Samsung PixCell LED – LED-uri pentru faruri inteligente destinate masinilor

Farurile LED pe masini mi se par geniale si as vrea sa vad tot mai multe masini cu aceasta tehnologie. Cum domeniul auto incepe sa se contopeasca din ce in ce mai mult cu domeniul IT, Samsung ofera o tehnologie pentru farurile inteligente ale masinilor.

PixCell LED este un modul LED pentru automobile, optimizat pentru faruri inteligente, precum sistemele adaptive cu tehnologie de asistenta a conducatorului auto. Farurile ADB cu tehnologie LED PixCell de la Samsung vor ajuta la imbunatatirea vizibilitatii si sigurantei soferului.

„Mult mai mult decât o simplă sursă de iluminat auto, PixCell LED-ul Samsung se bazează pe o nouă tehnologie de iluminat concepută pentru a îmbunătăți siguranța rutieră și confortul la volan. Începând cu PixCell LED, vom introduce soluții de iluminat adaptate, potrivite pentru viitoarele automobile, precum vehiculele electrice și autonome”, a declarat Un Soo Kim, senior vice president of the LED Business Team de la Samsung Electronics.

Farurile ABD regleaza automat lumina atunci cand detecteaza orice obiect din apropierea unui vehicul in miscare, prevenind astfel orbirea inutila. PixCell poate integra mai mult de 100 de segmente ultra mici intr-un singur cip LED, reducand in acelasi timp zona de emisie de lumina seminificativ mai mica.

Segmentele LED sunt separate de un perete de siliciu pentru a preveni conversatia optica incrucisata si sa ofere un contrast superior pentru o vizibilitate mult mai mare.

Cu zona emițătoare de lumină, redusă la 1/16 din modulele discrete convenționale pentru sistemele ADB, PixCell LED poate reduce dimensiunea farurilor cu 30-50%, permițând o mai mare libertate în proiectarea mai discretă și mai elegantă a lămpilor.