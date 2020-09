Zvon: Xiaomi Mi 10T Pro ar costa in Europa 700 euro

Neprezentat inca oficial, cineva a fotografiat cutia telefonului intr-un magazin retail.

Xiaomi are foarte multe sub-branduri si modele incat devine greu sa iti dai seama fiecare model impotriva cui concureaza, cateodata concurand chiar cu alte telefoane produse tot de ei.

Xiaomi Mi 10T Pro are cel putin pe hartie din cate stim specificatii de flagship: Snapdragon 865 simplu, ecran la 144HZ, baterie de 5000mAh si o camera foto de 108MP. Xiaomi au fost primii care au folosit senzorul foto de 108 MP in Xiaomi Mi Note 10 pe care l-am testat si noi. Din pacate nu a reusit sa impresioneze si in blind-testul realizat cu S10, votul vostru a vorbit de la sine.

Pana una-alta, gasiti review-ul lui Darius despre Xiaomi Mi 10 5G aici.