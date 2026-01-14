Cafeluța IT – 14.01.26 – Probleme în Roblox, Claude lansează CoWork și încălzirea globală

De la un malware Linux „mult mai avansat” și o ofertă de abonament Apple care lovește Adobe, până la un tractor electric numit „Transformers”, Starlink în Lufthansa și o lege împotriva deepfake-urilor, ziua de azi aduce știri tech diverse și pline de surprize.

Malware Linux „mult mai avansat” decât orice altceva: Cercetătorii au descoperit „VoidLink”, un malware pentru Linux cu o gamă neobișnuit de largă și avansată de capabilități. Detalii

Apple lansează un pachet creativ care lovește direct Adobe: „Apple Creator Studio” oferă Final Cut Pro, Logic Pro și alte aplicații creative pentru doar 129 de dolari pe an, de șapte ori mai ieftin decât Adobe Creative Cloud. Detalii

Meta închide trei studiouri VR și renunță la metavers: Ca parte a reducerilor masive, compania închide studiourile din spatele jocurilor „Marvel’s Deadpool VR” și „Asgard’s Wrath”, recentrându-se pe hardware-ul AI. Detalii

Transformers devin reali: Kubota aduce un tractor electric la CES: Compania a prezentat un concept de tractor electric și autonom numit „Transformer”, care face agricultura mai curată și mai verde. Detalii

Senatul SUA aprobă lege împotriva deepfake-urilor sexuale: Legea DEFIANCE permite victimelor imaginilor generate cu AI fără consimțământ să dea în judecată creatorii și cei care le găzduiesc. Detalii

BMW-ul electric M vine în 2027 cu un motor la fiecare roată: Prima mașină electrică BMW care va purta insigna „M” va avea patru motoare, schimbări de viteze simulate și sunete de condus. Detalii

Roblox e un dezastru: sistemul de verificare a vârstei clasifică copiii ca adulți: Sistemul nou obligatoriu, implementat pentru a combate prădătorii, funcționează haotic, clasificând greșit utilizatorii și făcând jocurile să pară „orașe fantomă”. Detalii

Anker lansează un sistem de backup pentru întreaga casă: Solix E10 promite să alimenteze o casă întreagă timp de zile în caz de pană, într-un design modular și ușor de instalat. Detalii

Creatorul Signal vrea să facă pentru AI ce a făcut pentru mesagerie: Moxie Marlinspike lansează „Confer”, un asistent AI open-source cu criptare end-to-end care protejează intimitatea. Detalii

Vânzările de EV-uri continuă să ACCELEREZE în 2025: În ciuda atacurilor politice și ale producătorilor auto, producaătorii au vândut cu 3,6 milioane de mașini electrice mai multe în 2025 decât în anul precedent. Detalii

EA amână lansarea Sezonului 2 pentru Battlefield 6: Datorită feedback-ului comunității, conținutul noului sezon va apărea pe 17 februarie, iar Sezonul 1 este prelungit. Detalii

Google îmbunătățește masiv generatorul de video AI Veo: Veo 3.1 poate genera acum clipuri verticale din imagini de referință și oferă scalare 4K, fiind integrat și în instrumentele pentru creatori de pe YouTube. Detalii

Starlink încearcă să rămână online în Iran în timp ce regimul blochează semnalele: În timpul protestelor, Iranul a închis internetul, iar chiar și serviciul de internet prin satelit al lui Elon Musk întâmpină probleme din cauza bruiajelor. Detalii

Ford F-150 Lightning a vândut mai mult decât Cybertruck-ul, apoi a fost anulat: Pick-up-ul electric al lui Ford l-a depășit pe rivalul Tesla în 2025, dar programul a fost oprit pentru că nu vindeau suficiente unități. Detalii

CEO-ul GM recunoaște un adevăr incomod despre hibridele plug-in: Mary Barra spune că șoferii de mașini hibride plug-in „nu le conectează la priză”, punând sub semnul întrebării utilitatea lor reală. Detalii

Oamenii de știință au urmărit atacul virusilor asupra bacteriilor în spațiu. S-a întâmplat ceva ciudat: Microbii continuă să evolueze în condiții de microgravitație în moduri care „nu sunt întotdeauna predictibile”. Detalii

Lufthansa va echipa întreaga flotă de 850 de aeronave cu Starlink: Grupul aerian german va instala tehnologia internetului satelitar al lui SpaceX atât pe avioanele existente, cât și pe cele nou livrate. Detalii

Ultimii 3 ani au fost cei mai fierbinți din istorie: O analiză a datelor climatice globale arată o încălzire susținută chiar și în timp ce fenomenul El Niño s-a estompat. Detalii

Anthropic lansează „Claude Cowork”, un asistent AI care lucrează pe calculatorul tău: O versiune a AI-ului de codare, adaptată pentru oamenii obișnuiți, care poate organiza fișiere, creea spreadsheet-uri și naviga pe web la comandă. Detalii