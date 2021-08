Review Genesis Krypto 550 – mouse de gaming extrem de usor + mousepad Genesis cu RGB

Genesis este un producator de periferice accesibile cu care am luat contact pentru prima data in urma cu aproape 10 ani. Am testat doar cateva produse, iar la inceput trebuie sa recunosc ca nu mi-au placut deloc. Totusi, Genesis a evoluat iar acum ofera produse la fel de accesibile dar mult imbunatatite.

Un bun exemple este Krypto 550, un mouse de gaming ultra usor care costa la Altex 127 lei. Este un mouse cu 8000 DPI, iluminare RGB, memorie pentru a salva profilele preferate si 7 butoane programabile.

Are doar 70 de grame si este realizat din plastic bun, placut la atingere si foarte aderent. Gaurile pe care le vedeti sunt special realizate pentru a scadea greutatea mouseului. Nu spun ca arata rau, dar cand te gandesti ca asa arata un compromis parca poti accepta ideea.

Multe nu sunt de spus, pana la urma un astfel de mouse trebuie sa functioneze corect in gaming si sa faca ce scrie pe cutie. Personal am ramas cu o parere proasta despre produsele Genesis, dar asta pentru ca am testat primele produse acum aproape 10 ani. Nu erau la fel de reusite.

Astazi lucrurile s-au schimbat si de cativa ani Genesis a evoluat frumos si si-au extins gama de produse. Au pana si scaune de gaming, bauturi energizante sau carcase pentru PC.

Krypto 550 este un mouse pe care il pot recomanda celor care cauta un model ieftin si usor. Se misca bine in toate jocurile, este destul de precis si se tine bine in mana. Iluminarea este placuta si se poate dezactiva la nevoie, iar impreuna cu un mousepad de calitate o sa ramaneti impresionati de felul in care se misca in raport cu suma ceruta.

Am primit si mousepad-ul Boron 500 XXL, un model foarte mare pe care poti pune inclusiv tastatura. Nu degeaba ii spune XXL. Are iluminare RGB pe margini, se conecteaza prin micro USB la calculator doar pentru alimentare, dar la fel de bine puteti sa-l conectati la o baterie externa sau chiar intr-un incarcator de telefon asa cum am facut si eu. Merge perfect.

Este cusut pe margini deci nu o sa se rupa, are o suprafata placuta, fina si soarecii aluneca foarte bine pe el. Este chiar foarte bun si vi-l pot recomanda si pe acesta. Costa 107 lei la Altex.

Evident ca iluminarea se poate dezactiva sau schimba dintr-un buton sau pur si simplu nu-l conectati la o sursa de curent. Faptul ca este mare si incape o tastatura si un mouse pe el este placut pentru cei care stau mult la calculator si se joaca.