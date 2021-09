Poco F3 Review

Au trecut 3 ani de cand Xiaomi a zguduit piata de flagship killere cu Pocophone F1, telefonul cu probabil cea mai ieftina si eficienta campanie de marketing: de la individ la individ prin viu grai. Vestea buna nu a fost doar ca telefonul a promis, dar a si livrat foarte bine ceea ce a promis, astfel a devenit un fel de cult-classic in lumea Android si poate cand va implini varsta de 10 ani de la lansare vom vedea pe YouTube filmulete gen „What made Xiaomi Pocophone F1 a big deal?”. Pana atunci insa, haideti sa vorbim despre Poco F3. Foarte pe scurt, de la Pocophone F1 si pana la F3, Poco a devenit un sub-brand al lui Xiaomi care s-a dezvoltat in lung si in lat si are acum nu doar un telefon pe an, ci mai multe.

Poco F3 ramane insa cel care duce mostenirea lui F1 mai departe si incearca sa fie un telefon cu specificatii de flaghsip intre midrangere.

Specificatii

Un procesor octa-core Snapdragon 870 realizat pe o tehnologie de 7nm asigura puterea de calcul a lui Poco F3. Procesorul este practic un Snapdragon 865 Plus revizuit, adica varful de gama al anului trecut. Are 5G, iar varianta testata de mine este dotata cu 8GB RAM si 256GB memorie pentru stocare de tip UFS 3.1. Avem sunet stereo, ecran FullHD+ la 120HZ, o baterie de 4520mAh cu incarcare rapida la 33W.

Camera foto principala este de 48MP cu PDAF, fara OIS, una de 8MP pentru ultra-wide si un senzor de 5MP pentru macro. Camera de selfie are un senzor de 20MP.

Puncte Pro

Cei de la Xiaomi de un an de zile parca sunt intr-un concurs. Experimenteaza cu design-urile telefoanelor foarte mult. Bineinteles cu un terminal paralelipipedic esti limitat de forma. Dar reusesc mereu sa faca insula camerelor foto diferita. Cea de pe Poco F3 mi se pare reusita si overall design-ul este placut. Marginile laterale ale ecranului sunt foarte subtiri, demne de flagship. Ofera rezistenta IP53 impotriva stropilor de apa si a prafului. Nu va recomand sa-i faceti baie.

Sunetul stereo optimizat Dolby Atmos este o surpriza foarte placuta. Este clar si puternic, se aude dintr-o camera in cealalta lejer. Un bas mai pronuntat ar fi fost frumos, dar deja sunt prea indraznet cu un telefon care doreste sa ofere o experienta de flagship la un pret accesibil.

Ca tot vine vorba de flagship-uri, nu ai cum trece cu vederea specificatiile tehnice ale acestui telefon. Procesorul este varful de gama al anului trecut revizuit, un 865PlusPlus cum ar veni. Memoria interna este de tip UFS3.1, cea mai rapida disponibila la ora actuala. Este un telefon care duce cu brio orice cerinta si pentru care sesiunile de gaming nu sunt problematice. Telefonul nu „sughita” deloc. Nici cu temperatura nu am avut probleme datorita sistemului de racire LiquidCool Technology 1.0 Plus, care consta intr-o banda de cupru care porneste de la procesor si duce pana la baterie. Aceasta ajuta la disiparea caldurii.

Procesorul fiind realizat pe un proces tehnologic de 7nm produce efecte benefice si asupra autonomiei. Bateria de 4520mAh a rezistat o zi jumatate, iar un ciclu de incarcare complet s-a realizat in mai putin de o ora.

Ecranul acestuia este o alta veste buna. Acesta este de tip AMOLED, cu o diagonala de 6.67inch, rezolutia FullHD+ si 120HZ. Este protejat de Gorilla Glass 5 si este drept. Senzorul de amprenta se afla pe lateral in butonul de deblocare, probabil unul din compromisurile care trebuiau facute pentru a tine pretul cat mai mic. Cand urmariti continut multimedia precum video-uri, ecranul comuta automat pe 60HZ pentru a nu consuma din baterie, dar nu beneficiaza de rata de reimprospatare dinamica. Daca vreti sa scoateti o autonomie de 2 zile, puteti muta manual rata de reimprospatare manual pe 60HZ. Avand in vedere cat de rapid se incarca insa, ar fi pacat sa nu fie folosit in toata splendoarea sa. Este certificat si HDR 10+. Caracteristicile unui ecran AMOLED sunt vizibile: negru puternic, alb intens si culori vii. Comparativ cu alte ecrane AMOLED de pe piata, acesta ofera, la fel ca pozele de la camera principala, un contrast cam puternic.

Pozele realizate pe timp de zi, cu camera principala sunt foarte bogate in detaliu si structura, insa sufera de un contrast agresiv.

Zoom-ul 2x este realizat digital, iar rezultatele sunt bunicele, iar senzorul de 48MP este suficient cat sa realizeze zoom-ul fara a pierde din detaliu. Insa mai apar probleme cauzate de lipsa OIS.

