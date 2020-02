Samsung Galaxy S20 Ultra lansat oficial – specificatii cheie

Samsung Galaxy S20 Ultra a fost lansat si este cel mai bun telefon facut de Samsung pana acum. Acesta este un telefon premium in comparatie cu modelele S20 sau S20 Plus si se adreseaza mai mult persoanelor cu adevarat pretentioase.

Sa trecem repede peste specificatiile clasice:

Ecran de 6.9 inch Dynamic AMOLED cu HDR10+ si rezolutie 1440p

Senzor de amprenta in ecran ultrasonic

120Hz rata de refresh si 240Hz touch sensing rate

Memorie: 16GB RAM cu 512GB de stocare sau 12GB RAM cu 128GB de stocare*

Slot microSD pana la 1TB

Snapdragon 865

Baterie de 5000mAh

Si acum vine partea interesanta. S20 Ultra suporta incarcare rapida de 45W, dar in pachet primesti doar un adaptor de 25W. Trebuie sa-l cumperi separat pe cel 45W. De asemenea, versiunea de 128GB nu te lasa sa filmezi in rezolutie 8K.

Cat despre camerele foto…

Avem un senzor principal de 108MP, cel intalnit si pe Xiaomi si pe care Alex la testat in urma cu scurt timp. Acest senzor foloseste tehnologia pixel binning, adica 9 in 1 pixeli pentru capturi de 12MP, ideal pentru capturile pe timp de noapte. Si are si stabilizare optica de imagine.

Poate inregistra 8K si poti sa le incarci direct pe Youtube, iar daca ai un televizor 8K de la Samsung esti norocos. Inclusiv pe rezolutie 8K Samsung promite ca va intra in actiune tehnologia Super Steady 2.0 pentru o stabilizare foarte buna a imaginii.

A doua camera de 48MP este primul senzor periscop de la Samsung si suporta tehnologia pixel binning, dar 4 in 1 de data asta pentru capturi de 12MP in lumina scazuta. Samsung promite ca acest senzor foto poate oferi un zoom optic hibrid de 10x si 100x Super Resolution Zoom. Tot cu stabilizate optica de imagine.

A treia camera de 12MP acompaniata de un senzor DeepthVision. Acesta se foloseste de toate camerele telefonului pentru a realiza o singura fotografie si cu ajutorul inteligentei artificiale o va recomanda si pastra pe cea mai buna.

Camera frontala este de 40MP tot cu pixel binning 4 in 1 pentru capturi de 10MP pe timp de noapte.

Arata spectaculos mai ales in privinta camerelor foto. Totusi are un pret pe masura, poate prea mare pentru un telefon cu Android. Preturile pornesc de la 1340 de euro in versiunea de 128GB pana la 1550 euro versiunea cu 512GB si 16GB RAM. Este disponibil si cu 4G dar si cu 5G.