BenQ EW2780Q Review – un monitor multimedia echilibrat cu boxe integrate

Nu stiu de voi, dar eu sa lucrez pe un singur ecran si daca respectivul mai are si 14 inch, devine o experienta absolut groaznica. Productivitatea imi este mai scazuta iar ochii mai obositi dupa ce ma chinui sa citesc si sa lucrez pe un asemenea ecran. Mai ales in perioada aceasta cand lucratul de acasa este incurajat puternic pentru toti cei care inca o pot face.

Timp de 3 saptamani insa am folosit monitorul BenQ EW2780Q de 27 inch si o rezolutie 2K. Pe scurt atitudinea mea fata de lucru s-a imbunatatit considerabil. L-am folosit 80% din timp pentru lucru si 20% din timp pentru divertisment. In ciuda rezolutiei si a diagonalei generoase, monitorul este dedicat mai mult partii multimedia decat gaming-ului, avand o rata de refresh de 60Hz. Pe mine unul insa acest aspect nu m-a deranjat nici in jocuri, incat nu am un sistem suficient de puternic ca sa depasesc frecvent bariera de 60 de cadre pe secunda in jocuri nici in rezolutia FullHD, de 2K nici nu are sens sa mai discutam. In plus, eu sunt concentrat pe experienta single-player si nu imi pasa de multiplayer aproape deloc. Nu conteaza chiar fiecare cadru.

La capitolul constructie, monitorul este realizat din 3 elementi si este usor de montat, aveti nevoie doar de o surubelnita sa strangeti la final 2 suruburi. Inclinatia monitorului este reglabila, dar din pacate cam atat pe partea de reglaje, pe inaltime nu se poate regla si nici roti. Piciorul pe care se sprijina pe birou este solid si palma de jos este goala pe interior, asftel incat acolo se pot aseza pix-uri sau un carnetel spre exemplu. Piciorul ofera si un mic cable management vizibil intr-una din pozele de mai jos.

Design-ul este atractiv, monitorul este in 2 culori: gri si negru, iar rama ecranului este subtire. Pe laterale si sus avem un contur negru cu o latime de 0.5cm, iar in partea de jos avem o portiune mai groasa de cam 2.5cm. Pentru comparatie, va las o poza langa monitorul personal, un LG fullHD de 24 inch si 144hz. Frontal avem un singur buton HDRi despre care va povestesc mai tarziu putin, iar restul butoanelor le gasim pe spate, coltul dreapta jos.

Panelul folosit este IPS, iar lumina de fundal este LED. Dupa cum va spuneam mai sus, rezolutia maxima este 2K : 2560×1440, are un timp de raspuns de 5ms si o rata de refresh de 60Hz. Culorile produse sunt foarte tipatoare, aprinse, iar albul si negru foarte pronuntate: la negru spre exemplu doar daca te uiti atent diferentiezi negrul ecranului de negrul marginii. M-am jucat Control pe acest monitor in conditiile in care Control e un titlu orientat spre ray-tracing iar eu nu am placa video compatibila cu aceasta tehnologie. Erau zone care pe monitorul personal erau absolut negre, nu vedeam nimic, dar pe acesta in schimb era inteligibila imaginea. Modul HDRi de care va spuneam mai devreme, impreuna cu Eyecare au legatura dupa cum probabil banuiti cu inteligenta artificiala, iar i-ul vine de la intelligence. Monitorul are un senzor care analizeaza lumina din incapere si in functie de parametrii primiti se regleaza dinamic. Acesta are grija ca zonele luminoase sa nu fie supraexpuse, iar zonele intunecate descifrabile. Panoul de setari HDR permite 4 setari: Cinema HDRi, Game HDRi, HDR sau bineinteles dezactivata. Pentru cei cu deficit de culori, monitorul permite ajustarea rosului si a verdelui vazut pe ecran pentru a-i reda utilizatorului o imagine cat mai corecta din punct de vedere a culorilor.

Monitorul vine cu sistem audio integrat, alcatuit din 2 boxe de 5W treVolo. Va spun sincer ca nu aveam mari asteptari de la ele, dar sunt peste medie si se aud destul de tare. Am lasat muzica pornita in timp ce am lucrat fara sa fiu deranjat de zgomote ciudate sau melodii care sa sune fals, m-am jucat si desi nu se compara cu un sistem audio, sunt mai bune decat ce am intalnit pe multe laptopuri sau chiar anumite televizoare. Le poti folosi cu usurinta fara a fi dezamagit daca nu doresti sa incarci camera si cu un sistem audio sau nu doresti sa mai cheltuiesti alti bani.

Pe partea de porturi avem 2 porturi HDMI, un displayPort si un jack de 3.5mm. Dezamagirea mea a fost ca nu am reusit sa imi conectez ambele monitoare simultan la laptopul de lcuru: laptopul are doar 1 port HDMI, iar docking-station-ul are 2 porturi DVI. Practic nu aveam cum sa le potrivesc ca sa le folosesc pe ambele. De asemenea, monitorul nu are nici un port USB sau USB tip C. Un port USB Tip C ar fi fost frumos sa vedem, dar nu neg ca si nici laptopul nu este de ultima generatie. Pe unul mai nou poate nu aveam aceste probleme.

BenQ EW2780Q este un monitor recomandat pentru multimedia si deloc deranjant sa fie folosit si pentru office sau chiar gaming ocazional daca nu esti foarte pretentios. Panelul impreuna cu rezolutia 2k si diagonala de 27 inch il fac o solutie generoasa pentru munca. Limitarea la 60hz este in regula in cazul in care doresti sa-l folosesti pentru filme sau chiar legat la o consola avand in vedere ca are si sistem audio peste medie in dotare. Pretul acestuia in Romania este de 1710RON la evoMAG, dar e posibil sa nu fie actualizat incat stocul este epuizat, iar pe Amazon.uk l-am gasit la 280 de lire, adica 1500RON.

Pro

design frumos

constructie buna

culori placute si rezolutie buna

sistemul audio surprinzator de bun

Contra