Samsung Galaxy Z Flip a fost lansat

Il stiti deja, l-ati vazut prin scapari online iar acum a fost lansat oficial. Daca e ceva ce nu stiti despre el gasiti mai jos in articol.

Are un ecran in format 22:9 de 6.7 inc Dynamic AMOLED cu un strat de protectie denumit Ultra Thin Glass care il face mai rezistent la zgarieturi. Rezolutia este 1080 x 2636 pixeli si mai dispune de un ecran secundar de 1.1 inch Super AMOLED pe spate pentru notificari si ora. Apropo sticla este Gorilla 6.

Procesorul este Snapdragon 855+, este doar 4G si memoria este de 8GB RAM cu 256GB de stocare in format UFS 3.0.

Camera principala este de 12MP cu f/1.8 alaturi de o alta camera ultra wide de 12MP cu f/2.2. Camera frontala este de10MP si f/2.4. Bateria este de 3300mAh si dispune de incarcare rapida de 15W.

Difuzoarele sunt tuned by AKG, are incarcare wireless, Android 10, One UI 2.0 si costa 1500 de euro incepand cu data de 14 februarie.