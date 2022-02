Review Razer Seiren BT – microfon de tip lavaliera pentru gameri cu Bluetooh

Razer are un nou microfon in portofoliu, poate unul dintre cele mai misto de pana acum. Se numeste Seiren BT si este un micron in principal dedicat gamerilor de mobil. Arata ca o lavaliera, se monteaza usor de haina si functioneaza Bluetooth.

Nu are nevoie de cablu de alimentare in timpul functionarii. Acesta are un acumulator intern si se alimenteaza la nevoie prin USB Type C. Are si un jack de casti ca sa te auzi cand vorbesti si este extrem de mic.

Se monteaza usor de haina si nu te incurca. Fiind fara cablu nici nu simti ca ai ceva pe tine. Nu te incomodeaza absolut deloc. Este dedicat gamerilor de mobil, dar eu l-as folosi si acasa la calculator prin Bluetooth fara probleme. Bine, pentru cei care nu au placa de retea cu Bluetooth este o problema ca nu are nici un fel de adaptor.

Are Noice Suppression, adica acea anulare de zgomot de fundal, este omnidirectional si vine la pachet si cu doua wind sock-uri, acei bureti care se monteaza pe capul microfonului ca sa atenueze vantul.

Are un buton de power, clipsul de prindere pe haina si atat. Este mic, usor de folosit, compatibil cu orice smartphone si nu se aude rau deloc. Pentru ce este el gandit mi se pare excelent.

Problema este ca inca nu il vad prezentat pe site-ul Razer. Nu cred ca a fost inca lansat. De asemenea, el are si o aplicatie Razer Streaming Mobile, dar nu este inca disponibile in AppStore.