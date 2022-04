Samsung ar putea folosi platforme MediaTek pentru seria Galaxy S23

MediaTek este un producator taiwanez de platforme cunoscut in mod special pentru solutiile accesibile. Chiar si asa a crescut foarte mult in ultimii ani si ofera platforme puternice, depasind chiar Qualcomm la unitatile vandute.

Samsung ofera pana acum platforme Exynos si Qualcomm, dar a mai jonglat in trecut pe cateva telefoane cu platforme MediaTek. Totusi, in viitor, Samsung ar putea alege MediaTek chiar si pentru telefoanele sale flagship.

Se zvoneste la ei acasa in Coreea ca ar putea folosi platforme MediaTek pentru modele accesibile, dar chiar si pe cateva modele S23. Probabil ca in unele regiuni se vor vinde modele de S23 cu MediaTek in loc de Exynos sau Qualcomm.

Ar fi pentru prima data cand Samsung ar folosi trei platforme diferite pe telefoanele sale. Si viitorul S22 FE ar putea folosi o platforma MediaTek, iar cea care a aparut in presa este Dimensity 9000.

Nu stim alte detalii, nu stim ce platforme MediaTek ar putea folosi Samsung. Dar este interesant ca au luat in calcul aceasta solutie.