Samsung va oferi incarcare rapida pe 65W pentru Galaxy S22

Samsung ofera pana acum incarcare rapida pe 45W, fiind cea mai puternica incarcare disponibila pe telefoanele lor. Conform unor zvonuri, anul viitor vom vedea o incarcare rapida pe 65W.

In timp ce alti producatori ofera 50W prin wireless, multe companii chinezesti ofera chiar 65W in standard pe fir, iar Xiaomi a anuntat incarcarea rapida la 200W, Samsung ofera in prezent 45W. Anul viitor cand va fi lansata si seria S22, vom vedea si incarcarea pe 65W.

Nu stiu de unde atata graba pentru incarcare, oricum telefoanele se incarcare foarte repede chiar si cu o incarcare modesta. Totusi, daca tehnologia nu afecteaza bateria atunci…sa fie primita.