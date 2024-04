Stirea care nu ne mira – BYD a primit ajutor de la stat de 3.4 miliarde de euro ca sa domine piata auto

Aveati dubii? Eu nu, si nici alti oameni care cunosc cat de cat domeniul. Asadar, BYD, gigantul chinez, a primit de la statul chinez cel putin 3.4 miliarde de euro ca sa domine piata automobilelor electrice.

Pai nu aveau cum altfel! Si toti au mirosit treaba asta, toti cei care au putin habar despre industrie. La fel se intampla si pe piata telefoanelor mobile. In 2020 a primit 220 milioane de euro, 2.1 miliarde de euro in 2022. Tot BYD a primit sprijin local de la producatorii de baterii.

Credeti ca este ceva gresit in asta? Normal ca este si nici nu stiu de unde sa incep lista. E bine macar ca Uniunea Europeana investigheaza ajutoarele de stat incorecte de care au beneficiat si inca beneficiaza producatorii chinezi de automobile electrice.

Subvenții similare cu cele acordate BYD „au permis firmelor chineze să crească rapid, să domine piața chineză și au facilitat expansiunea pe piețele din UE”, susține Institutul de la Kiel pentru Economia Mondială, care consiliază și guvernul german.

Producatorii chinezi intra tare in Europa pentru ca la ei in tara sunt deja sunt in top, iar producatorii europeni nu au nici o sansa sa tina pasul pe piata din China, tocmai din cauza preturilor foarte mici pe care producatorii chinezi le practica, tocmai pentru ca isi permit sa faca asta pentru ca primesc subventii de la stat. A trebuit sa explic ca sa inteleaga toata lumea, ma scuzati.

Institutul de la Kiel pentru Economia Mondiala spune ca ajutoarele industriale din China sunt de cel putin 3-4 ori mai mari decat in alte tari din UE si OCDE, iar guvernele au sprijinit producatorii de turbine eoliene, panouri fotovoltaice si fabricantii de materiale rulant.

UE mai cerceteaza si daca ajutoarele primite de BYD, SAIC si Geely au dat industriei chineze un avantaj incorect pe piata noastra . Voi ce credeti? Ati vazut Geely Coolray la 25.990 euro cum arata? Ziceti voi ca masina are un pret corect si ca producatorii localti pot tine pasul.

Citez din sursa profit.ro: BYD a început ca un producător de baterii, dar a investit sume mari în cercetare și dezvoltarea de tehnologii în domeniul automobilelor electrice și vehiculelor plug-in hybrid. BYD a putut să crească semnificativ atunci când piața auto din China a decolat grație subvențiilor generoase oferite la achiziționarea de automobile electrice. Compania, care în 2023 a raportat un profit net de aproximativ 30 de miliarde de yuani (4,2 miliarde de dolari), a putut să își devanseze rivalii occidentali la capitolul preț în China, în condițiile în care modelul său de tip hatchback Seagull se vinde pentru mai puțin de 10.000 de dolari.