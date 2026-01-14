Rezultate sondaj: Cum vă plătiți impozitele? (2026)

A sosit momentul să vedem cum vă plătiți impozitele – subiect extrem de fierbinte zilele acestea.

Din toți cei 153 de respondenți, majoritatea covârșitoare au răspuns că plătesc online – 80%, adică. Asta reprezintă o creștere de 10 procente față de anul trecut și 22 față de acum doi ani. Știu că există tot felul de discuții despre plățile online vs cele fizice, pot înțelege ambele tabere, dar taxele plătite la ghișeu, mai ales cash, acolo unde ai alternativă, mi se pare inuman. Decât să stau la cozi și să mă cert cu lumea cine avea numărul de ordine 13579 dintre noi, mai bine online…

Că tot veni vorba despre cash, 10% dintre voi optează pentru metoda aceasta, în timp ce restul de 9% o fac cu cardul, fizic. Dacă e să verificăm rezultatele de anii trecuți văd că, de la an la an, procentele acestea se înjumătățesc.

Apropo de asta, nu uitați de Marțea Mastercard, de unde primiți 50 lei bonus dacă plătiți taxele cu un asemenea card, iar, dacă nu îl aveți, puteți deschide cont Salt Bank folosind linkul sau codul nostru (56M4FP) si primiti și 100 lei.

PS: Sunt curios dacă ați aflat deja obligațiile de plată și părerea voastră pe subiect. Eu le-am și plătit și au fost dublu la casă și teren, iar la mașină creșterea a fost mică. Folosiți rubrica de comentarii dacă vreți să împărtășiți cu noi situația.