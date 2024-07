Ce mi-am mai comandat de pe Amazon și cum a mers procesul

V-am povestit anul trecut că Amazon livrează din Germania (ulterior au făcut asta și din alte țări) gratuit și în România (detalii aici), pentru comenzi mai mari de 50 de euro.

E drept că nu prea este o platformă cunoscută și utilizată pe la noi (drept dovadă rezultatele de aici), dar au oferte bune în mod constant, au experiență pe piațăă și unele produse pe care nu le găsești ușor pe altundeva, așa că mai plasez comenzi pe la ei.

Prima, de încercare, a fost pe finalul anului trecut, când au avut oferte interesante la Ninja Foodi, de Black Friday-ul lor. Pentru cei care nu cunosc, acesta este un gadget interesant de folosit prin bucătărie, pentru că este și air-fryer, slow-cooker, oală sub presiune sau cuptor. În fapt, produsul comandat de mine, este cel de mai jos, doar că l-am ales în culoarea mai frumoasă, care imită cuprul:

Aparatul 15 funcții de gătit, este programabil și are piese lavabile în mașina de spălat vase. Unde mai pui că poți face de la fasole cu ciolan la cheesecake, de la cartofi prăjiți (sănătos sau în ulei) la orez și alte nebunii. 🙂

Personal l-am ales pentru că a trebuit să îmi schimb destul de mult rutina alimentară si să trec pe chestii mai sănătoase (deh, vârsta!) și nu prea voiam să renunt la prăjeli. Așa că, aveam fie să tânjesc după ele, fie să aleg un air-fryer (apropo, a făcut Gabi un review la așa ceva aici). Ei bine, am ales un Nija Foodie, care știe și altceva decât air frying, iar prețul a fost un factor important în decizia mea – era 209 euro la momentul respectiv, mult mai puțin decât orice ofertă locală.

Știu, nu este un gadget inteligent, de genul celor despre care scriem noi aici, dar am zis că poate interesează pe careva și mai ajut și eu. Drept e că public acum articolul, deși îl aveam în draft de prin decembrie…

Ei bine, ca să revenim, i-am găsit un loc pe pultul din bucătărie și l-am tot folosit de atunci. Cred că numai prăjituri nu am fpcutm că, în rest, am testat de toate – ciorbe, supe, tocane, fripturi și cartofi prăjiți, legume sote sau altfel etc! Partea bună e că e ușor de folosit – pui toate ingredientele acolo și gata – și e și mai ușor de curățat. Deși cineva mi-a recomandat să pun și oala de 7,5 litri înmașina de spălat, eu am preferat să nu fac asta, pentru că mi-era frică să nu se ia stratul teflonat de pe ea. Oricum, și la robinet, se spală ușor.

E drept că are și dezavantaje, cel puțin două i-am găsit eu – e destul de grea și de mare, iar dacă o tot muți în și din bucătărie nu va fi deloc amuzant și e mai dificil de nimerit condimentarea perfectă. Așa că, am ales să pun mai tot timpul mai puțină sare sau piper, pentru că, o dată închis capacul, ai acces la interior abia la final.

Ar mai fi ceva de adăugat ce ar putea fi de interes pentru voi – comanda mi-a fost livrată la timp, dar fără o ustensilă la interior. Nimic grav sau fără de care să nu pot trăi, dar m-am enervat când am văzut că alții au comandat după ce au aflat de la mine de ofertă și ei aveau pachetul complet. Așa că le-am scris pe site, la secțiunea de suport, dar alternativa oferită de ei mi s-a părut prea grea – să trimit pachetul înapoi și ei să trimită unul nou. Am refuzat – parțial din comoditate, parțial pentru că mi-era frică să nu primesc un produs cu lipsuri mai mari – și mi-au oferit un voucher de 50 euro pentru deranj! Aș vrea să văd și pe la noi așa ceva – că la eMAG te ”pleznesc” cu un voucher de 50 de lei standard, iar restul nici nu prea discută de așa ceva…

În încheiere, dacă vreți un dispozitiv de gătit cu destule opțiuni, vă recomand acest Ninja Foodi (vedeți că sunt diverse modele) și recomand și achiziția lui de pe Amazon, că și acum e mai ieftin decât e pe la noi!