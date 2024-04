Samsung Galaxy AI: urmatorul pas in evolutia telefoanelor inteligente

Despre telefoane smart s-a discutat inca din 1992, dar daca urmarim avansul tehnologic, acestea au devenit populare in a doua jumatate a anilor 2000. De atunci au evoluat, au devenit mai destepte si pline de functii care sa ne faca viata mai usoara.

Iar anul 2024 marcheaza o noua etapa in evolutia acestora prin intermediul inteligentei artificiale sau AI. Odata cu lansarea liniei Galaxy S24, Samsung a lansat si interfata OneUI 6.1 care aduce prima iteratie a acestor functii avansate la indemana utilizatorilor.

Acestea au ajuns si pe modele din game mai vechi precum seria S23, S23FE, Galaxy Z Fold5 sau Galaxy Z Flip5. Ba chiar si pe Galaxy TAB S9 mai nou.

Cu actualizarea instalata pe telefonul meu personal – Galaxy S23 Ultra – m-am jucat cu functiile acestea.

In primul rand in Settings -> Advanced features -> Advanced Intelligence veti gasi lista cu functiile si o scurta descriere a ce face fiecare.

Pentru apeluri: traducerea in timp real a acestora

Pentru scris cu ajutorul Samsung Keyboard: traducere din limba tastata in alta limba, corectari ale textului si sugestii

Cu ajutorul Interpreter: traduceri live ale textului vorbit/redactat ca text sau audio

Notitele facute in Samsung Notes pot fi formatate automat, corectate gramatical, generate poze de cover si extrase ideile principale

cu Voice Recorder se pot realiza notite salvate tot in Samsung Notes pe baza audio

Samsung Internet va extrage rezumatul unei pagini si il va putea traduce

Photo Editor va permite modificari ale pozelor precum eliminarea obiectelor, mutarea lor si generarea de continut nou.

Functia Circle to Search: selectati un obiect dintr-o poza despre care doriti sa aflati mai multe informatii iar telefonul va cauta pe internet. Poate fi folosita in mai multe moduri (facut cerc, mazgalit peste obiect, apasat indelungat pe obiect etc.). In esenta orice miscare ai face tot parte din functia Circle to Search este.

Extragerea ideilor esentiale fie ca vorbim de o pagina web cu ajutorul Samsung Internet fie ca vorbim de un pdf sau un articol salvat in Samsung Notes functioneaza rapid si la obiect. Alaturi de aceasta, calitatea traducerii textului se ridica la un nivel apropiat al celui oferit pe desktop de exemplu de Google Translate. In acest moment traducerea spre si dinspre limba romana nu este disponibila, dar Samsung a anuntat chiar luna aceasta ca se lucreaza la ea, urmand sa fie disponibila in cel mai scurt timp posibil.

Intepreter si Samsung Keyboard ofera la randul lor functia de traducere real-time. Interpreter accepta text vocal si il traduce in limba ceruta, iar in cazul Samsung Keyboard puteti tasta intr-o limba pe care o cunoasteti, iar el sa o traduca in alta. In acelasi timp ofera si traducerea intregii conversatii.

Circle to search, o functie pe Samsung a adus-o pe telefoanele Galaxy in urma parteneriatului cu cei de la Google iti va face cautarile mai usoare sau iti va satisface curiozitatea. Doresti mai multe informatii despre un obiect dintr-o poza? Nimic mai simplu, il incercuiesti si telefonul cauta automat informatii despre el pe internet.

Cu Photo Assist poti redimensiona obiecte din poze, muta sau chiar sterge complet. In functie de complexitatea scenei functioneaza foarte bine sau indoielnic in prima iteratie. Poza noua creata primeste un watermark care confirma ca poza a fost modificata cu ajutorul AI.

Functiile AI oferite de Samsung isi gasesc cu siguranta utilitatea in viata dinamica din ziua de astazi. La fel ca orice tehnologie la inceput de drum, aceasta are nevoie de timp pentru o slefuire perfecta, dar prezinta un inceput foarte promitator.

Partea frumoasa este ca o puteti testa si voi pe telefonul actual prin intermediul aplicatiei TryGalaxy, care ofera o simulare a functiilor AI oferite de Samsung. O puteti testa atat pe telefoane cu Android cat si pe telefoane cu iOS.