Penta camera 64MP Sony IMX 682 Quad Bayer 16MP Pixel-Binning Photo Mode PDAF F/1.89 + 8MP wide F/1.89 + 5MP macro + 2MP mono + 2MP bokeh – 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73″, 0.8µm, PDAF; 8 MP, f/2.3, 16mm, 119˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm; 2 MP, f/2.4, (macro). Are opțiune de fotografie panoramică, bokeh, touchfocus, macro, mono și QR scan. Filmează [email protected] Secundară: 32MP F/2.0 Stocare 128 GB UFS spațiu de stocare (extensibil până la 256 GB, prin card microSD) Conectivitate Dual SIM 4G (Nano-SIM cu dual stand-by); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4/5GHz, Wi-Fi Direct, hotspot; Bluetooth class 5; GDP dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO; NFC Sistem de operare Android 11 (de la lansare), interfață proprie VisualUI4.0 Acumulator 4500mAh din aliaj Litiu-Polimer, compatibilă cu încărcare rapidă 9V/2A Altele senzor de deblocare cu amprentă digitală integrat în butonul lateral de pornite; disponibil într-o singură culoare – Dark Grey; mufă de încărcare USB-Type; accelerometer, giroscop, senzor compas; asistent vocal AVI în limba română

Ambalaj și accesorii

În cutie găsim telefonul, manualul, certificatul de garanție, alimentatorul, cablul USB, căști pe fir, o folie și husa de silicon. Dar nu e un silicon moale, cu unul dur, de genul plasticului. Practic, ai noroc să nu mai cumperi protecție pentru telefon deloc, pentru că ai folie deja aplicată pe ecran și pe spate, iar în cutie mai ai o folie și o husă.

Practic, Allview livrează toate cele necesare, ba chiar și ceva în plus – căști pe fir, husă sau folie – astfel încât, după ce deschizi cutia, nu mai este nevoie să cauți pe internet diverse produse compatibile. Singura remarcă pe care o am este legată chiar de husa pe care am lăudat-o mai sus – este extrem de dificil de dat jos. La final de review, când mi-am scos SIM-ul din el, m-am chinuit destul, până am decis să fiu un adevărat bărbat… și să merg la nevastă pentru ajutor.

Design și construcție

Alex a făcut,a cum aproape un an, review la Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. De ce vă zic despre asta acum? Ei bine, pentru că designul celor două telefoane este extrem de asemănător, cu excepția marginilor, care sunt puțin mai late la Allview Soul X8 PRO. Știu, veți fi mulți care veți spune că nu e design inovativ, că iar au copiat etc. Dar, hei!, discutîm despre un mid-ranger, de la care nu avem cum să așteptăm prea multe inovații. Și, în plus, că tot este Euro 2020 la TV, până și echipele de fotbal copiază unele de la altele așezările tactice sau inovațiile (vezi sistemul cu 3 fundași, readus la viață de Antonio Conte, și preluat de mai toate naționalele la acest turneu).

Soul X8 PRO este un telefon greu, dar nu masiv. Adică are greutatea de 205 grame distribuită egal, deși te-ai fi așteptat ca modulul de cameră să fie cel care ”trage” mai greu. Cu toate acestea, este ușor de folosit cu o singură mână.

Avem parte de o carcasă metalică, iar spatele este îmbrăcat în sticlă protejată Gorilla Glass 3. Pe panelul frontal avem camera selfie, iar pe partea opusă modulul cu cele cinci camere și un bliț, precum și logo-urile companiei și al modelului. SIM-tray-ul este poziționat pe muchia superioară, iar pe cea inferioarp sunt difuzorul, mufa USB-C și cea audio. Ambele butoane – de pornire/oprire și de volum – sunt amplasate pe partea dreaptă.

Software și performanță

Soulx X8 PRO vine cu Android 11 deja instalat, peste care este aplicată o interfață proprie Visual UI 4.0. Nu este ceva peste care nu pot trece și chiar înțeleg că producătorii simt nevoia să personalizeze felul în care livrează telefoanele, dar parcă aspectul de Visual UI a rămas încremenit în timp, pe la mijlocul anilor 2000. Aș vrea să văd ceva nou aici.

