In Romania sunt 40.000 de masini electrice – mai multe ca anul trecut dar tot putine

40.000 de masini electrice suna putin. Totusi, sunt cu 60% mai multe fata de anul trecut. Cele mai multe sunt Spring-uri, iar Tesla se afla si ea in clasament.

Analiza a fost facuta de LEKTRI.CO si aflam ca sunt 16.263 de Dacia Spring in Romania, 2325 de Renault Zoe si 2279 de Tesla Model Y. E clar ca MY este preferatatul pentru ca este un SUV, desi Model 3 este mai aerodinamic si ofera o autonomie mai buna.

Sunt si aproape 1800 de VW UP, peste 1300 de Hyundai Kona si 1200 de ID3. In primele 11 luni din 2023 s-au inregistrat 6000 de unitati noi de Dacia Spring si 2000 de unitati de Model Y. Tot in primele 11 luni din 2023 s-au inregistrat si 763 de Megane E-Tech si peste 400 de Kona.

Ca idee, brandurile de lux cum ar fi BMW, Mercedes sau Audi au vandut 133 de modele, Mercedes fiind cel mai popular cu 56 de unitati.

Asadar, vedem ca Dacia vinde bine, Tesla vine tare din spate, iar Hyundai ramane o alegere echilibrata. Brandurile de lux sunt la finalul clasamentului.

