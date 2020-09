Samsung Galaxy S20 Ultra si Note 20 Ultra vor fi folosite pentru realizarea unui film in 8K

Faptul ca un film artistic este realizat cu un telefon mobil nu este un lucru nou.

Tangerine a fost filmat cu ajutorul unui iPhone 5S, iar The Florida Project cu ajutorul unui iPhone 6S plus de catre regizorul Sean Baker. Ambele au fost 2 filme foarte reusite, care datorita bugetului redus au fost profitabile. Daca de Sean Baker nu ati auzit pana acum, Steven Soderbergh ar trebui sa va spuna mai multe. Acesta a filmat Unsane cu un iPhone 7 Plus si High Flying Bird cu un iPhone 8.

Acum, Samsung se bazeaza pe regizorul sud corean Jee-woon Kim si tehnologia 8K prezenta pe ultimele flagship-uri Samsung pentru realizarea unui lungmetraj numit Untact. Printre filmele regizate de el se afla The Last Stand cu Arnold Schwarzenegger sau I saw the Devil.

The film ‘Untact’ is an 8K film directed by Kim Ji-un based on the 8K ecosystem led by Samsung Electronics, and we will continue to make various efforts to make it easy for everyone to enjoy the amazing experience of capturing everyday life in 8K and watching like a movie.