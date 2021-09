Samsung Galaxy A52 5G versus Poco F3

Un aproape flagship versus un mid-ranger premium. Hai sa vedem care pe care!

In timp ce scriam review-urile individuale pentru Poco F3 si Samsung Galaxy A52 5G ma tot gandeam la o comparatie intre cele doua, mai ales ca e foarte la moda subiectul ce iti ofera Xiaomi pentru suma X versus ce iti ofera Samsung pentru suma Y. Probabil veti spune ca nu compar A52-ul cu cine trebuie sau F3-ul cu cine trebuie. N-am avut altele si oricum rezultatele sunt interesante.

Specificatii tehnice

Poco F3 este dotat cu Snapdragon 870 realizat pe o tehnologie de 7nm. Este un Snapdragon 865+ revizuit, adica varful de gama al Android din 2020. A52 5G are un procesor mai slabut, un Snapdragon 750G realizat pe o tehnologie de 8nm. Testele sintetice nu mint: Poco F3 este mai rapid atat pe partea de procesor cat si partea de grafica. Aveti rezultatele de la Geekbench aici si aici.

Ambele telefoane pe care le-am butonat eu aveau 8GB RAM si 256GB memorie interna pentru stocare. Poco F3 insa are memorie UFS 3.1, in timp ce A52 5G are memorie UFS 2.1. Ambele sunt compatibile 5G.

Poco F3 este telefonul cu hardware mai puternic. Asta nu inseamna ca A52 5G este de lepadat. Nu are un hardware asa de puternic. Intre timp, s-a lansat si A52s 5G care a primit un procesor ceva mai puternic, in rest fiind exact acelasi telefon, la acelasi pret. In orice caz, gaming-ul va fi mai placut pe Poco F3.

Design si constructie

Aici este sectorul unde la Poco F3 se vede ca a incercat sa traga de pret in jos, in timp ce Samsung nu a vrut sa renunte la o experienta apropiata de premium. Spatele de sticla a lui F3 e un magnet de amprente si luceste: moda de prin 2018. La fel cum am spus si in review, apreciez ca cei de la Xiaomi au incercat sa se joace cu modulul camerelor foto, sa ii ofere mereu un design nou. Insa, cel putin din perspectiva mea, victoria la acest capitol apartine lui Samsung. Este realizat din plastic de calitate, are un modul de camere foto mai elegant si ofera certificare IP67 de rezistenta impotriva apei si a prafului (ce avem si pe flagship-uri) comparativ cu IP53 oferit de Poco.

Experienta in utilizare

Ambele telefoane ruleaza Android 11, fiecare cu interfata personalizata. Poco vine cu MIUI12.5, iar A52 5G cu OneUi 3.1. Aici la fel ca in cazul design-ului, lucrurile sunt discutabile. Eu ma simt mai in largul meu cu interfata Samsung. La nivel de functionalitate nu am gasit nimic sa lipseasca nici de pe una, nici de pe cealalta. Ce nu apreciez la Poco este bloatware-ul (care se poate dezinstala sau ascunde, depinde de caz). Ce apreciez la A52 5G este suportul extins la 3 ani de actualizari majore de OS comparativ cu 2 ani oferit de Poco F3.

Daca in gaming A52 5G efectiv nu are cum sa tina pasul cu F3, in restul aplicatiilor uzuale si in utilizarea zilnica nu veti observa diferente.

Ecran, sunet si autonomie

Le-am grupat deoarece ofera o experienta similara. Dimensiunea ecranelor este relativ apropiata. Poco F3 are un ecran de 6.67inch, in timp ce A52 5G are un ecran de 6.5inch. Ambele au o rata de reimprospatare de 120HZ, rezolutia FullHD+ si certificate HDR10+. Cel de pe Poco este AMOLED in timp ce cel de pe Samsung este Super AMOLED. Acum din perspectiva unui utilizator, chiar nu am vazut diferente intre cele doua. Culorile arata bine pe ambele, luminozitatea este buna incat ambele sa poata fi utilizate in lumina puternica. Diferente cu siguranta ar aparea daca as putea masura calibrarea celor doua ecrane, dar nu am asemenea scule.

In materie de sunet ambele au difuzoare stereo care sunt puternice si suna bine, as zice ca cele de pe Samsung ofera un balans mai bun si o idee e mai prezent bass-ul la nevoie.

Autonomia este de peste o zi in ambele cazuri. Maxim vei ajunge cu o singura incarcare pana a doua zi la pranz daca esti un utilizator chibzuit cu oricare dintre ele. F3 are o baterie de 4520mAh, iar A52 5G o baterie de 4500mAh. Poco insa se distanteaza de Samsung pe partea de incarcare. F3 se incarca complet intr-o ora cu incarcatorul de 33W din pachet, in timp ce A52 5G vine cu un incarcator de 15W la pachet, care are nevoie de peste o ora jumatate. Se poate achizitiona separat un incarcator de 25W, dar acesta nu ajuta foarte mult. Timpul de incarcare scade foarte putin si are nevoie de 90 de minute pentru o incarcare completa. Totusi, in primele 30 de minute, incarca 50% din baterie. Pe acest subiect insa e o adevarata dezbatere, daca incarcarea rapida iti distruge bateria mai repede in timp decat incarcarea lenta. Din experienta mea nu am cum sa ma pronunt avand mereu incarcare lenta ( S10+ cu 15W dupa 2 ani si 5 luni 86% din capacitatea bateriei).

Experienta foto

Poco F3 vine cu o camera principala de 48MP cu PDAF, Galaxy A52 cu una de 64MP cu PDAF si OIS. Poco are o camera ultra-wide de 8MP, A52 una de 12MP. Ambele fac zoom 2x digital. Aici e mult vorba de preferinte. Mie imi plac mai mult cele Samsung ca paleta de culori si mi se pare ca au un nivel mai bun de detaliu. Puteti descarca pozele la rezolutia originala de aici. Probabil link-ul va expira in vreo 2 saptamani, fiind vorba de wetransfer.

Noapte

Selfie

ultrawide

zoom 2x

Verdict si pret

Poco F3 cu 8GB RAM si 256GB stocare il gasesti la 1900RON in timp ce Samsung A52s 5G (acelasi telefon cu A52 5G,dar cu procesor mai rapid putin) il gasiti la aproape 2300RON. In urma acestui versus, nu a iesit invingator curat nici unul, pentru ca fiecare i se potriveste mai bine unui anumit tip de utilizator. Vrei gaming si performanta? Vrei incarcare rapida? Atunci ai F3. Vrei un telefon care sa primeasca actualizari majore o perioada mai indelungata, ai nevoie de certificare IP67, doresti un aspect aproape premium? Atunci alegi A52s 5G.