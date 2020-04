SangYong ar putea disparea de pe piata

SsangYong, brandul corean care este adesea confundat cu o marca chinezeasca, este in pragul de a disparea definitiv de pe piata. Pacat, sunt masini bune.

Mahinda, compania din India care detine 73% din SsangYong, a anuntat ca nu mai investeste in acest brand si renunta la cei 380 milioane de dolari pentru dezvoltare si cei 30 de milioane pentru supravietuirea brandului in timpul acestei pandemii de COVID 19.

SsangYong a vandut anul trecut 14.000 de masini in Europa, cele mai cunoscute fiind Tivoli, Korando si Rexton. Anul acesta au si o promotie cu 5 ani + 5 ani ani garantie suplimentara pentru motor si cutie. Sincer, aveam in plan un Tivoli ca masina SH, una de 2-3 ani vechime. Vezi AICI de ce.

Personal am vazut un Tivoli, masiile par sa fie foarte ok, insa nu le cunosc problemele ce pot aparea in timp. Pana acum cativa ani SsangYong folosea motoare si transmisii Mercedes Benz.

Sursa: autolatest.ro