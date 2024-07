Samsung Music Frame – un gadget care se integreaza perfect cu casa

La sfarsit de 2023 cand m-am mutat in noua proaspat renovata, mi-am propus sa nu am nimic tehnologizat. Nu am vrut becuri inteligente, nu am vrut asistenti virtuali, nici incuietori smart. Mi-am dorit ca totul sa fie simplu, practic si usor de reparat la nevoie. Culmea, sunt un om pasionat de tehnologie, dar am si eu limitele mele si probabil inteleg mai bine cum functioneaza tehnologia si unde trebuie oprita. Totusi, am gasit ceva care poate fi smart si usor de integrat in casa.

Poate v-ati prins din titlu despre ce este vorba, iar daca nu stiti ce este Samsung Music Frame (nici eu nu stiam la inceput) trebuie sa aflati pentru ca s-ar putea sa va placa. Este o altfel de metoda de a integra tehnologia in casa. Consider ca este ceva ce n-ar trebui sa lipseasca daca iti place muzica si esti si un pic geeky.

Am primit de curand la test Samsung Music Frame, o boxa de o calitate foarte buna care arata fix ca un tablou. Nici nu stiu cum sa descriu acest gadget pentru ca poate fi un tablou cu o boxa integrata sau o boxa sub forma unui tablou. Alegeti voi ce varianta va place.

Designul sau elegant si discret il face sa fie nu doar un gadget util, ci si o piesa de arta in decorul casei tale. Fie ca il amplasezi in living, in dormitor sau intr-un colt de lectura, Samsung Music Frame adauga o nota de rafinament si stil, completand perfect estetica fiecarei incaperi.

Eu l-as pune pe post de tablou undeva in casa. Inca n-am testat, dar sunt curios cum ar reactiona prietenii cand vor auzi muzica iesind dintr-un tablou atarnat de perete. Ai in pachet toate accesoriile ca sa-l montezi cum vrei tu, iar cablul de alimentare are cativa metri si este dintr-un plastic usor transparent pentru a se integra mai bine in casa.

Ma bucur sa aflu ulterior ca poti schimba poza de prezentare cu orice alta poza. Trebuie sa aiba dimensiunea 203mm latime x 254mm latime si 254mm inaltime. Zona vizibila este de 188mm x 188mm. Poti sa pui ce poza vrei tu si sa ii oferi un aspect dupa bunul plac.

Se poate conecta la ce vrei tu: telefon, televizor, laptop si sa redai muzica. Este o boxa pana la urma dar cu un ambalaj frumos. Stie si sa se conecteze la Alex daca iti doresti asta. Are Dolby Atmos si 6 difuzoare foarte puternice care ofera un sunet excelent. Nu ma asteptam sa se auda atat de bine si de clar. Este un sunet premium, profund, cum rar iti este dat sa auzi. Sincer, nu te astepti la asa ceva de la Samsung.

Ofera sunet 2.0 si decodeaza MP3, AAC, OGG, FLAC, WAV, ALAC si AIFF. Poti sa redai ce vrei tu pe Music Frame. Se poate lega la Spotify, Tidal si are Wireless Dolby ATMOS.

Se controleaza din aplicatia dedicata Samsung Smart Thing si daca vrei sa faci ceva interesant, iti cumperi doua si le pui sa mearga simultan. Asta se numeste Q-Symphony si chiar as fi curios sa testez doua in acelasi timp. De asemenea, daca ai un televizor Samsung le poti imperechea sa se auda ambele, deci si televizorul si Music Frame in acelasi timp.

Daca nu asculti muzica si iti plac mai mult podcasturile, Music Frame are un egalizator inteligent si stie sa scoata in evidenta vocea atunci cand este cazul. De exemplu, detecteaza cand are loc un dialog si modifica setarile ca tu sa auzi mai bine conversatia.

Samsung Music Frame este interesanta. Costa 1500 lei si este cam scump, dar se aude bine rau de tot. Platesti pentru design, sunet si functii. Este ceva unic, arata bine, este foarte interesant si atrage priviri.

Eu asa ceva mi-as pune in casa si imi place ca in cutie ai tot ce iti trebuie pentru montaj.