Senzorul de deblocare facială este neașteptat de rapid și nu a dat vreo eroare. Cel de amprentă a dat rateuri în cam jumătate din cazurile în care încercam să deblochez telefonul așa. Nu știu dacă am eu vreo problemă sau este ceva legat de implementarea funcționalității acestuia, dar, la un moment dat, am renunțat la a-l mai folosi. La Sony Xperia 5 II – singurul smartphone pe care am mai întâlnit poziționarea asta – nu am întâmpinat vreo problemă.

Am văzut că are și o aplicație pe care o văd tot mai rar pe smartphone-uri, dar care îmi e utilă la alergare. Pentru că, uneori, prefer să ascult știrile sau o emisiune matinală, în locul clasicei liste de pe Spotify. Știu, pot instala singur o aplicație dedicată, ba chiar să ascult emisiuni de la stații de radio de peste tot din lume.

Pentru curioși și pentru amatorii de statistici, vă las mai jos rezultatele de la testele sintetice:

Geekbench:

3D Mark:

PC Mark:

Despre AVI (Asistentul Vocal Inteligent), voi pregăti un articol separat, mai detaliat. Ce vă pot spune de pe acum este că nu l-aș înlocui pe Google Assistant cu AVI. Dar îi recunosc utilitatea pentru cei care nu vorbesc altă limbă și preferă să fie în ton cu tehnologia. Este chiar o nișă total nebăgată în seamă de Google, Samsung, Microsoft, sau alte firme care au asistenți virtuali. Uite, spre exemplu, părinții mei nu vorbesc engleză, dar folosesc amândoi telefoane mobile. Le-ar fi total la îndemână să caute rețete, orarul autobuzelor sau localizarea unui magazin, printr-o simplă comandă vocală, în limba română. Prin urmare, mă gândesc serios să îi înlocuiesc tatălui meu vechiul smartphone, cu un Allview care este compatibil cu AVI. La final, o mică remarcă – de obicei, când auzeam despre MediaTek, preferam să merg mai departe și să ignor stelefonul. Ei bine, cu ajutorul lui Allview Soul X8 PRO, am descoperit că Helio G90T este un chipset mid-range performant, car enu te lasă la greu deloc. Am putut să îmi urmez tabieturile normale, fără mari probleme, iar lag-ul a fost inexistent. Pe de altă parte, acest CPU este destul de energofag, așa că bateria ar fi putut fi puțin mai mare. Cei 6GB RAM și 128 GB memorie internă sunt îndeajuns pentru a contribui la fluiditatea în utilizare.

Sunet și ecran

Pentru a mai schimba puțin felul în care scriu review-urile, am să încep cu redarea sunetului, de această dată. Nu am avut prea mari așteptări, pentru că discutăm despre un singur difuzor, deși grila de jos ar spune altceva. 🙂 Nu mă pot plânge de calitatea audiției de la difuzor, atât timp cât nu asculți muzica direct așa. Lipsește basul și pare un sunet prea înalt. Pe căștile din pachet se aude mult mai ok.

La 6,67 inci, display-ul este unul generos. Știu pe cineva din prietenii mei care zice că de la 7 inci încolo discutăm despre o diagonală normală. 😛 O fi el TFT, dar are rezoluție FHD+, iar asta face consumul de energie să fie redus. Ar fi fost interesant să văd un refresh rate de 90Hz, dar pot să înțeleg că sunt anumite constrângeri financiare.

Ecranul redă corect și plăcut culorile, dar, în bătaia soarelui, devine destul de ilizibil. Dacă dorești doar să urmărești conținut media pe el, atunci poți liniștit. Este destul de mare să poți urmări Star Trek – The Original Series, cum am făcut eu, pe Netflix.

Protecția este una Gorilla Glass 3, adică ceea ce avea Nexus 5, lansat în 2013. Aici s-a cam rupt filmul pentru mine. După cum spuneam, la fiecare telefon, indiferent de producător și de clasă (low cost, midrange sau flagship) sunt anumite concesii pe care trebuie să le accepți. Ei bine, mufa de încărcare micro USB (am găsit-o în 2019, la Nokia 4.2), senzorul de deblocare facială sau protecția Corning Gorilla (la nivel de minim 2020) ar trebui să fie ceva banal în 2021.