Nici pozele in lumina slaba nu arata rau, dar din nou, aceiasi lipsa de OIS poate duce la poze miscate, detaliu pe care il observi abia pe PC.

Selfie-urile sunt la limita bunului simt. Un nivel de detaliu acceptabil, utilizabile, dar sterse.

Video-urile 4K se pot realiza la 30 de cadre pe secunda si permit zoom maxim 6x. Nu poti comuta in timp real intre 1X,2X si 0.6X. Se prezinta cu un nivel de detaliu bun, doar sa nu-l zapaciti prin miscari rapide ca veti obtine doar niste pixeli amestecati.

In FullHD la 60 de cadre pe secunda, nivelul de detaliu mai scade putin.

Am lasat pentru final pretul, care este selling point-ul pentru majoritatea telefoanelor de sub umbrela Xiaomi. Varianta cu 128GB stocare si 6GB RAM costa 1700RON, in timp ce varianta echipata cu 256GB stocare si 8GB RAM costa 1900RON. Daca punem ca factori decizionali doar ce am discutat mai sus, telefonul este clar un castigator. Practic ai telefon cu specificatii de flagship de 2020 la pret de mid-ranger nou de 2021. Nu cred ca suna foarte bine prima oara cand o cititi, dar dupa un moment de pauza, veti intelege ca e un compliment: un mid-ranger din 2021 egaleaza performanta unui flagship lansat prin 2018. In plus, cautati cat costa un flagship din 2020 nou la ora actuala sau cat e unul second pe OLX. Mai scump ca un Poco F3.

Puncte Contra

Inainte de a porni cu punctele contra, vreau doar sa explic putin imparteala asta intre pro si contra. Cand primesc un telefon la review, pornesc cu toate elementele de baza (ecran, sunet, autonomie, poze,etc) de la un punct neutru. In functie de constatarile si experienta din timpul utilizarii, fiecare din acel element se poate indrepta spre punct pro sau contra. Daca designul si constructia sunt puse la pro asta nu inseamna ca sunt perfecte, doar ca e mai mult spre bine decat spre rau, balanta s-a inclinat mai mult spre pro decat spre contra. Doar in cazul in care se poate citi literalmente cat sunt de surprins in mod placut sau neplacut, abia atunci putem vorbi de ceva aparte.

Astfel, primul lucru care m-a deranjat la Poco F3 este la constructie. Sticla de pe spate este protejata Corning Gorilla Glass 5 si este sigura, dar in anul 2021 un telefon mobil sa luceasca si sa fie un magnet de amprente nu mai pot accepta. Aduce a telefon din 2018. Butonul de volum si cel de deblocare par foarte ieftine.

Camera ultrawide de 8MP e o alegere slabuta pentru un telefon de 1700RON, cu rezultate nesatisfacatoare.

Interfata Miui 12.5 cu Poco Launcher 2.0 as pune-o undeva intr-o zona neutra. Posibilitatile de personalizare sunt la locul lor si sunt nelimitate, dar per total nu ma mai incanta. Cand o folosesc am impresia ca e o interfata mai veche si nu actuala pentru 2021. Ea isi face treaba perfect normal, doar ca imi transmite o senzatie de invechit. Ce vedeti mai jos este dupa diverse personalizari si o tema aplicata.

Pozele realizate per total se afla in partea plina a paharului, dar lipsa OIS este vizibila. Poti obtine poze bune cu el, dar nu repede. Nu este genul de telefon pe care l-ai scos direct din buzunar, indreptat spre peisaj si pac, poza. Nu, vei avea nevoie de cateva secunde pentru a obtine poza dorita si sa te uiti apoi la ea, sa te asiguri ca a iesit cum te asteptai.

Concluzii

Un telefon nou la 1900RON cu specificatii de flagship este o oferta greu de refuzat. Poco a incercat sa elimine mai multe aspecte pe care le-au considerat nenecesare pentru a ajunge la un asemenea pret, fara a renunta la un set de valori pentru a-l face atractiv. Pentru un gamer de buget este o solutie foarte buna, pentru cineva care cauta un telefon rapid si puternic la un pret mai putin agresiv cu buzunarul este din nou o alegere foarte buna. Nu-l recomand insa cuiva care face multe poze si video-uri cu telefonul mobil. Chiar daca pozele le-am considerat reusite, lipsa OIS, contrastul puternic si timpul petrecut pentru a obtine o poza nu-l pun in topul preferintelor pentru cineva cu aspiratii spre fotografie, chiar daca ii place sa faca setari.

Toate adunate, scazute, aplicata o integrala pe rezultatul final, Poco F3 e un telefon care nu-l face de ras pe F1 si a pastrat acelasi set de valori. Ce imi pare rau este ca nu a fortat lucrurile si mai departe. Pare ca au vrut sa joace in siguranta, fara a-si asuma riscuri suplimentare. Ar fi fost interesant.