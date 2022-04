Oppo vrea sa dezvolte propriile procesoare

Oppo s-a bucurat de un real succes in special dupa ce Huawei a parasit intre ghilimele lumea smartphone-urilor. Ma refer la simplul fapt ca nu mai dispun de serviciile Google, iar vanzarile s-au dus in jos. Oppo a crescut mult si este acum un gigant in industrie, iar asta permite companiei sa-si dezvolte propriile SoC-uri.

Oppo a lansat pe Find X5 primul lor procesor de imagine MariSilicon X, dezvoltat si produs de ei. Zvonul a aparut in China si se pare in 2023 vom vedea primele telefoane Oppo cu SoC propriu realizat de TSMC pe 6nm.

Nu stim la aceasta ora despre ce SoC este vorba. Poate sa fie o platforma low cost, o platforma high end sau o platforma pentru telefoanele mid-range. Nu stim.

Faptul ca fie producator de telefoane incepe sa-si produca propriile SoC-uri este un semn bun. Avem Huawei care produce SoC-uri Kirin, Samsung cu Exynos, Apple cu superbele A-uri si mai nou M-urile pentru laptop-uri, Pixel are Tensor si mai avem pe piata Qualcomm si MediaTek.

Oppo isi doreste sa reduca dependenta de Qualcomm si Mediatek, si tinand cont de cat de mult au crescut si de popularitatea lor la nivel mondial, Oppo ar putea sa faca acest pas si sa vina pe piata cu ceva deosebit.

Mi-ar placea sa vad asta si sigur vom afla noi informatii odata cu trecerea timpului.