Camera foto și video

Sistemul Penta camera AI este destul de interesant și poziționează, cel puțin teoretic, smartphone-ul în nișa de camerphone. Cu toate acestea, realitatea arată că nu este chiar așa.

Camera principală are un senzor Sony de 64 MP cu sistem optic alcătuit din 6 lentile, are la bază tehnologii avansate (Back illuminated and stacked CMOS image sensor, Pixel Binning, Phase Detection Auto Focus) ce susțin capturarea de fotografii clare și detaliate, în orice condiții de iluminare (optime sau scăzute). Metoda Pixel Binning presupune gruparea a 4 pixeli într-unul singur, rezultând imagini de o calitate superioară indiferent de lumina ambientală și inclusiv pentru modul HDR. Astfel, te bucuri de imagini de 16 MP cu o finețe a detaliilor mult îmbunătățite.

Ce mi-a plăcut? Ei bine, în primul rând, opțiunea de filmare 4K, deși trebuia să o setez manual de fiecare dată. Apoi opțiunea de selfie panorama, care este ceva interesant și demn de urmat și de alți producători. Pe timp de zi, pozele ies chiar surprinzător de bine.

Ce nu mi-a plăcut? Ei bine, uneori, la anumite poze, îmi livra fundalul întunecat, ca și când ai fotografia noapte, fără opțiunea de nighmode activată. Și asta se întâmpla seara, dar într-un mediu extrem de bine luminat, adică pe Arena Națională. Vă las mai jos câteva exemple:

Per ansamblu, se descurcă chiar bine la partea de foto-video, dar nu trebuie să vă așteptați să livreze calitate de flagship. Singurele locuri în care păcătuiește vizibil este la pozele în medii extreme – fie în lumină slabă, fie în cea puternică, precum și la selfie bokeh, unde nu blurează complet și corect. Ar mai fi problema pe care o vedem la toate telefoanele – la zoom mare se pierde muuuult din calitate. Dar, pentru că o imagine face cât 1000 de cuvinte, vă las mai jos fotografiile și pozele făcute cu acest telefon:

Album Google Photos

Ce ar fi de adăugat aici? Ei bine, camerele, la nivel de hardware, arată extrem de bine, ca specificații. Cred că minusurile din utilizare sunt generate de o lipsă de integrare a softului camerelor. Iar asta e bine. De ce? Pentru că Allview poate corecta aceste lipsuri prin update-uri de soft.

Baterie

După cum am spus deja, acest CPU este destul de energofag, așa că bateria ar fi putut fi puțin mai mare. Cu toate acestea, cei 4000mAh vă trec peste ziua întreagă fără prea multe emoții. Din păcate, încărcarea este destul de lentă. Aș fi preferat să nu văd asta la lucruri pe care să le înțeleg din cauza costurilor.

Preț, puncte pro și contra

Pe site-ul Allview, Soul X8 PRO costă 1599 lei, sau 1799 lei, la pachet cu căștile Soul AV1. Apropo de acestea, voi pregăti un review separat și pentru ele. Aș fi vrut să văd telefonul listat și pe eMAG, sau pe alt site de profil, pentru că astfel prețul s-ar putea așeza. În fapt, cred că undeva în jur de 1000 lei este prețul corect pentru acest model. Avem deja Poco X3 NFC la acel preț, iar Xiaomi Mi 10T costă 1600-1800 le, ambele cu caracteristici tehnice peste modelul testat de noi.

PRO

dual-sim, compatibil 4G

Android 11 de la lansare

fluent în utilizare

asistent vocal AVI în limba română

display cu diagonală generoasă

senzor de amprentă integrat în butonul de pornit/oprit

camere foto de tip Penta AI cu rezultate ok

CONTRA

nu e compatibil cu rețelele 5G

încărcare lentă

procesor energofag

senzorul de amprentă dă destule rateuri

fără certificare IP

destul de greu

hardware destul de depășit

camerele foto mai dau erori