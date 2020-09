Samsung Galaxy S20 FE a fost lansat

Preturile pentru varianta 5G pornesc de la 750 de euro.

Samsung s-a tinut de cuvant si a mai lansat un telefon din seria S20 pentru cei care credeau ca gama duce lipsa de varietate. Da, sunt ironic.

Vom avea doua sub-variante pentru S20 FE: una 4G si una 5G iar diferentele dintre ele sunt mari, varianta 4G nici n-ar mai fi trebuit sa existe. De ce? Pai e simplu, vine cu procesorul Exynos 990, „pacatosul” familiei, in timp ce 5G vine cu Snapdragon 865+. Samsung s-a prins intr-un final ca nu poate pune Exynos in aceiasi oala cu Snapdragon si posibil acesta sa fie motivul pentru care au lansat doua variante. Pretul variantei 4G nu este cunoscut la ora actuala.

In afara de diferentele pe partea de CPU si retea (4G vs. 5G) pe partea de RAM varianta 4G va avea 6GB RAM in timp ce 5G 8GB RAM. Ambele vor avea minim 128GB pentru stocare in timp ce varianta 5G va avea si optiune pentru 256GB.

Ecranul are o diagonala de 6.5 inch si este un Dynamic AMOLED cu o rata de refresh de 120Hz si o rezolutie FullHD+, alaturi de certificare HDR10+. Este un ecran drept, deci asta va incanta o mare parte din audienta. Este certificat IP68 impotriva apei si a prafului. Sunetul a ramas stereo.

Camera foto principala a ramas cea de pe S20: un senzor de 12MP cu OIS. Pentru poze ultra-wide avem un senzor de 12MP, unul nou de 8MP pentru poze telefoto cu zoom optic pana la 3x si 30x Space Zoom. Camera frontala este si ea noua, de 32MP. Nu va putea filma 8K dar nu cred ca asta e o problema la ora actuala.

Bateria are o capacitate de 4500mAh si vine la cutie cu un incarcator de 15W, dar telefonul suporta incarcare rapida la 25W.

Iar acum intrebare: are you a fan?